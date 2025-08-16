Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Dua alamat menukar 1.791,5 ETH dengan LINK dalam 7 jam terakhir, senilai $7,84 juta.
PANews melaporkan pada tanggal 17 Agustus bahwa menurut pemantauan @ai_9684xtpa, dua alamat menukar 1.791,5 ETH menjadi 351.834,6 LINK dalam 7 jam terakhir, dengan total nilai US$7,84 juta.
Penulis: PANews
2025/08/17 09:30
ETF Ethereum mengalami jeda: $59 juta mengalir keluar saat ETH mundur dari rekor tertinggi sepanjang masa
ETF spot Ethereum AS mencatat arus keluar bersih sebesar $59,34 juta pada 15 Agustus, mengakhiri rentetan delapan hari yang menghasilkan total arus masuk sebesar $3,7 miliar.
Penulis: Crypto.news
2025/08/17 00:00
Dompet terkait Ethereum Foundation menjual 7.294 ETH dengan harga rata-rata $4.558 selama tiga hari terakhir
Menurut PANews pada 16 Agustus, berdasarkan pemantauan Lookonchain, sebuah dompet yang terkait dengan Ethereum Foundation (0xF39d) menjual 7.294 ETH dengan harga rata-rata $4.558 selama beberapa waktu terakhir
Penulis: PANews
2025/08/16 17:54
Sharplink Mengumpulkan Lebih dari 728.000 ETH Dengan 1.300 ETH dalam Hadiah Staking
Sharplink Gaming kini memegang lebih dari 728.000 ETH setelah dorongan akuisisi senilai $2,6 miliar, mempertaruhkan hampir semuanya untuk hasil. Perusahaan tersebut mengatakan jaringan Ethereum akan berfungsi sebagai lapisan kepercayaan inti dari sistem keuangan generasi berikutnya. Ethereum-First: SharpLink Mempertaruhkan Hampir Semua Kepemilikan ETH untuk Hasil Sharplink Gaming (Nasdaq: SBET) telah muncul sebagai salah satu [...]
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/16 17:30
Seorang investor besar yang memegang ETH selama lebih dari 6 bulan memutuskan untuk mengambil keuntungan dan menjualnya dengan profit sebesar $11,84 juta.
PANews melaporkan pada 16 Agustus bahwa menurut pemantauan oleh analis on-chain Aunt Ai, seorang investor besar yang telah memegang ETH selama lebih dari 6 bulan memutuskan untuk mengambil keuntungan. The
Penulis: PANews
2025/08/16 17:14
Seorang peserta ICO Ethereum mentransfer 334.7 ETH setelah lebih dari satu dekade tidak aktif, dengan tingkat pengembalian 14.269 kali lipat
PANews melaporkan pada 16 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, peserta ICO Ethereum "0x61b9" akhirnya mentransfer semua 334,7 ETH (senilai $1,48 juta) hari ini setelah lebih dari satu dekade tidak aktif.
Penulis: PANews
2025/08/16 14:17
Dompet terkait World Liberty Finance membeli ETH dan WBTC senilai sekitar $18,6 juta
PANews melaporkan pada 16 Agustus bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang terkait dengan World Liberty Finance telah menghabiskan 18,6 juta USDC untuk pembelian berikut: 1.911 ETH dibeli
Penulis: PANews
2025/08/16 09:56
Sebuah alamat tertentu membeli sekitar 115.000 UNI 10 jam yang lalu, dan total kerugian kepemilikan saat ini adalah US$535.000.
PANews melaporkan pada 16 Agustus bahwa menurut pemantauan @ai_9684xtpa, alamat 0x4B5...90AFA menukarkan 1.090 ETH menjadi 415.005 UNI selama tren kenaikan ETH pada 13 Agustus. Kemudian, ketika
Penulis: PANews
2025/08/16 09:23
Paus yang melikuidasi ETH dengan keuntungan $1,65 juta 9 hari yang lalu membeli LDO dan ENA senilai $4,776 juta
PANews melaporkan pada 16 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, seorang whale yang melikuidasi ETH-nya pada harga $3.794 sembilan hari yang lalu, menghasilkan keuntungan sebesar $1,65 juta, telah membelanjakan 4,776 juta
Penulis: PANews
2025/08/16 09:21
Prakiraan Harga Ethereum: ETH kembali di bawah $4.500 saat SharpLink melaporkan kerugian kuartalan yang besar
Ethereum (ETH) turun 2% pada hari Jumat setelah SharpLink Gaming (SBET) melaporkan kerugian kuartalan sebesar $103 juta meskipun meningkatkan kepemilikan treasurinya menjadi 728.000 ETH.
Penulis: Fxstreet
2025/08/16 06:50
