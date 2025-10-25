BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Playnance, ekosistem GameFi Web3, mengorganisir airdrop untuk pengguna yang terlibat dengan ekosistem game jaringan. Pengguna dapat memperoleh G Coin, token asli jaringan, dengan menyelesaikan misi harian sederhana dan tugas media sosial. Apa itu Playnance ($GCOIN)? Sebelum kita membahas detail airdrop, mari kita periksa apa itu Playnance. Dibangun di atas PlayBlock ... Baca selengkapnya Postingan G Coin Airdrop: Bagaimana Cara Mengklaim Hadiah Maksimum? pertama kali muncul di BiteMyCoin.Playnance, ekosistem GameFi Web3, mengorganisir airdrop untuk pengguna yang terlibat dengan ekosistem game jaringan. Pengguna dapat memperoleh G Coin, token asli jaringan, dengan menyelesaikan misi harian sederhana dan tugas media sosial. Apa itu Playnance ($GCOIN)? Sebelum kita membahas detail airdrop, mari kita periksa apa itu Playnance. Dibangun di atas PlayBlock ... Baca selengkapnya Postingan G Coin Airdrop: Bagaimana Cara Mengklaim Hadiah Maksimum? pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Airdrop G Coin: Bagaimana Cara Mengklaim Hadiah Maksimal?

Oleh: Bitemycoin
2025/10/25 15:06
Gravity
G$0.006832-0.48%
TokenFi
TOKEN$0.007077-0.95%
GET
GET$0.001043-2.70%
Moonveil
MORE$0.005084-5.07%

Playnance, sebuah ekosistem GameFi Web3, menyelenggarakan airdrop untuk pengguna yang terlibat dengan ekosistem game jaringan. Pengguna dapat memperoleh G Coin, token asli jaringan, dengan menyelesaikan misi harian sederhana dan tugas media sosial.

Apa itu Playnance ($GCOIN)?

Sebelum kita membahas detail airdrop, mari kita periksa apa itu Playnance. Dibangun di atas PlayBlock Network, Playnance adalah ekosistem GameFi Web3 layer 3 yang menampung berbagai game dari berbagai genre. G Coin ($GCOIN), token yang masih dalam tahap awal, adalah tulang punggung ekosistem ini. Kegunaan utamanya adalah untuk menghubungkan pemain, mitra, dan pengembang jaringan. Ini berfungsi sebagai token untuk hadiah dalam game, pembelian di marketplace, airdrop, dan transaksi tambahan di seluruh jaringan. Total pasokan G Coin adalah 60.000.000.000. Dialokasikan menjadi:

  • Pasokan Penjualan: 54B GCOIN, Alokasi untuk dijual di treasury
  • Likuiditas: 5B GCOIN, Dicetak saat peluncuran untuk pool likuiditas pertukaran awal.
  • Likuiditas (Dapat Dicetak): 10B GCOIN, Likuiditas tambahan yang akan dicetak kemudian, dalam interval teratur.
  • Pengembangan: 9B GCOIN, Dirilis dengan jadwal vesting 36 bulan
  • Kemitraan: 3B GCOIN, dirilis dengan jadwal vesting 24 bulan dan setelah cliff 6 bulan.
  • Pemasaran & Komunitas: 3B GCOIN, Dicetak saat peluncuran untuk tujuan pemasaran.
  • Tim & Staf: 3B GCOIN, dialokasikan untuk pengembang inti dan kontributor, dengan vesting 24 bulan setelah cliff 12 bulan.

Bagaimana Cara Kerja Airdrop G Coin Playnance?

Airdrop G Coin Playnance bekerja dengan memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam berbagai tugas dan dengan memberikan hadiah G Coin kepada semua peserta yang memenuhi syarat. Aktivitasnya meliputi:

  • Putaran Harian: Pengguna dapat memutar roda PlayW3 untuk mendapatkan hadiah G Coin secara instan. Jumlah hadiah sangat bergantung pada keberuntungan pengguna.
  • Tugas Media Sosial: Ikuti Playnance dan akun terkait di X (Twitter) untuk mendapatkan token G Coin.
  • Mega Rewards: Pengguna yang berpartisipasi dalam acara putaran setiap hari, tanpa melewatkan satu hari pun, akan menerima mega rewards, dengan bonus maksimum hadiah 100K G Coin.

