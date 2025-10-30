Fidelity Mengajukan Amandemen S-1 untuk ETF Spot Solana

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Fidelity Mengajukan Amandemen untuk S-1 ETF Spot Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sorotan Utama Fidelity Investments memajukan rencana ETF Solana mereka dengan mengajukan amandemen besar kepada SEC Ini terjadi setelah peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF, yang mencatat aliran masuk $70 juta pada hari kedua dan menunjukkan permintaan institusional yang besar Setelah SEC membuka jalan untuk token staking dengan menyatakan bahwa token staking likuid tertentu bukan merupakan sekuritas Fidelity Investments telah bergerak lebih dekat untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Solana di Amerika Serikat karena telah mengajukan pendaftaran S-1 yang diperbarui kepada Securities and Exchange Commission (SEC). (Sumber: sec.gov) Amandemen keempat ini untuk pengajuannya memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting dalam rencana tersebut, setelah pengajuannya, memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting adalah rencana untuk melakukan staking hampir 100% dari kepemilikan Solana dana tersebut. Proses ini melibatkan pendelegasian cryptocurrency ke jaringan validator yang aman untuk membantu menjalankan jaringan blockchain, yang akan menghasilkan perkiraan imbal hasil tahunan sekitar 7% bagi investor. Pengajuan tersebut juga menguraikan pembuatan indeks harga khusus dan mengkonfirmasi bahwa hanya sejumlah kecil SOL yang akan tetap likuid untuk mengelola aktivitas dana harian. Persetujuan SEC Memicu Gelombang Aktivitas ETF Solana Langkah Fidelity adalah bagian dari dorongan terkoordinasi yang lebih besar oleh manajer aset. Perusahaan lain, termasuk VanEck dan Grayscale, juga baru-baru ini memperbarui proposal ETF Solana mereka sendiri untuk memasukkan staking. Lonjakan aktivitas ini menunjukkan bahwa divisi keuangan perusahaan SEC secara aktif terlibat dengan aplikasi-aplikasi ini. Proses persetujuan secara tak terduga dipermudah oleh penutupan sementara pemerintah A.S. pada awal Oktober. Perkembangan regulasi ini memicu proses persetujuan otomatis untuk ETF tertunda tertentu berdasarkan aturan yang ada, memungkinkan dana kripto non-Bitcoin untuk maju tanpa suara akhir dari komisi penuh.…Postingan Fidelity Mengajukan Amandemen untuk S-1 ETF Spot Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sorotan Utama Fidelity Investments memajukan rencana ETF Solana mereka dengan mengajukan amandemen besar kepada SEC Ini terjadi setelah peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF, yang mencatat aliran masuk $70 juta pada hari kedua dan menunjukkan permintaan institusional yang besar Setelah SEC membuka jalan untuk token staking dengan menyatakan bahwa token staking likuid tertentu bukan merupakan sekuritas Fidelity Investments telah bergerak lebih dekat untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Solana di Amerika Serikat karena telah mengajukan pendaftaran S-1 yang diperbarui kepada Securities and Exchange Commission (SEC). (Sumber: sec.gov) Amandemen keempat ini untuk pengajuannya memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting dalam rencana tersebut, setelah pengajuannya, memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting adalah rencana untuk melakukan staking hampir 100% dari kepemilikan Solana dana tersebut. Proses ini melibatkan pendelegasian cryptocurrency ke jaringan validator yang aman untuk membantu menjalankan jaringan blockchain, yang akan menghasilkan perkiraan imbal hasil tahunan sekitar 7% bagi investor. Pengajuan tersebut juga menguraikan pembuatan indeks harga khusus dan mengkonfirmasi bahwa hanya sejumlah kecil SOL yang akan tetap likuid untuk mengelola aktivitas dana harian. Persetujuan SEC Memicu Gelombang Aktivitas ETF Solana Langkah Fidelity adalah bagian dari dorongan terkoordinasi yang lebih besar oleh manajer aset. Perusahaan lain, termasuk VanEck dan Grayscale, juga baru-baru ini memperbarui proposal ETF Solana mereka sendiri untuk memasukkan staking. Lonjakan aktivitas ini menunjukkan bahwa divisi keuangan perusahaan SEC secara aktif terlibat dengan aplikasi-aplikasi ini. Proses persetujuan secara tak terduga dipermudah oleh penutupan sementara pemerintah A.S. pada awal Oktober. Perkembangan regulasi ini memicu proses persetujuan otomatis untuk ETF tertunda tertentu berdasarkan aturan yang ada, memungkinkan dana kripto non-Bitcoin untuk maju tanpa suara akhir dari komisi penuh.…

Fidelity Mengajukan Amandemen S-1 untuk ETF Spot Solana

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/30 08:29
Major
MAJOR$0.10222+4.44%
MetaDOS
SECOND$0.0000055-1.78%
Notcoin
NOT$0.0007586-3.68%
FUND
FUND$0.01374--%
Index Cooperative
INDEX$0.82-0.72%

Poin Utama

  • Fidelity Investments memajukan rencana ETF Solana mereka dengan mengajukan amandemen penting kepada SEC
  • Ini terjadi setelah peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF, yang mencatat $70 juta arus masuk pada hari kedua dan menunjukkan permintaan institusional yang besar
  • Setelah SEC membuka jalan untuk token staking dengan menyatakan bahwa token staking likuid tertentu bukan merupakan sekuritas 

Fidelity Investments semakin mendekati peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Solana di Amerika Serikat setelah mengajukan pembaruan pendaftaran S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). 

