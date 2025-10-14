Pendapatan Goldman Sachs (GS) Q3 2025

David Solomon, CEO Goldman Sachs, berbicara di CNBC's Squawk Box pada 22 April 2025.
CNBC
Goldman Sachs dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebelum bel pembukaan pada hari Selasa.
Berikut yang diharapkan Wall Street:
- Laba per saham: $11, menurut LSEG
- Pendapatan: $14,1 miliar, menurut LSEG
- Pendapatan perdagangan: Pendapatan Tetap sebesar $3,19 miliar, Ekuitas sebesar $3,9 miliar, menurut StreetAccount
- Biaya perbankan investasi: $2,15 miliar, menurut StreetAccount
Goldman Sachs dipersiapkan untuk menjadi penerima manfaat dari beberapa tren di kuartal ketiga.
Meja perdagangan di seluruh Wall Street telah mendapat keuntungan karena kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang telah mengguncang pasar obligasi, mata uang, komoditas, dan saham.
Aktivitas perbankan investasi termasuk merger dan IPO telah mendapatkan momentum, dengan pendapatan naik 22% di kuartal ketiga dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Dealogic.
Akhirnya, saham yang berada pada atau mendekati rekor tertinggi menjadi pertanda baik bagi divisi manajemen aset dan kekayaan perusahaan.
Goldman Sachs mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari aktivitas Wall Street termasuk perdagangan dan perbankan investasi. Hal ini dapat menghasilkan pengembalian yang sangat besar selama masa booming dan kinerja yang buruk ketika pasar tidak mendukung.
Pada hari Senin, perusahaan mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi Industry Ventures, sebuah perusahaan modal ventura dengan aset senilai $7 miliar di bawah pengawasan, untuk memperkuat divisi manajemen asetnya.
Saham bank tersebut telah naik 37% tahun ini.
JPMorgan Chase, Wells Fargo dan Citigroup juga merilis pendapatan pada hari Selasa, dengan Bank of America dan Morgan Stanley merilis hasil pada hari Rabu.
Berita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali untuk pembaruan.
Sumber: https://www.cnbc.com/2025/10/14/goldman-sachs-gs-earnings-q3-2025.html