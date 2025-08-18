Bursa
2026-01-15 Kamis
Lebih dari 24.800 ETH senilai sekitar $107 juta ditransfer dari Cumberland ke Coinbase
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut pemantauan Whale Alert, Cumberland baru saja mentransfer 24.810 Ethereum (senilai sekitar US$107 juta) ke Coinbase Institutional.
Penulis: PANews
2025/08/18 22:32
Kode saham ETHZilla berubah dari "ATNF" menjadi "ETHZ", dengan total kepemilikan 94.675 ETH
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, ETHZilla Corporation, mengumumkan perubahan nama resminya dan peluncuran strategi manajemen aset Ethereum. Kode saham diubah dari
Penulis: PANews
2025/08/18 20:33
BTCS mengumumkan bahwa dividen dan hadiah loyalitas akan dibayarkan dalam ETH, dengan hadiah sebesar $0,05 per saham dalam ETH.
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut BTCS Inc. (NASDAQ: BTCS), perusahaan tersebut akan membayar dividen blockchain satu kali (Bividend) kepada para pemegang saham, dengan imbalan sebesar US$0,05 per saham
Penulis: PANews
2025/08/18 19:10
BlackRock memegang 3,49 juta ETH, menyumbang 58,03% dari semua ETF Ethereum
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut data CryptoQuant, BlackRock saat ini memegang 3,49 juta ETH, dengan ETF Ethereum-nya (ETHA) menyumbang 58,03% dari semua ETF Ethereum, menjadikannya
Penulis: PANews
2025/08/18 18:14
Seorang paus meningkatkan posisi long ETH-nya menjadi $100 juta, dengan harga likuidasi di $3.906.
PANews melaporkan pada tanggal 18 Agustus bahwa menurut pemantauan Ember, seorang whale terus meningkatkan posisi long-nya di ETH setelah menutup posisinya dengan kerugian sebesar $6,59 juta.
Penulis: PANews
2025/08/18 17:49
Seorang paus sekali lagi memasuki pasar dengan 96 juta USDC dan membuka posisi long sebesar 15.353 ETH
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, alamat whale 0x89Da kembali ke pasar dengan $96 juta dalam USDC dan sekali lagi membuka posisi long
Penulis: PANews
2025/08/18 16:51
Sebuah alamat ETH long rolling tertentu menutup posisinya dan menghasilkan keuntungan 55 kali lipat, dengan total sekitar $6,86 juta.
Menurut PANews pada 18 Agustus, menurut Yu Jin, seorang investor menggunakan operasi bergulir untuk membeli posisi panjang ETH dengan modal awal sebesar US$125.000 dalam waktu dua bulan, dengan
Penulis: PANews
2025/08/18 15:14
Seorang paus menutup lebih dari 21.000 ETH dengan kerugian $6,6 juta dan menarik semua 9,6 juta USDC dari Hyperliquid
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut Lookonchain, whale 0x89Da telah menutup posisi long 21.683 ETH (sekitar 93,5 juta dolar AS) dengan kerugian 6,6 juta
Penulis: PANews
2025/08/18 14:04
Antrian Keluar Ethereum Terus Bertambah, Waktu Tunggu Mencapai 15 Hari
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut data dari situs validatorqueue, jumlah ETH yang menunggu untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum telah meningkat menjadi 872.893, dengan
Penulis: PANews
2025/08/18 09:39
Akun yang melakukan long ETH dengan jumlah modal kecil kini memiliki keuntungan mengambang lebih dari $23,6 juta
PANews melaporkan pada tanggal 18 Agustus bahwa menurut Yu Jin, seorang trader yang awalnya memutar ETH dengan 125.000 USDT pada April telah memperluas posisinya menjadi 76.700 ETH, dengan
Penulis: PANews
2025/08/18 08:40
