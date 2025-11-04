Ftse Russell & Chainlink Meluncurkan Data Indeks On-Chain Untuk Wawasan Real-Time

Dalam perkembangan penting untuk adopsi teknologi blockchain oleh institusi, FTSE Russell, penyedia indeks global, telah bermitra dengan Chainlink untuk membawa data pasar untuk tolok ukur ekuitas utama dan aset digital ke blockchain. Langkah ini menandakan meningkatnya minat arus utama terhadap aset tokenisasi dan integrasi keuangan tradisional dengan teknologi terdesentralisasi, membuka jalan bagi pasar keuangan yang lebih transparan dan efisien.

FTSE Russell berkolaborasi dengan Chainlink untuk mempublikasikan indeks ekuitas terkemuka dan tolok ukur aset digital onchain melalui DataLink.

Inisiatif ini mencakup Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, FTSE 100, dan indeks kripto pilihan.

Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan data pasar tingkat institusional yang transparan dalam ekosistem blockchain.

FTSE Russell terus memperluas penawaran aset digitalnya, mencerminkan minat institusional yang lebih luas di pasar kripto.

Perusahaan keuangan besar seperti JPMorgan, Goldman Sachs, dan BNY Mellon sedang mengembangkan solusi blockchain untuk tokenisasi dan penyelesaian.

FTSE Russell, penyedia indeks keuangan global yang dihormati, telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Chainlink untuk mempublikasikan indeks ekuitas utama dan aset digitalnya langsung di jaringan blockchain. Kolaborasi ini menyoroti dorongan yang meningkat untuk mengintegrasikan data pasar tradisional dengan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), memfasilitasi informasi keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses bagi investor institusional.

Sumber: Scott Melker

Kemitraan ini mencakup data untuk indeks Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 small- dan mid-cap, Indeks FTSE 100, dan beberapa tolok ukur aset digital. Indeks-indeks ini termasuk indikator yang paling banyak digunakan untuk menganalisis kinerja saham AS, mengelola lebih dari $18 triliun aset secara global. CEO FTSE Russell Fiona Bassett menekankan bahwa langkah ini mendukung visi yang lebih luas mereka untuk mendorong inovasi seputar aset tokenisasi dan exchange-traded funds (ETF).

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, FTSE Russell meluncurkan serangkaian indeks aset digital awal tahun ini melalui kemitraan dengan SonarX, menyediakan tolok ukur standar bagi investor institusional yang memasuki pasar cryptocurrency. Selain itu, perusahaan memperkenalkan lima indeks sektor kripto bekerja sama dengan Grayscale, mengkategorikan aset seperti platform kontrak pintar, utilitas, dan cryptocurrency konsumen.

Adopsi Blockchain oleh Institusi Mendapatkan Momentum

Kolaborasi terbaru ini menandakan tren yang lebih luas di mana institusi keuangan besar sedang mengeksplorasi aplikasi blockchain untuk tokenisasi, penyelesaian, dan manajemen aset digital. JPMorgan telah memperluas upaya onchain-nya melalui blockchain Kinexys pribadinya, memungkinkan dana ekuitas swasta untuk ditokenisasi dan diperdagangkan di platform blockchain.

Raksasa keuangan lainnya, termasuk Goldman Sachs dan BNY Mellon, telah mulai menawarkan dana pasar uang yang ditokenisasi dengan penyelesaian 24/7 dan pelacakan kepemilikan real-time, menandakan pergeseran menuju produk keuangan yang lebih terintegrasi dengan blockchain. Pada April, Citigroup mencatat bahwa regulasi yang lebih jelas—terutama seputar stablecoin—sedang mendorong peningkatan minat institusional, menunjukkan bahwa integrasi blockchain ke dalam keuangan arus utama semakin cepat.

Seiring teknologi blockchain terus berkembang dalam sektor keuangan, adopsi data pasar tingkat institusional onchain menandai langkah besar menuju penerimaan yang lebih luas dan aplikasi praktis cryptocurrency dan aset tokenisasi di pasar tradisional.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai FTSE Russell & Chainlink Meluncurkan Data Indeks On-Chain untuk Wawasan Real-Time di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.