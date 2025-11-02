Pemotongan Suku Bunga Baru Fed dan Akumulasi Spot Bitcoin Memimpin Tren

- Pemotongan suku bunga Fed mendorong akumulasi spot Bitcoin dan pergeseran struktur DeFi.
- Bursa Bitcoin melihat arus keluar sebesar $20,6 miliar.
- Volume perdagangan kontrak perpetual melebihi $1 triliun pada Oktober.
Laporan terbaru Sentora menyoroti momen penting dalam pasar cryptocurrency, dengan perdagangan kontrak perpetual terdesentralisasi melebihi $1 triliun, didukung oleh lonjakan akumulasi Bitcoin.
Tren ini menandakan pergeseran struktural dalam keuangan kripto, menyoroti pentingnya keuangan terdesentralisasi dan penyesuaian makroekonomi yang akan datang dalam membentuk dinamika pasar.
Lonjakan Akumulasi Spot Bitcoin saat Fed Memotong Suku Bunga
BlockBeats News melaporkan perubahan struktur pasar DeFi setelah keputusan Federal Reserve baru. Biaya transaksi on-chain Bitcoin turun 8,6% menjadi $2,03 juta, memperkuat tren akumulasi spot. Investor memindahkan koin dari bursa, mengurangi pasokan spot.
Pemotongan suku bunga Fed mengikuti ekspektasi pasar sebelumnya, mempengaruhi volatilitas pasar. Arus keluar bersih BTC mencapai $20,6 miliar selama tujuh hari, memperkuat narasi kepemilikan jangka panjang pasar. Perdagangan kontrak perpetual mencapai $1,3 triliun, melebihi rekor tertinggi sebelumnya.
Sektor keuangan bereaksi terhadap pergeseran kebijakan ini dengan transfer aset strategis. Pemain utama pasar termasuk Hyperliquid dan Lighter, menunjukkan pertumbuhan dalam derivatif on-chain. Respons industri menunjukkan antisipasi terhadap perilaku pasar di masa depan.
Volume Kontrak Perpetual Mencapai Tonggak $1 Triliun
Tahukah Anda? Data historis menunjukkan perubahan kebijakan Federal Reserve awal sering mendorong volatilitas pasar kripto, sementara langkah kebijakan berikutnya menunjukkan dampak yang berkurang.
Data terbaru dari CoinMarketCap menunjukkan Bitcoin diperdagangkan pada $110.134,95. Kapitalisasi pasar aset tersebut berada di $2,20 triliun, menguasai 59,30% dominasi pasar. Volume perdagangan turun 23,91% menjadi $49,80 miliar dalam 24 jam terakhir, dengan pertumbuhan harga harian sebesar 0,40%.
Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:31 UTC pada 1 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Menurut peneliti Coincu, stabilitas keuangan masa depan dapat didorong oleh peningkatan adopsi derivatif. Kebijakan Fed mungkin mengarah pada inovasi teknologi di DeFi, berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi dan ketahanan pasar.
Analis Pasar, "Volume perps terdesentralisasi bulanan melebihi $1 triliun untuk pertama kalinya, mencerminkan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar dan likuiditas on-chain."
|DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Sumber: https://coincu.com/markets/crypto-fed-policy-bitcoin-spot-trends/