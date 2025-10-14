Parlemen UE Mencapai Kompromi Tentang Pengurangan Pelaporan Keberlanjutan

Bendera Uni Eropa dan bayangan orang-orang, gambar konsep politik getty

Pada 13 Oktober, Komite Urusan Hukum Parlemen Eropa menyetujui kompromi untuk mengurangi persyaratan pelaporan keberlanjutan. Pada Februari, komisi mengusulkan Paket Penyederhanaan Omnibus untuk mengurangi persyaratan dalam Direktif Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan dan Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan. Pada Juni, Dewan mengadopsi posisi mereka. Setelah berbulan-bulan pertimbangan, Parlemen mengambil langkah besar menuju proposal final mereka. Pemungutan suara penuh diharapkan pada 20 Oktober.

Sebagai bagian dari Kesepakatan Hijau Eropa, UE mengadopsi serangkaian direktif untuk memaksa bisnis mengatasi perubahan iklim dan melaporkan misi gas rumah kaca. CSRD menciptakan persyaratan bagi bisnis untuk melaporkan emisi GRK dan tindakan lingkungan, sosial, dan tata kelola lainnya. CSDDD menciptakan persyaratan pelaporan tambahan, serta tanggung jawab hukum, bagi perusahaan terkait dengan rantai pasokan mereka.

Namun, biaya proposal ini terhadap bisnis dan kemungkinan dampaknya pada ekonomi UE menjadi tema selama pemilihan 2024. Pergeseran ke kanan dalam politik UE memperkuat penentang direktif Kesepakatan Hijau Eropa. Akibatnya, Komisi mengusulkan paket direktif baru untuk "mengurangi beban" pada bisnis. Paket Penyederhanaan Omnibus secara resmi diadopsi oleh Komisi pada Februari.

Setelah legislasi diusulkan oleh Komisi, Parlemen dan Dewan mengadopsi posisi. Di Parlemen, prosesnya adalah proses legislatif tipikal dengan komite dan anggota yang mengusulkan amandemen. Dewan terlibat dalam negosiasi di balik pintu tertutup, hanya merilis pembaruan berkala. Setelah ketiganya mengadopsi posisi, mereka masuk ke "trilogue" untuk menegosiasikan direktif final.

Di Parlemen, perdebatan telah bersifat publik dan kontroversial. Pada Juni, Komite Urusan Hukum Parlemen Eropa yang dikenal sebagai JURI, bertemu untuk membahas proposal awal. Pada saat itu, pendukung keberlanjutan optimis Parlemen akan mengambil pendekatan yang lebih netral. Namun, proposal tersebut selaras dengan posisi Dewan.

Partai-partai yang condong ke kiri bersikeras bahwa CSRD dan CSDDD harus menghadapi sedikit reformasi. Posisi dari komite lain menyerukan perubahan minimal. Partai-partai sayap kanan ekstrem menyerukan penghapusan total pelaporan keberlanjutan dan pembongkaran Kesepakatan Hijau Eropa. Pada awal Oktober, Partai Rakyat Eropa, partai mayoritas yang memimpin negosiasi, merilis dua proposal. Satu sangat selaras dengan proposal Dewan. Yang lain selaras dengan sayap kanan ekstrem. Diberi pilihan kompromi atau kegagalan total, partai-partai yang condong ke kiri menyerah, memenuhi tuntutan EPP dan memotong agenda sayap kanan ekstrem. Pada 13 Oktober, JURI secara resmi mengadopsi posisi kompromi. Ini akan dibawa ke Sidang Pleno pada 20 Oktober.

Setelah diadopsi oleh seluruh badan, Dewan, Parlemen, dan Komisi akan masuk ke negosiasi trilogue. Diperkirakan mereka akan mengadopsi reformasi final pada akhir 2025 atau Januari 2026. Di bawah ini adalah perbandingan ketiga proposal tersebut.

