Sharplink Mengumpulkan Lebih dari 728.000 ETH Dengan 1.300 ETH dalam Hadiah Staking

Sharplink Gaming kini memegang lebih dari 728.000 ETH setelah dorongan akuisisi senilai $2,6 miliar, mempertaruhkan hampir semuanya untuk hasil. Perusahaan tersebut mengatakan jaringan Ethereum akan berfungsi sebagai lapisan kepercayaan inti dari sistem keuangan generasi berikutnya. Ethereum-First: SharpLink Mempertaruhkan Hampir Semua Kepemilikan ETH untuk Hasil Sharplink Gaming (Nasdaq: SBET) telah muncul sebagai salah satu [...]