Lorie Logan dari Fed Memperingatkan Tantangan untuk Penurunan Suku Bunga Desember

- Lorie Logan, Presiden Fed Dallas, mengisyaratkan hambatan untuk pemotongan suku bunga Desember.
- Inflasi yang persisten dan pasar tenaga kerja yang tangguh menjadi argumen utama.
- Pasar menyesuaikan ekspektasi; kripto menghadapi prospek bearish.
Presiden Fed Dallas Lorie Logan menyatakan pada Oktober 2025 bahwa pemotongan suku bunga Desember menghadapi hambatan karena inflasi yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang kuat.
Sikap Logan mempengaruhi ekspektasi untuk pelonggaran moneter, berdampak pada pasar dengan penurunan probabilitas pemotongan suku bunga dan potensi tren bearish pada aset spekulatif seperti Bitcoin dan Ethereum.
Fed Mengisyaratkan Pergeseran Pasar dengan Peringatan Inflasi
Pernyataan Logan menyoroti hambatan untuk pemotongan suku bunga Desember karena inflasi melampaui target Fed 2% dan pasar kerja yang tangguh. Dia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap pemotongan suku bunga, menekankan perlunya sikap bunga "lebih tinggi untuk waktu lebih lama". Seperti yang diungkapkan Logan, "Inflasi terlalu tinggi dan kemungkinan akan melebihi target 2% untuk waktu yang terlalu lama." Sumber.
Implikasi pasar langsung sangat mendalam. Probabilitas CME FedWatch untuk pemotongan suku bunga Desember turun dari 72,8% menjadi 60,8%, dan Indeks Dolar AS naik, mencerminkan ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini biasanya menandakan hasil bearish untuk cryptocurrency.
Reaksi pasar termasuk pergeseran instan karena komentar Logan digemakan oleh pejabat Fed lainnya seperti Jeffrey Schmid. Tidak ada komentar langsung dari tokoh kripto utama seperti Arthur Hayes atau Raoul Pal yang tersedia saat ini. Untuk wawasan tambahan, pertimbangkan perspektif dari Wawasan Keuangan tentang Tren Pasar.
Volatilitas Harga Bitcoin di Tengah Ketidakpastian Kebijakan Fed
Tahukah Anda? Pada 2018 dan 2022, sikap hawkish Fed yang serupa menyebabkan koreksi pasar kripto yang signifikan, menunjukkan kerentanan yang signifikan terhadap perubahan ekspektasi suku bunga.
Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) dihargai pada $109.945,92 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,19 triliun, mempertahankan dominasi 59,31%. Volume perdagangan 24 jam turun 24,95% menjadi $50,41 miliar, dengan fluktuasi harga terbaru menunjukkan variasi kecil dalam jendela 90 hari.
Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:01 UTC pada 1 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Wawasan dari penelitian Coincu menunjukkan bahwa kebijakan Fed yang hawkish yang berkepanjangan dapat mengurangi likuiditas dan selera risiko di pasar kripto, mempengaruhi valuasi aset dan berpotensi menyebabkan koreksi lebih lanjut. Pantau kebijakan ekonomi dengan cermat karena mereka secara signifikan mempengaruhi lanskap aset spekulatif.