Direktif Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan

CSRD saat ini menggunakan uji dua dari tiga kriteria untuk menentukan apakah sebuah perusahaan harus melapor. Komisi mengusulkan untuk menaikkan ambang batas karyawan. Menyatakan "untuk tunduk pada persyaratan pelaporan, suatu usaha harus memiliki rata-rata lebih dari 1000 karyawan selama tahun keuangan dan baik omset bersih di atas €50 juta atau total neraca di atas €25 juta." Menyejajarkannya dengan CSDDD.

Proposal Dewan menggunakan ambang batas 1000 karyawan, tetapi menaikkan omset tahunan menjadi €450 juta. Mereka juga menambahkan "klausul peninjauan mengenai kemungkinan perluasan ruang lingkup untuk memastikan ketersediaan informasi keberlanjutan perusahaan yang memadai."

Posisi Parlemen mengikuti proposal Dewan dengan ketat, dengan lebih banyak pengecualian. Parlemen menggunakan ambang batas 1000 karyawan dan menaikkan omset tahunan menjadi €450 juta, tetapi juga menciptakan pengecualian untuk kepemilikan keuangan dan anak perusahaan yang terdaftar.

Ketiga proposal membatasi informasi yang dapat diminta oleh usaha kecil dan menengah di sepanjang rantai nilai, membatasi mereka pada standar VSME.

Mengenai standar khusus sektor yang diperlukan, Komisi mengusulkan penghapusan penuh ketentuan tersebut. Dewan mengusulkan penghapusan, tetapi menyusun panduan umum untuk bisnis di sektor-sektor tersebut. Parlemen mengusulkan pedoman khusus sektor yang bersifat sukarela.

Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan

CSDDD saat ini mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas dalam memastikan bahwa perusahaan di sepanjang rantai nilai mematuhi persyaratan lingkungan dan hak asasi manusia. Komisi tidak mengusulkan perubahan pada ruang lingkup, tetapi Dewan ingin menaikkan ambang batas karyawan menjadi 5000 karyawan dan omset bersih tahunan sebesar €1,5 miliar. Kompromi Parlemen mencerminkan proposal Dewan.

Salah satu aspek kunci dari CSDDD adalah bahwa ia meminta pertanggungjawaban bisnis atas tindakan perusahaan lain di sepanjang rantai nilai mereka. Proposal Komisi membatasi tanggung jawab Pasal 8 hanya pada mitra bisnis langsung. Mitra bisnis tidak langsung masih dapat masuk dalam ruang lingkup, "di mana sebuah perusahaan memiliki informasi yang masuk akal yang menunjukkan bahwa dampak merugikan pada tingkat operasi mitra bisnis tidak langsung telah muncul atau mungkin muncul, perusahaan tersebut harus melakukan penilaian mendalam."

Dewan mengusulkan untuk mengubah "fokus dari pendekatan berbasis entitas menjadi pendekatan berbasis risiko, berfokus pada area di mana dampak merugikan aktual dan potensial paling mungkin terjadi. Perusahaan tidak lagi diharuskan untuk melakukan latihan pemetaan komprehensif, tetapi sebagai gantinya, melakukan latihan penentuan ruang lingkup yang lebih umum. Untuk memberikan keringanan beban yang signifikan, Dewan mempertahankan pembatasan kewajiban yang relevan pada 'tingkat 1'. Perusahaan dalam ruang lingkup diharapkan mendasarkan upaya mereka pada informasi yang tersedia secara wajar."

Parlemen mengikuti pendekatan berbasis risiko Dewan, tetapi menambahkan pembatasan yang lebih ketat pada informasi apa yang dapat diminta di sepanjang rantai nilai.

Ketiganya menghilangkan rezim tanggung jawab perdata yang memungkinkan gugatan gaya class action terhadap perusahaan untuk pelanggaran terkait pelaporan keberlanjutan, tindakan lingkungan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia.