Manajer Aset Terbesar Eropa Amundi akan Meluncurkan ETF Kripto

Amundi, dengan aset kelolaan sebesar €2,3 triliun, sedang bersiap untuk memasuki pasar crypto ETF, menurut analis Prancis dan co-founder TheBigWhale Gregory Raymond. Dalam laporan eksklusif pada hari Senin, Raymond mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan Amundi telah menyetujui persiapan untuk meluncurkan Bitcoin BTC $115 603 Volatilitas 24 jam: 0,4% Kapitalisasi pasar: $2,30 T Vol. 24 jam: $79,49 B Exchange-Traded Notes (ETN).

Manajer dana berbasis Paris tersebut menyebutkan ketahanan terhadap inflasi dan diversifikasi portofolio sebagai pendorong utama di balik langkahnya memasuki produk investasi terkait kripto. ETN Bitcoin yang direncanakan Amundi, setara dengan ETF AS di Eropa, diperkirakan akan diluncurkan pada awal 2026, menandakan dorongan strategis untuk menangkap permintaan institusional yang meningkat terhadap eksposur kripto yang sesuai regulasi.

Waktunya selaras dengan keterbukaan regulasi kripto di Eropa, dengan parlemen Polandia mengadopsi kerangka Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) pada akhir September, menawarkan manajer dana kerangka hukum yang lebih jelas untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis blockchain.

Amundi Siap Bersaing dengan BlackRock saat Regulasi AS Menetapkan Standar Global

Menurut postingan Gregory Raymond, ETN Bitcoin Amundi yang akan segera hadir akan debut dua tahun setelah spot Ethereum ETH $4 263 Volatilitas 24 jam: 2,8% Kapitalisasi pasar: $513,50 B Vol. 24 jam: $50,45 B dan ETF Bitcoin AS yang mulai diperdagangkan pada Januari 2024. Analis tersebut memprediksi bahwa langkah Amundi dapat mendorong pasar sekunder kripto global ke tingkat baru dengan meningkatkan legitimasi Bitcoin di kalangan investor institusional di Eropa.

Dengan aset lebih dari €2 triliun, Amundi dapat bersaing dengan dominasi Wall Street dalam perlombaan ETF kripto. iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock saat ini memegang lebih dari 4% dari pasokan Bitcoin yang beredar, memperoleh lebih dari 800.000 BTC, yang saat ini bernilai hampir $100 miliar hanya dalam 20 bulan perdagangan.