(Sumber: sec.gov)

Amandemen keempat ini terhadap pengajuannya memberikan rincian baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. Detail penting dalam rencana tersebut, setelah pengajuannya, memberikan spesifikasi baru tentang bagaimana dana tersebut akan beroperasi. 

Detail penting adalah rencana untuk melakukan staking hampir 100% dari kepemilikan Solana dana tersebut. Proses ini melibatkan pendelegasian cryptocurrency ke jaringan validator yang aman untuk membantu menjalankan jaringan blockchain, yang akan menghasilkan perkiraan imbal hasil tahunan sekitar 7% bagi investor.

Pengajuan tersebut juga menguraikan pembuatan indeks harga khusus dan mengkonfirmasi bahwa hanya sejumlah kecil SOL yang akan tetap likuid untuk mengelola aktivitas dana harian. 

Persetujuan SEC Memicu Gelombang Aktivitas ETF Solana 

Langkah Fidelity adalah bagian dari dorongan terkoordinasi yang lebih besar oleh para manajer aset. Perusahaan lain, termasuk VanEck dan Grayscale, juga baru-baru ini memperbarui proposal ETF Solana mereka untuk memasukkan staking. Lonjakan aktivitas ini menunjukkan bahwa divisi keuangan korporat SEC secara aktif terlibat dengan aplikasi-aplikasi ini. 

Proses persetujuan secara tak terduga dipermudah oleh penutupan sementara pemerintah AS pada awal Oktober. 

Perkembangan regulasi ini memicu proses persetujuan otomatis untuk ETF tertentu yang tertunda berdasarkan aturan yang ada, memungkinkan dana kripto non-Bitcoin untuk maju tanpa suara akhir dari komisi penuh. Pergeseran regulasi ini menyiapkan panggung untuk acara pasar besar pada hari berikutnya.

Bitwise Meluncurkan ETF Solana Pemecah Rekor

Perkembangan besar terjadi pada 28 Oktober, dengan peluncuran sukses Bitwise Solana Staking ETF di Bursa Efek New York, yang merupakan ETF spot Solana pertama. Dana tersebut, yang secara langsung memegang dan melakukan staking Solana, melihat permintaan yang sangat besar pada hari pertamanya. 

Dana ini menarik $69,5 juta dalam arus masuk bersih, menjadikannya debut terkuat untuk ETF baru mana pun di tahun 2025. Volume perdagangan sangat tinggi, melampaui $56 juta hanya dalam 4 jam pertama. Pada akhir hari, total aset dana tersebut telah melonjak melewati $289 juta. 

Chief Investment Officer Bitwise menyebutnya sebagai peluncuran produk yang diperdagangkan di bursa paling sukses dalam sejarah jika dibandingkan dengan ukuran pasar dasarnya. 

Keesokan harinya, Grayscale mengkonversi trust Solana yang ada menjadi ETF, membawa total eksposur institusional Solana melalui produk terdaftar menjadi lebih dari $1,4 miliar.

Pernyataan Penting SEC tentang Token Staking

Bank-bank besar memproyeksikan bahwa $3 miliar hingga $4 miliar dapat mengalir ke ETF Solana selama tahun depan. Keputusan penting dari SEC pada Agustus 2025 membuat seluruh pergerakan ini mungkin. Regulator menyatakan bahwa token staking likuid, yang merupakan tanda terima yang mewakili aset yang di-stake, tidak dianggap sebagai sekuritas. 

"Pandangan Divisi bahwa "Aktivitas Staking Likuid" (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Protocol Staking tidak melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas dalam arti Bagian 2(a)(1) dari Undang-Undang Sekuritas 1933 ("Undang-Undang Sekuritas") atau Bagian 3(a)(10) dari Undang-Undang Bursa Efek 1934 ("Undang-Undang Bursa")," dinyatakan dalam siaran pers resmi.

Keputusan ini menghilangkan hambatan hukum utama, memungkinkan ETF untuk menggunakan token-token ini untuk mengelola likuiditas tanpa menghadapi masalah regulasi. Dampaknya sudah terasa di seluruh ekosistem, dengan persentase SOL yang di-stake dan total nilai yang terkunci dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi melonjak ke level tertinggi baru. 

Harga SOL bereaksi positif, karena melonjak di atas $200 dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $107,45 miliar. Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan sekitar $195 dengan lonjakan kecil sebesar 0,34%. 

Sumber: https://www.cryptonewsz.com/fidelity-amendment-s-1-for-solana-spot-etf/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,728.45
$102,728.45$102,728.45

+0.99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.77
$3,450.77$3,450.77

+2.19%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.17
$160.17$160.17

+2.23%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2824
$2.2824$2.2824

+1.15%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$601.11
$601.11$601.11

+17.61%