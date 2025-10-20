Postingan Harga emas di India: Tarif pada 20 Oktober muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga emas naik di India pada hari Senin, menurut data yang dikompilasi oleh FXStreet. Harga Emas berdiri di 12.044,49 Rupee India (INR) per gram, naik dibandingkan dengan INR 12.006,87 pada hari Jumat. Harga Emas meningkat menjadi INR 140.487,90 per tola dari INR 140.045,70 per tola pada hari Jumat. Satuan ukuran Harga Emas dalam INR 1 Gram 12.044,49 10 Gram 120.447,70 Tola 140.487,90 Troy Ounce 374.625,80 FXStreet menghitung harga Emas di India dengan mengadaptasi harga internasional (USD/INR) ke mata uang lokal dan satuan pengukuran. Harga diperbarui setiap hari berdasarkan nilai pasar yang diambil pada saat publikasi. Harga hanya untuk referensi dan tarif lokal bisa sedikit berbeda. FAQ Emas Emas telah memainkan peran kunci dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Saat ini, selain kilaunya dan penggunaannya untuk perhiasan, logam mulia ini secara luas dipandang sebagai aset safe-haven, yang berarti dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa bergejolak. Emas juga secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu. Bank sentral adalah pemegang Emas terbesar. Dalam tujuan mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa-masa bergejolak, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli Emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dirasakan. Cadangan Emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan terhadap solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton Emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini adalah pembelian tahunan tertinggi sejak catatan dimulai. Bank sentral dari ekonomi berkembang seperti China, India, dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan Emas mereka. Emas memiliki korelasi terbalik dengan... Postingan Harga emas di India: Tarif pada 20 Oktober muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga emas naik di India pada hari Senin, menurut data yang dikompilasi oleh FXStreet. Harga Emas berdiri di 12.044,49 Rupee India (INR) per gram, naik dibandingkan dengan INR 12.006,87 pada hari Jumat. Harga Emas meningkat menjadi INR 140.487,90 per tola dari INR 140.045,70 per tola pada hari Jumat. Satuan ukuran Harga Emas dalam INR 1 Gram 12.044,49 10 Gram 120.447,70 Tola 140.487,90 Troy Ounce 374.625,80 FXStreet menghitung harga Emas di India dengan mengadaptasi harga internasional (USD/INR) ke mata uang lokal dan satuan pengukuran. Harga diperbarui setiap hari berdasarkan nilai pasar yang diambil pada saat publikasi. Harga hanya untuk referensi dan tarif lokal bisa sedikit berbeda. FAQ Emas Emas telah memainkan peran kunci dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Saat ini, selain kilaunya dan penggunaannya untuk perhiasan, logam mulia ini secara luas dipandang sebagai aset safe-haven, yang berarti dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa bergejolak. Emas juga secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu. Bank sentral adalah pemegang Emas terbesar. Dalam tujuan mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa-masa bergejolak, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli Emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dirasakan. Cadangan Emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan terhadap solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton Emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini adalah pembelian tahunan tertinggi sejak catatan dimulai. Bank sentral dari ekonomi berkembang seperti China, India, dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan Emas mereka. Emas memiliki korelasi terbalik dengan...