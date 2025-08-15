SharpLink Membuka Peti Perang ETH Senilai $2,6 Miliar – 728.804 Dipertaruhkan, Tapi Dengan Biaya Apa?

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET) telah muncul sebagai salah satu pemegang korporasi Ethereum terbesar di dunia setelah melaksanakan pergeseran dramatis dalam strategi treasurinya selama kuartal kedua 2025. Dalam hasil Q2 2025, perusahaan melaporkan bahwa per 30 Juni 2025, mereka memegang 728.804 ETH, hampir semuanya di-stake untuk menghasilkan yield. BARU: SharpLink melaporkan hasil Q2 2025: ✅ Total Terkumpul: $2,6B ✅ Kepemilikan: 728.804 ETH ($3,3B) ✅ Konsentrasi ETH: 3,95 (peningkatan 98%) ✅ Ketua Baru: Joe Lubin @ethereumJoseph ✅ Co-CEO Baru: Joseph Chalom @joechalom pic.twitter.com/i4HC8hfKoX — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 15 Agustus 2025 Peralihan ke Ethereum sebagai Aset Treasury Utama Pada awal Juni, SharpLink menetapkan ETH sebagai aset cadangan treasury utamanya, menggambarkan langkah tersebut sebagai taruhan yang diperhitungkan pada masa depan Ethereum sebagai "komoditas kepercayaan inti dari sistem keuangan generasi berikutnya." Perusahaan memperoleh ETH melalui pembentukan modal yang disiplin dan secara aktif mengelola kepemilikannya untuk memaksimalkan yield dan pertumbuhan majemuk. Ketua Joseph Lubin, co-founder Ethereum dan CEO Consensys, mengatakan strategi akumulasi dan staking agresif SharpLink membedakannya dari perusahaan publik lainnya. "Ethereum adalah lapisan kepercayaan untuk ekonomi terdesentralisasi, dan SharpLink secara aktif mengakumulasi nilai bagi para pemegang saham kami melalui generasi yield dan penempatan modal yang cerdas," katanya. Kepemimpinan termasuk Co-CEO Joseph Chalom, veteran BlackRock selama 20 tahun. Sejak meluncurkan rencana tersebut, SharpLink telah mengumpulkan lebih dari $2,6 miliar melalui investasi swasta dalam ekuitas publik (PIPE), penawaran at-the-market, dan penawaran langsung terdaftar untuk mendanai akuisisi ETH. Akumulasi ETH Cepat dan Rewards Staking SharpLink melaporkan telah men-stake hampir 100% ETH-nya, menghasilkan rewards kumulatif sekitar 1.326 ETH hingga saat ini. Metrik Konsentrasi ETH perusahaan—ukuran efisiensi akumulasi—telah melonjak 98% dari 2,00 menjadi 3,95 hanya dalam beberapa minggu. Manajemen mengatakan ini mencerminkan peningkatan kepemilikan yang sangat menguntungkan dalam waktu singkat. Chalom mencatat bahwa strategi tersebut menempatkan SharpLink "di pusat peluang transformasional dalam keuangan dan teknologi global." Hasil Keuangan Dipengaruhi oleh Penurunan Nilai Non-Kas Untuk kuartal yang berakhir 30 Juni 2025, SharpLink melaporkan pendapatan sebesar $0,7 juta dan laba kotor $0,2 juta, atau 30% dari pendapatan. Biaya operasional berjumlah $2,3 juta, dengan biaya non-kas tambahan termasuk $16,4 juta dalam kompensasi berbasis saham terkait dengan perjanjian penasehat Consensys. Faktor terbesar dalam kerugian bersih kuartal sebesar $103,4 juta adalah penurunan nilai non-kas sebesar $87,8 juta pada kepemilikan liquid-staked-ETH (LsETH), yang diperlukan berdasarkan aturan akuntansi U.S. GAAP karena penurunan harga pasar menjadi sekitar $2.300 selama periode tersebut. Perusahaan menekankan bahwa mereka tidak menjual atau menebus aset LsETH apapun. Memposisikan untuk Penciptaan Nilai Jangka Panjang Meskipun mengalami kerugian akuntansi, SharpLink mempertahankan bahwa strategi berfokus Ethereum-nya dirancang untuk penciptaan nilai pemegang saham jangka panjang. Dengan menggabungkan keahlian pasar modal, kemitraan strategis, dan manajemen treasury aktif, perusahaan mengatakan berusaha memanfaatkan peran ETH dalam keuangan terdesentralisasi untuk mendorong yield dan apresiasi aset. Pergerakan Harga ETH Pada hari Kamis, Ethereum mencapai level tertingginya sejak November 2021, dengan aktivitas pasar menunjukkan kecenderungan yang menentukan terhadap cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Menurut catatan penelitian CryptoQuant, harga ETH mencapai $4.781,24 hari ini—level tertingginya sejak November 2021 dan hampir menyentuh puncak rekornya.