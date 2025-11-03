BursaDEX+
Bagaimana Cryptocurrency Memengaruhi Lingkungan ; Dampak Lingkungan Dari Mata Uang Kripto

Oleh: Bitemycoin
2025/11/03 18:31
Dampak lingkungan dari cryptocurrency adalah masalah kritis saat pasar berkembang secara global. Meskipun cryptocurrency adalah teknologi penting yang menyediakan sistem keuangan terdesentralisasi, konsumsi energi dan jejak ekologisnya menimbulkan kekhawatiran.

Bagaimana Cryptocurrency Mempengaruhi Lingkungan?

Cryptocurrency dibangun di atas teknologi blockchain. Sistem buku besar terdesentralisasi yang menggunakan mekanisme konsensus untuk menyimpan dan mencatat transaksi di berbagai komputer. Cryptocurrency seperti Bitcoin menggunakan "Proof-of-work" untuk validasi transaksi, di mana penambang memecahkan masalah matematika kompleks untuk menambahkan blok baru ke blockchain. Seluruh proses membutuhkan daya komputasi dan energi yang tinggi. 

Bitcoin adalah cryptocurrency paling berharga; terkenal dengan konsumsi daya yang sangat besar. Menurut perkiraan terbaru, Bitcoin mengkonsumsi lebih banyak listrik setiap tahun dibandingkan dengan beberapa negara kecil seperti Argentina atau Belanda. 

Permintaan daya menghasilkan peningkatan emisi karbon setiap tahun, yang secara langsung berdampak pada perubahan iklim global. Digiconomist memperkirakan bahwa jaringan bitcoin bertanggung jawab atas 55 juta ton emisi karbon dioksida per tahun, yang setara dengan jumlah yang dihasilkan oleh Singapura. Ethereum menghasilkan total 35,4 juta ton emisi karbon dioksida sebelum menurunkan jumlahnya, dipengaruhi oleh transisinya ke proof of stake. Emisi karbon adalah masalah nyata mengingat metrik yang menyatakan Bitcoin dan Ethereum saja menyumbang jutaan CO2 setiap tahun, yang setara dengan jutaan mobil di jalan. Ini adalah masalah kritis yang mencerminkan masalah lingkungan yang sudah lebih buruk seperti pemanasan global dan polusi udara.

Dampak Lingkungan dari Penambangan Crypto

Penambangan crypto adalah proses yang sangat mengkonsumsi energi dan membosankan di mana penambang melakukan berbagai tugas untuk menambahkan token baru ke blockchain masing-masing. Selain konsumsi energi, penambangan cryptocurrency juga menghasilkan ton limbah elektronik setiap tahun. Rig penambangan dan komputer memiliki umur yang terbatas karena mereka beroperasi siang dan malam dengan daya pemrosesan tinggi untuk menyelesaikan proses penambangan koin. Pembuangan limbah elektronik seperti itu secara tidak tepat dapat menanam benih untuk kehancuran sumber daya alam. 

Ada banyak kasus di mana penambangan crypto telah mempengaruhi ekonomi di beberapa wilayah. Misalnya, penggunaan air berlebihan untuk mendinginkan peralatan penambangan dan polusi suara mempengaruhi satwa liar dan komunitas yang tinggal di sekitarnya. Pada Mei 2021, penambangan bitcoin diperkirakan menghasilkan 30,7 kiloton metrik limbah elektronik setiap tahun.

Solusi yang Muncul dan Praktik Berkelanjutan

Komunitas crypto, bersama dengan para advokat lingkungan, terus mencari solusi berkelanjutan untuk tantangan mengenai limbah elektronik dan konsumsi energi yang tinggi.

  • Ethereum adalah cryptocurrency populer yang baru-baru ini beralih dari proof of work ke proof of stake dan dengan demikian secara drastis mengurangi jumlah konsumsi energi hingga 99%. Algoritma PoS dapat mempertahankan keamanan blockchain dengan biaya komputasi minimal, memberikan solusi solid untuk cryptocurrency masa depan.
  • