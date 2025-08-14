Bursa
Seorang whale membuka posisi short senilai $4 juta di SOL dan ETH dengan leverage 20x.
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale menyetor $4 juta USDC ke HyperLiquid dan membuka posisi short di SOL dan ETH dengan leverage 20x,
Penulis: PANews
2025/08/14 16:56
Sebuah alamat yang diduga milik Bitmine menerima 33.401 ETH hari ini, senilai sekitar $158 juta.
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut pemantauan oleh Ember, sebuah alamat yang diduga milik Bitmine terus menerima 33.401 ETH dari dua platform bisnis institusional hari ini, senilai
Penulis: PANews
2025/08/14 16:40
Analis: ETH mungkin jatuh secara tiba-tiba kapan saja, disarankan untuk menjauhi leverage
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa analis Ash Crypto menyatakan bahwa ETH bisa turun secara tiba-tiba kapan saja, karena sudah waktunya untuk koreksi. Paus dan pembuat pasar saat ini
Penulis: PANews
2025/08/14 13:24
Tom Lee: Peningkatan perkiraan harga akhir tahun ETH Standard Chartered Bank menjadi $7.500 mungkin terlalu rendah
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa sebagai tanggapan terhadap "Standard Chartered Bank menaikkan perkiraan harga akhir tahun untuk ETH menjadi US$7.500 dan mencapai US$25.000 pada 2028", ketua baru BitMine dari
Penulis: PANews
2025/08/14 11:44
Seorang whale menjual beberapa ETH untuk meningkatkan margin guna menghindari likuidasi, saat ini mengalami kerugian $18 juta
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa, menurut Onchain Lens, seorang whale menjual sebagian ETH miliknya untuk meningkatkan margin guna menghindari likuidasi. Hingga saat ini, whale tersebut telah kehilangan $9,88
Penulis: PANews
2025/08/14 10:47
AguilaTrades kembali melakukan short pada ETH, saat ini mengalami kerugian $416.000
Menurut PANews pada 14 Agustus, pemantauan Lookonchain mengungkapkan bahwa AguilaTrades kembali melakukan short ETH, memegang 21.050 ETH (senilai $99,6 juta), mengakibatkan kerugian tambahan sebesar $416.000. Dalam 20 hari terakhir
Penulis: PANews
2025/08/14 10:15
Peretas Radiant Capital menjual 4.326 ETH dalam satu jam terakhir
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, peretas Radiant Capital terus menjual 4.326 ETH untuk 20,475 juta DAI dalam satu jam terakhir. Sejak
Penulis: PANews
2025/08/14 09:36
Direktur Eksekutif Bersama EF: Alamat yang menjual 2794.87 ETH kemarin tidak milik Ethereum Foundation
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa Hsiao-Wei Wang, Co-Executive Director dari Ethereum Foundation, mentweet bahwa 2.794,87 ETH yang dijual oleh alamat yang terkait dengan Ethereum Foundation, seperti yang dilaporkan
Penulis: PANews
2025/08/14 09:30
Penyerang Radiant Capital menjual 2.496 ETH, senilai sekitar $11,83 juta
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, penyerang Radiant Capital menjual 2.496 ETH seharga $4.741 untuk mendapatkan DAI senilai $11,83 juta. Platform tersebut
Penulis: PANews
2025/08/14 08:55
Seorang paus di band ETH menjual lebih dari 10.000 ETH seminggu yang lalu dan membeli 10.730 ETH 8 jam yang lalu.
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, seorang whale ETH menjual 10.256 ETH secara on-chain seharga 39,336 juta USDT pada harga $3.835 seminggu yang lalu (7 Agustus). Delapan
Penulis: PANews
2025/08/14 08:37
