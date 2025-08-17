Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Dua alamat dompet baru yang diduga milik entitas yang sama menerima lebih dari $115 juta dalam ETH dari FalconX
PANews melaporkan pada 18 Agustus bahwa menurut Onchain Lens, dua dompet yang baru dibuat (diduga milik entitas yang sama) menerima 25.684 ETH dari FalconX, senilai sekitar
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/18 08:12
Analis Bitwise: Jumlah ETH yang semakin banyak untuk di-unstake mungkin membawa tekanan jual pasar yang lebih besar
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa menurut Decrypt, antrean keluar validator blockchain Ethereum mencapai 855.158 ETH pada hari Jumat, rekor tertinggi. Juan Leon, ahli strategi investasi senior
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 23:59
Kekacauan Kripto Google Play Store, Blackrock Mengklarifikasi Sikap ETF XRP, dan Lainnya — Tinjauan Minggu Ini
Kekacauan Google Play Store, Blackrock mengklarifikasi sikap XRP ETF, ETH melonjak ke $4.700, dan lainnya dalam Tinjauan Minggu Ini. Tinjauan Minggu Ini Google mengklarifikasi bahwa dompet self custody tidak akan dilarang dari Play Store setelah kebingungan atas pembaruan kebijakan Juli. Blackrock menangani spekulasi tentang spot XRP ETF. Ethereum melonjak melewati [...]
Bagikan
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/17 23:45
Protokol DeFi lintas rantai MaiaDAO meluncurkan cadangan Ethereum, dengan kepemilikan ETH saat ini mencapai 169
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa Strategythreserve mempublikasikan artikel di platform X, mengungkapkan bahwa MaiaDAO, protokol DeFi lintas rantai yang mendukung manajemen otomatis likuiditas dan intent/OFT full-chain
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 22:35
Kas Ethereum Arbitrum DAO telah tumbuh sekitar 36% bulan-ke-bulan, saat ini mencapai 22.500 ETH.
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa menurut data yang diungkapkan oleh EntropyAdvisors, Arbitrum DAO adalah salah satu organisasi pertama yang bergabung dengan Ethereum Strategic Reserve. Treasury Ethereum-nya telah
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 22:12
Seorang trader hanya menggunakan $125.000 untuk posisi long pada ETH dan menghasilkan keuntungan sebesar $29,6 juta, pengembalian 236 kali lipat.
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, seorang trader mengubah $125.000 menjadi $29,6 juta dalam waktu hanya empat bulan dengan melakukan posisi long pada ETH di HyperLiquid, menghasilkan
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 21:11
"Big Brother Maji" menempatkan pesanan untuk 1.800 ETH dalam rentang $4.550-4.800
PANews melaporkan pada tanggal 17 Agustus bahwa, menurut analis on-chain Aunt Ai (@ai9684xtpa), Maji Da Ge menempatkan pesanan untuk 1.800 ETH dalam rentang $4.550-4.800, dengan posisi long-nya
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 17:07
Lima dompet yang diduga milik entitas yang sama menghabiskan $21,23 juta untuk membeli 938.000 LINK
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, lima dompet yang diduga milik entitas yang sama menghabiskan 4.806 ETH (senilai US$21,23 juta) untuk membeli 938.489 LINK
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 10:33
Putra kedua Trump, Eric Trump, menanggapi pembelian $18,6 juta dalam Bitcoin dan Ethereum: Beli saat harga turun
PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa sebagai tanggapan atas berita bahwa "alamat terkait WLFI menghabiskan $18,6 juta untuk membeli 1.911 ETH dan 84,5 WBTC," putra kedua Trump, Eric Trump
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 10:31
Analis: Lebih dari 890.000 ETH menunggu penebusan, yang mungkin meningkatkan tekanan penjualan ETH
PANews melaporkan pada tanggal 17 Agustus bahwa antrean keluar validator blockchain Ethereum telah mencapai 897.599 ETH, rekor tertinggi, menurut data dari validatorqueue.com. Menanggapi hal tersebut, Juan Leon, investasi senior
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/17 08:35
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU