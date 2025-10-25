Airdrop G Coin: Bagaimana Cara Mengklaim Hadiah Maksimal?

Playnance, sebuah ekosistem GameFi Web3, menyelenggarakan airdrop untuk pengguna yang terlibat dengan ekosistem game jaringan. Pengguna dapat memperoleh G Coin, token asli jaringan, dengan menyelesaikan misi harian sederhana dan tugas media sosial.

Apa itu Playnance ($GCOIN)?

Sebelum kita membahas detail airdrop, mari kita periksa apa itu Playnance. Dibangun di atas PlayBlock Network, Playnance adalah ekosistem GameFi Web3 layer 3 yang menampung berbagai game dari berbagai genre. G Coin ($GCOIN), token yang masih dalam tahap awal, adalah tulang punggung ekosistem ini. Kegunaan utamanya adalah untuk menghubungkan pemain, mitra, dan pengembang jaringan. Ini berfungsi sebagai token untuk hadiah dalam game, pembelian di marketplace, airdrop, dan transaksi tambahan di seluruh jaringan. Total pasokan G Coin adalah 60.000.000.000. Dialokasikan menjadi:

Pasokan Penjualan: 54B GCOIN, Alokasi untuk dijual di treasury

Likuiditas: 5B GCOIN, Dicetak saat peluncuran untuk pool likuiditas pertukaran awal.

Likuiditas (Dapat Dicetak): 10B GCOIN, Likuiditas tambahan yang akan dicetak kemudian, dalam interval teratur.

Pengembangan: 9B GCOIN, Dirilis dengan jadwal vesting 36 bulan

Kemitraan: 3B GCOIN, dirilis dengan jadwal vesting 24 bulan dan setelah cliff 6 bulan.

Pemasaran & Komunitas: 3B GCOIN, Dicetak saat peluncuran untuk tujuan pemasaran.

Tim & Staf: 3B GCOIN, dialokasikan untuk pengembang inti dan kontributor, dengan vesting 24 bulan setelah cliff 12 bulan.

Bagaimana Cara Kerja Airdrop G Coin Playnance?

Airdrop G Coin Playnance bekerja dengan memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam berbagai tugas dan dengan memberikan hadiah G Coin kepada semua peserta yang memenuhi syarat. Aktivitasnya meliputi:

Putaran Harian: Pengguna dapat memutar roda PlayW3 untuk mendapatkan hadiah G Coin secara instan. Jumlah hadiah sangat bergantung pada keberuntungan pengguna.

Pengguna dapat memutar roda PlayW3 untuk mendapatkan hadiah G Coin secara instan. Jumlah hadiah sangat bergantung pada keberuntungan pengguna. Tugas Media Sosial: Ikuti Playnance dan akun terkait di X (Twitter) untuk mendapatkan token G Coin.

Ikuti Playnance dan akun terkait di X (Twitter) untuk mendapatkan token G Coin. Mega Rewards: Pengguna yang berpartisipasi dalam acara putaran setiap hari, tanpa melewatkan satu hari pun, akan menerima mega rewards, dengan bonus maksimum hadiah 100K G Coin.

Apakah Airdrop Ini Gratis? Kriteria Kelayakan Untuk Airdrop G Coin

Airdrop G Coin tidak 100% gratis. Meskipun putaran awal gratis, pengguna harus membeli sejumlah kecil G Coin untuk berpartisipasi dalam aktivitas tambahan. Harga saat ini adalah $0,000578107 untuk 1 $GCOIN. Selain itu, pengguna harus menggunakan profil asli. Jika ditemukan kecurangan, akun akan segera dinonaktifkan.

Bagaimana Cara Mengklaim Airdrop G Coin? Panduan Langkah demi Langkah

Berpartisipasi dalam acara airdrop G Coin adalah proses sederhana yang tidak akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Berikut panduan ramah pemula: Kunjungi Website Kunjungi PlayWeb3.com dan ketuk "Connect." Setujui T&C Setujui syarat dan ketentuan, dan ketuk "Next." Pembuatan Akun Buat akun dengan Google, Apple ID, email, atau lanjutkan dengan alamat dompet Anda. Pilih Dompet Penyedia dompet yang didukung termasuk Metamask dan Coinbase. Setujui permintaan autentikasi Setelah menghubungkan akun Anda, setujui permintaan autentikasi. Alamat dompet Anda akan dibuat secara otomatis. Lihat Tugas Segarkan halaman untuk melihat tugas. Mulai Mendapatkan GCoin Selesaikan tugas yang diberikan untuk mendapatkan G Coin.

Bagaimana Cara Memaksimalkan Hadiah G Coin Anda?

Pengguna yang mengakses platform setiap hari selama tujuh hari berturut-turut akan menerima hadiah bonus mega. Selain itu, jumlah GCOIN dapat ditingkatkan dengan mengajak teman dan anggota keluarga ke jaringan. Jika Anda membeli token G Coin tambahan, Anda dapat menggunakannya untuk bermain game di dalam ekosistem, yang akan memberikan penghasilan sesuai dengan keterampilan dan keberuntungan Anda.

Bagaimana Cara Menarik Penghasilan $GCOIN Anda?

Sebagai token dalam tahap awal, G Coin belum terdaftar di bursa kripto mana pun. Saat ini, token ini berada dalam fase presale, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10 juta dan 11 miliar token terjual. Setelah terdaftar di bursa, Anda dapat mulai memperdagangkannya. Namun, memegang GCOIN untuk jangka panjang lebih disukai karena potensi futuristik proyek ini.

Kapan G Coin Akan Terdaftar Di Bursa? Tanggal Listing $GCOIN

Akun resmi X (Twitter) Playnance mengonfirmasi bahwa listing G Coin akan berlangsung pada Q4 2025, jadi kita dapat mengharapkannya tiba sebelum 31 Desember 2025. Anda dapat mengikuti akun X resmi Playnance untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tanggal-tanggal penting listing di bursa terpusat dan terdesentralisasi.

Pemikiran Akhir: Apakah Airdrop G Coin Layak Diikuti?

Industri gaming web3 telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, dan analis pasar memperkirakan lonjakan akan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang. Jadi, $GCOIN kemungkinan akan meningkatkan kapitalisasi pasarnya dalam jangka panjang jika proyek GameFi Playnance berhasil. Itu membuat airdrop G Coin layak untuk diikuti.

Namun, pembalikan juga mungkin terjadi jika proyek menunjukkan tren menurun karena sifat kompetitif dari ruang gaming web3. Cobalah untuk melakukan sebanyak mungkin penelitian sendiri sebelum mengikuti airdrop. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang proyek Playnance dan potensi futuristiknya dengan mendalami whitepaper, diskusi komunitas, dan dokumentasi tambahan. Selalu DYOR!

