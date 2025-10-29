Hedera Melonjak 25% Setelah ETF HBAR Canary Capital, Bisakah HBAR Mencapai $1?

Poin Kunci HBAR, kripto asli Hedera, melonjak 25% setelah peluncuran ETF HBAR dari Canary Capital, dan saat ini diperdagangkan pada harga $0,20.

Analis berpendapat bahwa HBAR memiliki potensi nyata untuk mencapai $1 dan melampaui titik harga tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Pencatatan ETF Canary Capital memberikan legitimasi institusional dan dorongan likuiditas untuk token HBAR.

Volatilitas pasar kripto dan persaingan ketat dari protokol layer-1 lain seperti XRP adalah tantangan utama bagi HBAR.

Hedera (HBAR), sebuah buku besar terdistribusi publik open-source yang memanfaatkan konsensus hashgraph yang cepat, adil, dan aman untuk membangun dan menerapkan aplikasi terdesentralisasi (dApps). HBAR, mata uang kripto asli Hedera, digunakan untuk membayar layanan jaringan seperti kontrak pintar, pencetakan token, dan staking untuk mengamankan jaringan melalui sistem proof-of-stake.

HBAR melonjak 25% setelah peluncuran ETF HBAR dari Canary Capital pada 28 Oktober 2025. ETF tersebut, yang diperdagangkan dengan ticker HBR di Nasdaq, memberikan investor eksposur langsung ke HBAR tanpa komplikasi pengelolaan dompet kripto. Harga HBAR dilaporkan melonjak dari $0,1775 menjadi $0,2052, menembus resistensi utamanya di $0,2060. Analis kripto mengharapkan lonjakan harga 50-60% setelah peluncuran ETF, tetapi dominasi ETF Solana dari Bitwise meredam pergerakan HBAR dan membatasi arus masuk institusionalnya.

Menurut analitik pasar terbaru, HBAR saat ini diperdagangkan pada $0,20, yang 3,81% lebih rendah dari harga kemarin. Penurunan harga ini terjadi di tengah peluncuran ETF HBAR dari Canary Capital di Nasdaq dan peningkatan minat institusional.

Sumber: TradingView

Arus masuk ETF yang rendah adalah alasan utama penurunan harga HBAR yang tiba-tiba ini. Analis mengklaim bahwa arus masuk ETF yang rendah mengurangi tekanan pembelian langsung untuk HBAR; tekanan likuidasi altcoin tetap menjadi faktor kunci.

Perkiraan Harga HBAR: Bisakah HBAR Mencapai $1?

Tren pasar HBAR baru-baru ini, tepat setelah peluncuran ETF-nya, tidak menguntungkan bagi Hedera, tetapi analisis perkiraan harga mengklaim bahwa HBAR masih memiliki cukup kekuatan dan potensi solid untuk mencapai titik harga $1 dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, HBAR mencapai titik harga $1 sangat tidak mungkin, dan para ahli percaya bahwa mencapai $1 adalah tujuan jangka panjang untuk HBAR daripada tujuan jangka pendek.

Beberapa analis di sektor kripto memperkirakan bahwa HBAR mencapai titik harga $1 yang sangat diharapkan itu mungkin terjadi pada tahun 2027 atau 2028 dalam skenario pasar yang menguntungkan dan optimis. Faktor-faktor peningkatan harga seperti volatilitas pasar, kemitraan strategis, adopsi teknologi, dan perubahan regulasi akan mengubah narasi dan secara signifikan mempengaruhi harga HBAR dan mungkin mendorong kecepatannya.

Tahun Harga Minimum (USD) Harga Rata-rata (USD) Harga Maksimum (USD) 2025 $0,18 $0,36 $0,54 2026 $0,27 $0,44 $0,70 2027 $0,32 $0,55 $0,90 2028 $0,39 $0,80 $1,30 2029 $0,50 $1,10 $1,70 2030 $0,95 $1,50 $3,20

Disclaimer: Tabel prediksi ini bersifat spekulatif dan dibuat berdasarkan statistik pasar HBAR saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan momentum pasar.

Seperti yang Anda lihat, HBAR diperkirakan akan berkinerja lebih baik setiap tahun dan bisa mencapai titik harga $3,00 setelah 5 tahun. Saat ini, atau dalam jangka pendek, HBAR mungkin tidak akan mencapai $1, tetapi dalam jangka panjang, kripto asli Hedera dapat melampaui $1.

Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Harga HBAR?

Beberapa faktor dapat membuat perbedaan besar dalam pergerakan harga HBAR. Volatilitas pasar, adopsi teknologi, kemitraan strategis, arus masuk ETF, dan iklim regulasi adalah faktor utama yang mampu membuat perbedaan besar. Pasar cryptocurrency sangat volatil; momentum naik yang positif akan mendorong harga HBAR dan mungkin membawanya ke titik harga $1. Pada saat yang sama, tren pasar menurun dan pandangan bearish akan menghambat pergerakan harganya.

Adopsi teknologi memiliki peran penting dalam pergerakan harga kripto asli. HBAR akan menunjukkan reli harga yang signifikan dan dominan seiring dengan semakin banyak bisnis dan pengguna yang mengadopsi jaringan Hedera. Hedera adalah jaringan yang dapat memproses sejumlah besar transaksi per detik; ini akan menjadikan Hedera salah satu proyek blockchain yang paling diminati.

Kemitraan strategis Hedera, bersama dengan pengembangan ekosistem, akan menjadi kunci karena integrasi dengan perusahaan lain dapat meningkatkan utilitas Hedera dan menarik lebih banyak pengguna, yang akan meningkatkan permintaan dan harga HBAR.

Iklim regulasi adalah faktor kunci lain yang berperan dalam pergerakan harga HBAR. Tidak ada cryptocurrency yang akan menunjukkan momentum positif ketika berada dalam lingkungan regulasi yang tidak menguntungkan. Perubahan regulasi dan administratif ini dapat berdampak positif dan negatif pada harga kripto. Pencatatan ETF oleh Canary Capital memberikan pandangan positif untuk HBAR. Ini memberikan HBAR legitimasi institusional dan dorongan likuiditas, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk pertumbuhan harga jangka panjang.

Kesimpulan Akhir

Analis pasar melihat HBAR sebagai pengganti potensial dan pesaing tangguh untuk XRP, cryptocurrency terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar. Kripto yang sangat dihargai ini tidak mungkin mencapai titik harga $1 yang sangat dibutuhkan dalam pergerakan harga jangka pendek.

Analis harga jangka panjang lainnya percaya bahwa melampaui $1 akan lebih memungkinkan pada tahun 2027-2028, dalam lingkungan regulasi yang positif dan skenario pertumbuhan. Beberapa penggemar kripto yang ambisius percaya bahwa HBAR bisa mencapai $1 pada akhir 2025 dalam skenario optimis, dengan beberapa analis menempatkan potensi puncak sekitar $1,04 atau bahkan lebih tinggi. Mereka mencatat bahwa prediksi lain untuk 2025 lebih berhati-hati, dengan tertinggi sekitar $0,75 dan rata-rata mendekati $0,40.

