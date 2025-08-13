Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Pantera: Bagaimana menilai BitMine setelah mengumpulkan 1 juta ETH?
Artikel ini berasal dari: Pantera; Artikel Asli oleh Cosmo Jiang dan Erik Lowe Dikompilasi oleh Azuma, Editor Odaily Planet Daily Catatan Editor: Pada malam tanggal 11 Agustus, BitMine Immersion Technologies,
Penulis: PANews
2025/08/14 09:00
Sebuah institusi/whale membeli 33.402 ETH dalam 3 jam terakhir, dan total sekitar 379.000 ETH dalam 10 hari terakhir.
Menurut PANews pada 14 Agustus, pemantauan Lookonchain mengungkapkan bahwa sebuah institusi/whale membuat dua dompet baru dalam tiga jam terakhir dan mengakumulasi 33.402 ETH (US$158 juta). Dalam masa lalu
Penulis: PANews
2025/08/14 08:45
Sebuah alamat yang terkait dengan Galaxy Digital menyetor 125 juta USDC ke Hyperliquid dan membuat posisi di beberapa aset termasuk ETH.
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, alamat 0xcaC1 terkait Galaxy Digital telah menyetor 125 juta USDC ke Hyperliquid dalam dua hari terakhir, dan kemudian
Penulis: PANews
2025/08/14 08:22
60.000 ETH ditransfer dari Coinbase Institutional ke dompet baru
PANews melaporkan pada 14 Agustus bahwa menurut pemantauan Whale Alert, 60.000 ETH (US$284.350.933) telah ditransfer dari Coinbase Institutional ke dompet baru yang tidak dikenal.
Penulis: PANews
2025/08/14 08:05
Thumzup menargetkan perbendaharaan ETH, DOGE, SOL setelah menutup penawaran umum $50m
Thumzup membuat taruhan kripto terbesarnya hingga saat ini. Baru saja menyelesaikan penawaran umum senilai $50 juta, perusahaan tersebut secara agresif mengakumulasi Ethereum, Dogecoin, Solana, dan mata uang kripto lainnya sambil membangun infrastruktur penambangan, menandakan strategi hibrida yang jarang untuk perusahaan yang terdaftar di Nasdaq. Menurut...
Penulis: Crypto.news
2025/08/14 03:00
Kebangkitan XRP, ETH memicu boom penambangan cloud: APT Miner membantu investor mengamankan pengembalian stabil harian
XRP melonjak 35% saat Ethereum menembus resistensi, mendorong minat pada pendapatan pasif yang stabil melalui cloud mining. #sponsoredcontent
Penulis: Crypto.news
2025/08/14 01:26
Solana Memimpin Reli Altcoin saat Kapitalisasi Pasar Kripto Mencapai Rekor Tertinggi
Pada 13 Agustus, total kapitalisasi pasar ekosistem cryptocurrency mendekati $4,2 triliun, mencapai $4,189 triliun, rekor tertinggi sepanjang masa. Solana Memimpin Altcoin Teratas saat ETH Mendekati Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Pada hari Rabu, total kapitalisasi pasar ekosistem cryptocurrency mendekati angka $4,2 triliun setelah beberapa altcoin berkapitalisasi tinggi mencatat kenaikan signifikan dalam 24 jam. Seperti ditunjukkan oleh Coingecko [...]
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/13 22:14
Sejak Juni, pembelian institusional ETH telah mencapai 3,8% dari pasokan yang beredar, dan stablecoin di rantai Ethereum menyumbang 40% dari biaya blockchain.
PANews melaporkan pada 13 Agustus bahwa analis Standard Chartered Geoff Kendrick mengatakan bahwa sejak Juni, pembelian ETH oleh institusi telah mencapai 3,8% dari pasokan yang beredar, yang merupakan dua kali lipat
Penulis: PANews
2025/08/13 20:57
Skycorp Solar, sebuah perusahaan terbuka, telah meluncurkan cadangan aset digital strategis, membeli 32.76 ETH dalam transaksi pertamanya.
PANews melaporkan pada tanggal 13 Agustus bahwa Skycorp Solar Group, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, mengumumkan peluncuran akun cadangan aset digital strategis dan mulai berinvestasi di Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin,
Penulis: PANews
2025/08/13 20:19
Glassnode: Minat terbuka futures ETH mencapai rekor tertinggi $35,5 miliar
PANews melaporkan pada 13 Agustus bahwa menurut data Glassnode, open interest dalam futures ETH juga mencapai rekor tertinggi sekitar US$35,5 miliar. Penjual short berada di bawah tekanan yang sangat besar
Penulis: PANews
2025/08/13 19:46
