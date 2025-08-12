ETH Mendekati $4.500 saat Paus Terbesar BitMine Mengeluarkan Dana Perang $20B untuk Membeli Lebih Banyak Ethereum

BitMine Immersion Technologies meningkatkan taruhannya di pasar Ethereum, mengajukan permohonan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) untuk memperluas penawaran ekuitas at-the-market sebesar $20 miliar. Langkah ini meningkatkan kapasitas penjualan saham total perusahaan menjadi $24,5 miliar, dengan sebagian besar hasil yang diharapkan akan digunakan untuk pembelian ETH tambahan. Perusahaan penambangan kripto dan perbendaharaan Ethereum berbasis Delaware ini pertama kali mengumumkan penawaran $2 miliar pada 9 Juli melalui Cantor Fitzgerald dan ThinkEquity. Angka tersebut melonjak menjadi $4,5 miliar pada 24 Juli. BitMine ($BMNR) baru saja mengajukan permohonan untuk memperluas program ekuitas at-the-market sebesar $20B, peningkatan 5x dalam kapasitas penerbitan, untuk mendanai lebih banyak pembelian ETH. ▶️ Sebelumnya diotorisasi: $4,5B ▶️ Suplemen baru: +$20B ▶️ Total kapasitas: $24,5B pic.twitter.com/DdFMiwesBk — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) 12 Agustus 2025 Suplemen terbaru mewakili peningkatan lima kali lipat dalam kapasitas penjualan sahamnya, menandai salah satu ekspansi penggalangan ekuitas terbesar yang terlihat di sektor kripto. Pembelian ETH Korporasi Menjadi Strategis saat BitMine Menargetkan Infrastruktur Validator Perusahaan mengatakan modal baru juga dapat digunakan untuk membeli Bitcoin dan memperluas operasi penambangan dan konsultasi, tetapi Ethereum tetap menjadi fokus utamanya. Saham biasa BitMine diperdagangkan di NYSE American dengan ticker BMNR, ditutup pada $58,98 pada 11 Agustus. Berdasarkan rencana yang diperbarui, penjualan akan dilakukan melalui penawaran at-the-market, dengan Cantor bertindak sebagai satu-satunya agen penjualan yang ditunjuk. Perusahaan akan membayar komisi hingga 3% dari hasil kotor. Sementara prospektus BitMine menyisakan ruang untuk pembayaran utang, pembelian kembali, dan ekspansi bisnis, juga secara eksplisit menyatakan bahwa hasil tersebut dapat mendanai akuisisi Ethereum lebih lanjut, serta pembelian Bitcoin dan infrastruktur penambangan. Selera perusahaan untuk Ether telah menjadi berita utama. Antara 9 Juli dan 25 Juli, BitMine memperoleh 566.776 ETH, senilai sekitar $2,03 miliar, dalam waktu hanya 16 hari. 🚀 BitMine telah muncul sebagai pemegang korporasi terbesar Ether setelah memperoleh ETH senilai lebih dari $2 miliar dalam waktu hanya dua minggu lebih. #BitMine #Eth https://t.co/9sLlsmr7KB — Cryptonews.com (@cryptonews) 25 Juli 2025 Pembelian agresif tersebut mendorong kepemilikannya melampaui 625.000 ETH pada akhir Juli, senilai $2,3 miliar. Namun, jumlah tersebut telah tumbuh melampaui 1,2 juta ETH, senilai sekitar $5 miliar, mengukuhkan posisi BitMine sebagai pemegang korporasi terbesar aset tersebut. Perusahaan telah secara publik menetapkan target untuk memperoleh dan melakukan staking 5% dari total pasokan Ether, yang menurut perkiraan saat ini sekitar enam juta ETH, senilai sekitar $22 miliar. Ambisi ini, jika tercapai, akan membuat simpanan Ethereum BitMine bahkan lebih besar, secara proporsional, daripada kepemilikan Bitcoin terkenal milik Strategy. Berbicara kepada CryptoNews, Sammi Li, co-founder dan CEO JuCoin, mengatakan dampaknya bisa dramatis. "BitMine mengakumulasi $2,9 miliar dalam ETH dalam beberapa minggu, dan harga naik. Pengerahan $20 miliar secara tiba-tiba pasti akan menciptakan guncangan pasokan, terutama dengan staking korporasi menghilangkan pasokan likuid dari peredaran," kata Li. Dia menambahkan bahwa adopsi korporasi ETH tidak lagi murni spekulatif. "Perusahaan tidak hanya menyimpannya dengan harapan harga naik. Mereka benar-benar menggunakannya. SharpLink melakukan staking 95% dari kepemilikan mereka, dan BitMine sedang membangun infrastruktur validator. Ketika perusahaan perangkat keras menambahkan ETH ke anggaran R&D mereka, mereka melihatnya sebagai infrastruktur operasional," kata Li. Perebutan ETH Bernilai Miliaran Dolar oleh BitMine Dapat Mendefinisikan Ulang Penemuan Harga, Peringatan Analis Pembelian besar-besaran BitMine terjadi bersamaan dengan pergerakan pasar lainnya. Pada 23 Juli, saham biasanya mulai diperdagangkan sebagai opsi terdaftar di NYSE American dengan ticker BMNR, memberikan investor cara baru untuk mendapatkan eksposur terhadap kinerja perusahaan. 