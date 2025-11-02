Lorie Logan dari Fed Memperingatkan Tantangan untuk Penurunan Suku Bunga Desember

Postingan Fed's Lorie Logan Memperingatkan Tantangan untuk Penurunan Suku Bunga Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Lorie Logan, Presiden Fed Dallas, mengisyaratkan hambatan untuk penurunan suku bunga Desember. Inflasi yang persisten dan pasar tenaga kerja yang tangguh menjadi argumen utama. Pasar menyesuaikan ekspektasi; kripto menghadapi prospek bearish. Presiden Fed Dallas Lorie Logan menyatakan pada Oktober 2025 bahwa penurunan suku bunga Desember menghadapi hambatan karena inflasi yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang kuat. Sikap Logan mempengaruhi ekspektasi untuk pelonggaran moneter, berdampak pada pasar dengan penurunan probabilitas untuk pemotongan suku bunga dan potensi tren bearish pada aset spekulatif seperti Bitcoin dan Ethereum. Fed Mengisyaratkan Pergeseran Pasar dengan Peringatan Inflasi Pernyataan Logan menyoroti hambatan untuk penurunan suku bunga Desember karena inflasi melampaui target Fed 2% dan pasar kerja yang tangguh. Dia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap penurunan suku bunga, menggarisbawahi kebutuhan untuk sikap bunga "lebih tinggi untuk waktu lebih lama". Seperti yang diungkapkan Logan, "Inflasi terlalu tinggi dan kemungkinan akan melebihi target 2% untuk waktu yang terlalu lama." Sumber. Implikasi pasar langsung sangat mendalam. Probabilitas CME FedWatch untuk penurunan suku bunga Desember turun dari 72,8% menjadi 60,8%, dan Indeks Dolar AS naik, mencerminkan ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu biasanya menandakan hasil bearish untuk mata uang kripto. Reaksi pasar termasuk pergeseran instan karena komentar Logan digemakan oleh pejabat Fed lainnya seperti Jeffrey Schmid. Tidak ada komentar langsung dari tokoh kripto utama seperti Arthur Hayes atau Raoul Pal yang tersedia saat ini. Untuk wawasan tambahan, pertimbangkan perspektif dari Financial Insights on Market Trends. Volatilitas Harga Bitcoin Di Tengah Ketidakpastian Kebijakan Fed Tahukah Anda? Pada 2018 dan 2022, sikap hawkish Fed yang serupa menyebabkan koreksi pasar kripto yang terlihat, menunjukkan kerentanan signifikan terhadap perubahan ekspektasi suku bunga. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) dihargai pada $109.945,92 dengan kapitalisasi pasar $2,19 triliun, mempertahankan dominasi 59,31%. Volume perdagangan 24 jam turun 24,95% menjadi $50,41 miliar, dengan fluktuasi harga terbaru menunjukkan variasi kecil dalam... Postingan Fed's Lorie Logan Memperingatkan Tantangan untuk Penurunan Suku Bunga Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Lorie Logan, Presiden Fed Dallas, mengisyaratkan hambatan untuk penurunan suku bunga Desember. Inflasi yang persisten dan pasar tenaga kerja yang tangguh menjadi argumen utama. Pasar menyesuaikan ekspektasi; kripto menghadapi prospek bearish. Presiden Fed Dallas Lorie Logan menyatakan pada Oktober 2025 bahwa penurunan suku bunga Desember menghadapi hambatan karena inflasi yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang kuat. Sikap Logan mempengaruhi ekspektasi untuk pelonggaran moneter, berdampak pada pasar dengan penurunan probabilitas untuk pemotongan suku bunga dan potensi tren bearish pada aset spekulatif seperti Bitcoin dan Ethereum. Fed Mengisyaratkan Pergeseran Pasar dengan Peringatan Inflasi Pernyataan Logan menyoroti hambatan untuk penurunan suku bunga Desember karena inflasi melampaui target Fed 2% dan pasar kerja yang tangguh. Dia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap penurunan suku bunga, menggarisbawahi kebutuhan untuk sikap bunga "lebih tinggi untuk waktu lebih lama". Seperti yang diungkapkan Logan, "Inflasi terlalu tinggi dan kemungkinan akan melebihi target 2% untuk waktu yang terlalu lama." Sumber. Implikasi pasar langsung sangat mendalam. Probabilitas CME FedWatch untuk penurunan suku bunga Desember turun dari 72,8% menjadi 60,8%, dan Indeks Dolar AS naik, mencerminkan ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu biasanya menandakan hasil bearish untuk mata uang kripto. Reaksi pasar termasuk pergeseran instan karena komentar Logan digemakan oleh pejabat Fed lainnya seperti Jeffrey Schmid. Tidak ada komentar langsung dari tokoh kripto utama seperti Arthur Hayes atau Raoul Pal yang tersedia saat ini. Untuk wawasan tambahan, pertimbangkan perspektif dari Financial Insights on Market Trends. Volatilitas Harga Bitcoin Di Tengah Ketidakpastian Kebijakan Fed Tahukah Anda? Pada 2018 dan 2022, sikap hawkish Fed yang serupa menyebabkan koreksi pasar kripto yang terlihat, menunjukkan kerentanan signifikan terhadap perubahan ekspektasi suku bunga. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) dihargai pada $109.945,92 dengan kapitalisasi pasar $2,19 triliun, mempertahankan dominasi 59,31%. Volume perdagangan 24 jam turun 24,95% menjadi $50,41 miliar, dengan fluktuasi harga terbaru menunjukkan variasi kecil dalam...