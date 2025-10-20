GBP diperdagangkan dengan hati-hati saat fokus beralih ke inflasi Inggris-AS

Pound Sterling diperdagangkan dengan hati-hati saat fokus beralih ke inflasi Inggris-AS
Pound Sterling (GBP) berkinerja lebih rendah dibandingkan sebagian besar mata uang lainnya pada awal minggu. Mata uang Inggris menghadapi tekanan karena investor bersikap hati-hati menjelang data Indeks Harga Konsumen (IHK) Inggris untuk September, yang akan dirilis pada hari Rabu.
Investor akan memantau dengan cermat data inflasi Inggris untuk mendapatkan petunjuk tentang apakah Bank of England (BoE) akan kembali memangkas suku bunga di sisa tahun ini. Laporan inflasi diperkirakan akan menunjukkan bahwa IHK inti – yang tidak termasuk komponen yang berfluktuasi seperti makanan, energi, alkohol, dan tembakau – naik dengan laju yang lebih cepat sebesar 3,7% secara tahunan dibandingkan dengan rilis sebelumnya sebesar 3,6%. Baca selengkapnya...
Prakiraan Mingguan GBP/USD: Pound Sterling menunggu arahan dari data inflasi AS yang penting
Pound Sterling (GBP) kembali menemukan pembeli baru di sekitar area 1,3250 jika dibandingkan dengan Dolar AS (USD), mendorong GBP/USD lebih tinggi mendekati ambang batas 1,3500.
Pembeli GBP/USD kembali dengan kuat dalam minggu lalu setelah perjuangan awal, karena USD kehilangan momentum kenaikannya dan mengalami kerugian besar terhadap mata uang utama pesaingnya. Baca selengkapnya...
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-trades-cautiously-as-focus-shifts-to-uk-us-inflation-202510201208