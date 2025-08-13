Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Peserta ICO Ethereum menjual 4.283 ETH lainnya, menghasilkan keuntungan sekitar $366,8 juta dari 100.000 ETH yang mereka beli seharga $31.000.
PANews melaporkan pada 13 Agustus bahwa pemantauan Lookonchain mengungkapkan bahwa seorang peserta ICO Ethereum baru-baru ini menjual 4.283 ETH seharga $18,97 juta. Sejak 2021, dia telah menjual total 44.284
Penulis: PANews
2025/08/13 20:21
Ethereum Mendekati Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Karena Arus Masuk ETF ETH Dan Kegilaan Futures Mendorong Reli
Ethereum melonjak 8% mendekati rekor tertingginya sepanjang masa karena arus masuk ETF spot AS dan aktivitas futures yang mencapai rekor memicu reli pasar kripto secara luas. Lonjakan ini terjadi di tengah ekspektasi yang lebih rendah dari perkiraan
Penulis: Insidebitcoins
2025/08/13 18:23
Huang Licheng melakukan short 1.100 ETH dengan leverage 25x, senilai sekitar $5,16 juta.
PANews melaporkan pada 13 Agustus bahwa menurut data Onchain Lens, Huang Licheng membuka posisi short ETH dengan leverage 25x, melibatkan 1.100 ETH dengan nilai total
Penulis: PANews
2025/08/13 18:17
YGG menyelesaikan pembelian kembali YGG sebesar 135 ETH pada 31 Juli, dengan cadangan dananya bernilai $38 juta.
PANews melaporkan pada tanggal 13 Agustus bahwa Yield Guild Games (YGG) merilis laporan pembaruan Juli, menyatakan bahwa game pertama yang dikembangkan sendiri, League of Legends Land, telah menunjukkan kinerja yang kuat sejak
Penulis: PANews
2025/08/13 17:33
Ethereum Foundation membuang ETH senilai $13 juta di tengah kenaikan harga
Yayasan Ethereum telah melakukan aksi jual besar-besaran, mencairkan sebagian kepemilikan ETH-nya saat token tersebut reli ke level terkuatnya dalam beberapa tahun. Data on-chain telah menunjukkan beberapa pergerakan dompet oleh yayasan Ethereum selama beberapa...
Penulis: Crypto.news
2025/08/13 15:26
Terobosan Ethereum di atas $4.6K memicu reli pasar altcoin — Apakah musim altcoin sudah tiba?
Ethereum telah melonjak ke $4.670, level tertingginya dalam hampir 11 bulan, menunjukkan bahwa fase kedua dari siklus altcoin sedang berlangsung. Ini menurut postingan blog CoinGecko yang diterbitkan pada 12 Agustus, yang mencatat dominasi pasar Ethereum (ETH)...
Penulis: Crypto.news
2025/08/13 15:22
Ethereum menembus $4.600 untuk mencapai level tertinggi multi-tahun saat minat korporasi dan institusional terus bertumbuh
Pada tanggal 12 Agustus, Ethereum (ETH) naik lebih dari 5%, menembus $4.600, mencapai harga tertingginya sejak Desember 2021. Kenaikan ini bertepatan dengan pembelian mata uang oleh bendahara perusahaan, arus masuk rekor
Penulis: PANews
2025/08/13 15:00
Huang Licheng menutup posisi long-nya di ETH dan HYPE, dengan keuntungan kumulatif sebesar US$33,83 juta
PANews melaporkan pada tanggal 13 Agustus bahwa, menurut Onchain Lens, trader Machibigbrother (Huang Licheng) telah menutup posisi long-nya di ETH (leverage 25x) dan HYPE (leverage 5x), menghasilkan akumulasi
Penulis: PANews
2025/08/13 13:34
"7 Siblings" menjual hampir 20.000 ETH, menguangkan $90,44 juta
PANews melaporkan pada tanggal 13 Agustus bahwa menurut Ember, "7 Siblings" membeli 100.000 ETH dengan harga sekitar $2.270 selama crash pasar tahun lalu. Hari ini, mereka telah menjual 19.957 ETH seharga 90,44
Penulis: PANews
2025/08/13 13:15
Meme Harian: Sekilas tentang meme paling populer dalam 24 jam terakhir (13 Agustus 2025)
Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Lihat ulasan satu gambar dari "Ai&Meme Daily"! 🔥Diperbarui pada 13 Agustus: ETH menembus 4600, SOL menembus 190, dan pasar
Penulis: PANews
2025/08/13 10:32
