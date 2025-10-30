Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, memberi sinyal berakhirnya QT pada Desember saat Bitcoin stabil di sekitar $111K

Poin-Poin Penting
- The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75-4%, penurunan keduanya tahun ini.
- Pengetatan kuantitatif akan berakhir pada 1 Desember, menandakan pergeseran dalam sikap likuiditas The Fed.
Federal Reserve memangkas suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin, menurunkan rentang target menjadi 3,75-4%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Pasar saham bereaksi ringan terhadap langkah ini, dengan S&P 500 dan Nasdaq keduanya naik 0,2% pada saat penulisan karena para trader sebagian besar telah memperhitungkan keputusan tersebut.
Menjelang keputusan tersebut, Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas diperdagangkan lebih rendah karena investor memposisikan diri dengan hati-hati. Pada saat pemotongan suku bunga, Bitcoin tetap stabil di sekitar $111.300, sementara Ethereum melayang sedikit di bawah $4.000.
Ini menandai pemotongan 25 basis poin berturut-turut pada September dan Oktober, penurunan suku bunga kedua tahun ini. CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan probabilitas 87% untuk pemotongan 25 basis poin lainnya pada Desember, yang akan membawa total menjadi tiga penurunan berturut-turut pada tahun 2025.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa bank sentral tetap berkomitmen pada mandat gandanya yaitu lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga, mencatat bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang secara moderat sementara inflasi tetap agak tinggi.
Para trader kini menunggu komentar dari Ketua Fed Jerome Powell, yang dijadwalkan berbicara dalam beberapa menit ke depan, untuk panduan lebih lanjut tentang prospek kebijakan bank sentral.
Sumber: https://cryptobriefing.com/fed-rate-cut-bitcoin/