Fidelity Mengajukan Amandemen S-1 untuk ETF Spot Solana

Poin Utama

Fidelity Investments memajukan rencana ETF Solana mereka dengan mengajukan amandemen penting kepada SEC

Ini terjadi setelah peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF, yang mencatat $70 juta arus masuk pada hari kedua dan menunjukkan permintaan institusional yang besar

Setelah SEC membuka jalan untuk token staking dengan menyatakan bahwa token staking likuid tertentu bukan merupakan sekuritas

Fidelity Investments semakin mendekati peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Solana di Amerika Serikat setelah mengajukan pembaruan pendaftaran S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

(Sumber: sec.gov)

Amandemen keempat ini terhadap pengajuannya memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting dalam rencana tersebut, setelah pengajuannya, memberikan spesifikasi baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi.

Detail penting adalah rencana untuk melakukan staking hampir 100% dari kepemilikan Solana dana tersebut. Proses ini melibatkan pendelegasian cryptocurrency ke jaringan validator yang aman untuk membantu menjalankan jaringan blockchain, yang akan menghasilkan perkiraan imbal hasil tahunan sekitar 7% bagi investor.

Pengajuan tersebut juga menguraikan pembuatan indeks harga khusus dan mengkonfirmasi bahwa hanya sejumlah kecil SOL yang akan tetap likuid untuk mengelola aktivitas dana harian.

Persetujuan SEC Memicu Gelombang Aktivitas ETF Solana

Langkah Fidelity adalah bagian dari dorongan terkoordinasi yang lebih besar oleh para manajer aset. Perusahaan lain, termasuk VanEck dan Grayscale, juga baru-baru ini memperbarui proposal ETF Solana mereka untuk memasukkan staking. Lonjakan aktivitas ini menunjukkan bahwa divisi keuangan korporat SEC secara aktif terlibat dengan aplikasi-aplikasi ini.

Proses persetujuan secara tak terduga dipermudah oleh penutupan sementara pemerintah AS pada awal Oktober.

Perkembangan regulasi ini memicu proses persetujuan otomatis untuk ETF tertentu yang tertunda berdasarkan aturan yang ada, memungkinkan dana kripto non-Bitcoin untuk maju tanpa suara akhir dari komisi penuh. Pergeseran regulasi ini menyiapkan panggung untuk acara pasar besar pada hari berikutnya.

Bitwise Meluncurkan ETF Solana Pemecah Rekor

Perkembangan besar terjadi pada 28 Oktober, dengan peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF di Bursa Efek New York, yang merupakan ETF spot Solana pertama. Dana tersebut, yang secara langsung memegang dan melakukan staking Solana, melihat permintaan yang sangat besar pada hari pertamanya.

Dana ini menarik $69,5 juta dalam arus masuk bersih, menjadikannya debut terkuat untuk ETF baru mana pun di tahun 2025. Volume perdagangan sangat tinggi, melampaui $56 juta hanya dalam 4 jam pertama. Pada akhir hari, total aset dana tersebut telah melonjak melewati $289 juta.

Chief Investment Officer Bitwise menyebutnya sebagai peluncuran produk yang diperdagangkan di bursa paling sukses dalam sejarah jika dibandingkan dengan ukuran pasar dasarnya.

Keesokan harinya, Grayscale mengkonversi trust Solana yang ada menjadi ETF, membawa total eksposur institusional Solana melalui produk terdaftar menjadi lebih dari $1,4 miliar.

Pernyataan Penting SEC tentang Token Staking

Bank-bank besar memproyeksikan bahwa $3 miliar hingga $4 miliar dapat mengalir ke ETF Solana selama tahun depan. Keputusan penting dari SEC pada Agustus 2025 membuat seluruh pergerakan ini mungkin. Regulator menyatakan bahwa token staking likuid, yang merupakan tanda terima yang mewakili aset yang di-stake, tidak dianggap sebagai sekuritas.

"Pandangan Divisi bahwa "Aktivitas Staking Likuid" (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Protocol Staking tidak melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas dalam arti Bagian 2(a)(1) dari Undang-Undang Sekuritas 1933 ("Undang-Undang Sekuritas") atau Bagian 3(a)(10) dari Undang-Undang Bursa Efek 1934 ("Undang-Undang Bursa")," dinyatakan dalam siaran pers resmi.

Keputusan ini menghilangkan hambatan hukum utama, memungkinkan ETF untuk menggunakan token-token ini untuk mengelola likuiditas tanpa menghadapi masalah regulasi. Dampaknya sudah terasa di seluruh ekosistem, dengan persentase SOL yang di-stake dan total nilai yang terkunci dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi melonjak ke level tertinggi baru.

Harga SOL bereaksi positif, karena melonjak di atas $200 dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $107,45 miliar. Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan sekitar $195 dengan lonjakan kecil sebesar 0,34%.