🇺🇸 @BitMNR meluncurkan perdagangan opsi di NYSE, memperluas akses investor ke strategi pertumbuhan yang berfokus pada ETH. #Crypto #ETH https://t.co/Z8mMAD6TJo — Cryptonews.com (@cryptonews) 23 Juli 2025 Beberapa hari kemudian, pada 29 Juli, BitMine meluncurkan program pembelian kembali saham senilai $1 miliar, menunjukkan kepercayaan pada ekuitasnya bahkan saat bersiap untuk lebih banyak pembelian ETH. 📈 @BitMNR telah menyetujui program pembelian kembali saham senilai $1B sambil memegang 625K ETH senilai $2,3B, mendukung strateginya untuk memperoleh 5% dari pasokan ETH. #Ethereum #BitMine https://t.co/p95wHhsv4D — Cryptonews.com (@cryptonews) 29 Juli 2025 Strategi tersebut tampaknya dirancang untuk mengunci jumlah ETH yang besar dalam kontrak staking, mengurangi pasokan yang tersedia untuk pedagang dan berpotensi mempengaruhi penemuan harga. "Volatilitas mungkin melonjak di sekitar pendapatan korporasi, tetapi dinamika yang mendasarinya mendukung stabilitas," kata Li. Skala pembelian potensial ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena akuisisi $20 miliar pada harga saat ini mewakili sekitar 4% dari pasokan Ethereum yang beredar, jauh melebihi likuiditas di bursa terpusat. Saluran OTC dan strategi akumulasi diharapkan dapat meminimalkan slippage, tetapi antisipasi saja dapat mengangkat harga ETH dalam jangka pendek. Jika sebagian besar ETH ini di-staking, analis menyarankan hal itu dapat mempercepat narasi "minyak digital" yang semakin mendapatkan daya tarik di antara perbendaharaan korporasi. Temujin Louie, CEO Wanchain, mencatat saat berbicara dengan CryptoNews bahwa bahkan jika pembelian itu sendiri tidak memicu tekanan pasokan, dampak psikologis pada pasar bisa besar. Li setuju, membingkai pendekatan BitMine sebagai "penghapusan modal permanen" yang menggeser penemuan harga Ethereum ke arah fundamental daripada sentimen spekulatif. Pasar sekarang akan mengawasi seberapa cepat BitMine mengerahkan dana perangnya dan apakah strateginya memicu perubahan struktural dalam likuiditas dan valuasi ETH. Ethereum Mendekati Rekor Tertinggi saat Gelombang Pembelian Korporasi Mengangkat Harga Di Atas $4.400 Lonjakan harga Ether telah didorong oleh gelombang adopsi korporasi, dengan perusahaan publik semakin menambahkan ETH ke perbendaharaan mereka. Token tersebut telah naik lebih dari 21% dalam seminggu terakhir, diperdagangkan pada $4.408 pada saat penulisan, hanya 9% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa November 2021 sebesar $4.890. Sumber: CryptoNews Reli ini didorong oleh gelombang baru adopsi korporasi, dengan perusahaan publik yang dengan cepat membangun perbendaharaan Ethereum, strategi yang mengingatkan pada playbook akumulasi Bitcoin Michael Saylor. Beberapa perusahaan perbendaharaan Ethereum yang baru dibentuk telah mengumpulkan dan mengerahkan miliaran dolar ke ETH selama beberapa minggu terakhir, mengintensifkan momentum pasar. Analis mengatakan tren ini dapat membentuk kembali profil volatilitas Ethereum. "Volatilitas akan selalu ada dalam kripto. Itu adalah bagian dari DNA pasar ini," kata Asim Sarwar, penasihat di Vault PLC, yang juga membangun perbendaharaan ETH. "Tetapi saat paus besar dan institusi terus mengakumulasi, beberapa ayunan tajam itu bisa mulai memudar. Kepemilikan jangka panjang melalui staking atau posisi perbendaharaan berarti lebih sedikit ETH yang sebenarnya dimainkan di bursa." Selama 6-12 bulan ke depan, Sarwar mengharapkan lebih sedikit pergerakan penurunan dramatis karena likuiditas yang berkurang untuk penjualan panik, meskipun pergerakan naik bisa menjadi lebih eksplosif ketika permintaan melonjak melawan pasar yang lebih tipis. Li mengatakan pembelian yang didanai ekuitas ini "bukan spekulasi dengan leverage" dan pada akhirnya harus mengurangi volatilitas. Ethereum terakhir melampaui $4.350 pada 2021, tetapi pembelian besar-besaran yang diperbarui telah mendorongnya kembali dengan kuat ke dalam kisaran tersebut. BitMine sekarang memimpin semua pemegang korporasi, melampaui tonggak 1 juta ETH setelah memperoleh tambahan 317.000 ETH pada hari Senin, membawa totalnya menjadi 1,15 juta ETH, senilai $5 miliar. Sumber: StrategicEthReserve.xyz Diikuti oleh SharpLink milik Joe Lubin dengan 598.800 ETH ($2,6 miliar) dan The Ether Machine dengan 345.400 ETH ($1,5 miliar), menurut The Block. Di luar perusahaan publik, Ethereum Foundation memegang 232.600 ETH ($1 miliar), sementara cadangan Coinbase berjumlah 136.800 ETH ($588,8 juta) bersama dengan 11.776 BTC ($1,4 miliar). Secara total, kepemilikan korporasi dan entitas yang dilacak oleh SΞR berjumlah 3,57 juta ETH, atau 2,95% dari seluruh pasokan.