Gubernur Fed Barr menandai potensi celah Bitcoin dalam UU GENIUS

Poin-Poin Penting
- Dimasukkannya aset yang diotorisasi oleh pemerintah asing dalam GENIUS Act dapat memungkinkan kepemilikan repo Bitcoin.
- Barr menekankan perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan stablecoin dapat menguntungkan sistem keuangan dengan aman.
Gubernur Federal Reserve Michael Barr mengatakan hari ini bahwa berdasarkan GENIUS Act, penerbit stablecoin dapat berargumen bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai aset cadangan legal karena diakui sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador. Dia memperingatkan hal ini dapat menciptakan risiko jika harga Bitcoin anjlok, berpotensi merusak stabilitas stablecoin dan kepercayaan investor.
Barr, seorang pejabat kunci bank sentral AS, sebelumnya telah mengadvokasi peningkatan pagar pembatas regulasi pada stablecoin untuk melindungi stabilitas keuangan sambil memungkinkan inovasi. Dia baru-baru ini menekankan pentingnya menerapkan ketentuan dari undang-undang stablecoin terbaru untuk mengatasi kesenjangan regulasi.
Pejabat Federal Reserve, termasuk Barr, telah menyoroti potensi stablecoin untuk menguntungkan rumah tangga dan bisnis jika didukung oleh perlindungan yang kuat. Ini sejalan dengan diskusi yang lebih luas tentang peran mereka dalam mempertahankan dominasi dolar AS di pasar global.
Stablecoin adalah aset digital yang dipatok pada nilai stabil yang semakin dilihat oleh regulator sebagai instrumen pembayaran potensial yang memerlukan pengawasan terkoordinasi dari federal dan negara bagian.
