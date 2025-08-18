Coinbase Mengatakan AltSeason Sedang Berkembang saat ETH, XRP, SOL, ADA, SHIB Mendorong Rotasi Modal $7 Triliun ⋆ ZyCrypto

Postingan Coinbase Mengatakan AltSeason Sedang Berkembang karena ETH, XRP, SOL, ADA, SHIB Mendorong Rotasi Modal $7 Triliun ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan Bursa kripto terkemuka Coinbase telah meluncurkan laporan prospek bulanannya, di mana mereka mengamati bahwa dominasi pasar Bitcoin turun dari 65% pada Mei 2025 menjadi 59% pada Agustus 2025. Perusahaan tersebut mencatat bahwa indeks musim altcoin CoinMarketCap saat ini berada di bawah ambang batas 75, yang merupakan sinyal bahwa musim altcoin sedang berlangsung. Menurut data Coinbase, perbedaan antara Indeks Musim Altcoin dan total kapitalisasi pasar altcoin menunjukkan lonjakan minat institusional terhadap Ethereum (ETH), didukung oleh meningkatnya permintaan dari perbendaharaan aset digital dan pertumbuhan minat pada stablecoin dan aset dunia nyata (RWAs). Coinbase mencatat bahwa, meskipun prospeknya tetap konstruktif, pandangannya tentang musim altcoin telah berkembang. Untuk efek ini, perusahaan mengatribusikan penurunan dominasi Bitcoin pada rotasi awal modal ke dalam altcoin seperti Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Shiba Inu, dan Dogecoin, daripada musim altcoin skala penuh pada tahap saat ini. Namun, perusahaan mempertahankan pandangan optimis secara keseluruhan yang didorong oleh faktor makro dan perkembangan regulasi yang diharapkan. Seperti kutipan dari laporan tersebut; Iklan ".... dengan kapitalisasi pasar altcoin yang meningkat dan Indeks Musim Altcoin yang menunjukkan sinyal positif awal, kami percaya kondisi sedang mempersiapkan untuk potensi rotasi ke musim altcoin yang lebih matang saat kita memasuki September." Menanggapi percakapan saat ini tentang apakah pemotongan Fed dapat berdampak pada pasar dengan mengindikasikan puncak lokal untuk pasar kripto pada September, Coinbase menegaskan bahwa pelonggaran Fed justru dapat mendorong peningkatan partisipasi ritel dalam jangka menengah. Seperti dicatat dalam laporan tersebut, posisi ini didorong oleh sebagian besar modal ritel yang diamati di pinggir lapangan dalam dana pasar uang dan tempat lain, yang mencapai lebih dari $7 triliun. Sumber: https://zycrypto.com/coinbase-says-altseason-building-as-eth-xrp-sol-ada-shib-drive-7-trillion-capital-rotation/