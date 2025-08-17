Seorang trader hanya menggunakan $125.000 untuk posisi long pada ETH dan menghasilkan keuntungan sebesar $29,6 juta, pengembalian 236 kali lipat.

PANews melaporkan pada 17 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, seorang trader mengubah $125.000 menjadi $29,6 juta dalam waktu hanya empat bulan dengan melakukan posisi long pada ETH di HyperLiquid, menghasilkan