Dipandu lebih rendah oleh fix – OCBC

USD/CNY terus diperdagangkan dengan bias berat, dipandu lebih rendah oleh penetapan PBOC – sekarang di bawah 7,09. USD/CNH terakhir berada di 7,0998, catat analis FX OCBC Frances Cheung dan Christopher Wong.
Momentum bearish pada grafik harian tetap utuh
"Konsensus Bloomberg untuk penetapan ke penetapan PBOC juga telah menyempit ke level terendah 1 bulan – mengimplikasikan bahwa ekspektasi pasar telah mulai lebih selaras dengan panduan penetapan. Pergeseran dari stabilitas defensif ke apresiasi terpandu kemungkinan merupakan tema yang akan terus berlanjut."
"Bc tetapi RSI menunjukkan tanda-tanda tentatif berubah dari kondisi mendekati oversold. Dukungan di level 7,0850, 7,08. Resistensi di level 7,10, 7,12. Sementara itu, RMB yang lebih kuat dapat membantu menjangkarkan kekuatan relatif di beberapa FX Asia, termasuk MYR, SGD."
Source: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-guided-lower-by-fix-ocbc-202510290901