Apakah Airdrop Ini Gratis? Kriteria Kelayakan Untuk Airdrop G Coin

Airdrop G Coin tidak 100% gratis. Meskipun putaran awal gratis, pengguna harus membeli sejumlah kecil G Coin untuk berpartisipasi dalam aktivitas tambahan. Harga saat ini adalah $0,000578107 untuk 1 $GCOIN. Selain itu, pengguna harus menggunakan profil asli. Jika ditemukan kecurangan, akun akan segera dinonaktifkan.

Bagaimana Cara Mengklaim Airdrop G Coin? Panduan Langkah demi Langkah

Berpartisipasi dalam acara airdrop G Coin adalah proses sederhana yang tidak akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Berikut panduan ramah pemula:

  1. Kunjungi Website

    Kunjungi PlayWeb3.com dan ketuk "Connect."

  2. Setujui T&C

    Setujui syarat dan ketentuan, dan ketuk "Next."

  3. Pembuatan Akun

    Buat akun dengan Google, Apple ID, email, atau lanjutkan dengan alamat dompet Anda.

  4. Pilih Dompet

    Penyedia dompet yang didukung termasuk Metamask dan Coinbase.

  5. Setujui permintaan autentikasi

    Setelah menghubungkan akun Anda, setujui permintaan autentikasi. Alamat dompet Anda akan dibuat secara otomatis.

  6. Lihat Tugas

    Segarkan halaman untuk melihat tugas.

  7. Mulai Mendapatkan GCoin

    Selesaikan tugas yang diberikan untuk mendapatkan G Coin.

Bagaimana Cara Memaksimalkan Hadiah G Coin Anda?

Pengguna yang mengakses platform setiap hari selama tujuh hari berturut-turut akan menerima hadiah bonus mega. Selain itu, jumlah GCOIN dapat ditingkatkan dengan mengajak teman dan anggota keluarga ke jaringan. Jika Anda membeli token G Coin tambahan, Anda dapat menggunakannya untuk bermain game di dalam ekosistem, yang akan memberikan penghasilan sesuai dengan keterampilan dan keberuntungan Anda.

Bagaimana Cara Menarik Penghasilan $GCOIN Anda?

Sebagai token dalam tahap awal, G Coin belum terdaftar di bursa kripto mana pun. Saat ini, token ini berada dalam fase presale, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10 juta dan 11 miliar token terjual. Setelah terdaftar di bursa, Anda dapat mulai memperdagangkannya. Namun, memegang GCOIN untuk jangka panjang lebih disukai karena potensi futuristik proyek ini.

Kapan G Coin Akan Terdaftar Di Bursa? Tanggal Listing $GCOIN

Akun resmi X (Twitter) Playnance mengonfirmasi bahwa listing G Coin akan berlangsung pada Q4 2025, jadi kita dapat mengharapkannya tiba sebelum 31 Desember 2025. Anda dapat mengikuti akun X resmi Playnance untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tanggal-tanggal penting listing di bursa terpusat dan terdesentralisasi.

Pemikiran Akhir: Apakah Airdrop G Coin Layak Diikuti?

Industri gaming web3 telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, dan analis pasar memperkirakan lonjakan akan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang. Jadi, $GCOIN kemungkinan akan meningkatkan kapitalisasi pasarnya dalam jangka panjang jika proyek GameFi Playnance berhasil. Itu membuat airdrop G Coin layak untuk diikuti.

Namun, pembalikan juga mungkin terjadi jika proyek menunjukkan tren menurun karena sifat kompetitif dari ruang gaming web3. Cobalah untuk melakukan sebanyak mungkin penelitian sendiri sebelum mengikuti airdrop. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang proyek Playnance dan potensi futuristiknya dengan mendalami whitepaper, diskusi komunitas, dan dokumentasi tambahan. Selalu DYOR!

Postingan G Coin Airdrop: How to Claim Maximum Rewards? pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,747.36
$102,747.36$102,747.36

+1.01%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,453.12
$3,453.12$3,453.12

+2.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.27
$160.27$160.27

+2.29%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2813
$2.2813$2.2813

+1.10%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.95
$597.95$597.95

+16.99%