Manajer Aset Terbesar Eropa Mempersiapkan Bitcoin ETP saat Institusi Merangkul Kripto

Perusahaan berbasis Paris, yang mengawasi sekitar €2,3 triliun dalam aset, dilaporkan sedang menyelesaikan rencana untuk produk tersebut, menurut The Big Whale.
Langkah ini akan menandai debut Amundi di ruang aset digital dan mencerminkan tren yang lebih luas dari raksasa institusional yang mengeksplorasi eksposur kripto melalui kendaraan yang diregulasi.
Didirikan pada 2010 setelah merger divisi manajemen aset Crédit Agricole dan Société Générale, Amundi telah lama dipandang sebagai landasan utama lanskap investasi Eropa.
Masuknya ke pasar Bitcoin bisa membawa bobot simbolis, berpotensi membuka jalan bagi adopsi dana terkait kripto yang lebih mainstream di seluruh wilayah.
Analis pasar percaya keterlibatan perusahaan dapat mempercepat peluncuran produk serupa di seluruh Eropa, memperkuat persepsi bahwa aset digital menjadi komponen yang semakin diterima dalam portofolio yang terdiversifikasi.
Meskipun Amundi belum secara resmi mengkonfirmasi detailnya, orang dalam mengharapkan lebih banyak informasi muncul menjelang debut produk yang direncanakan pada awal 2026.
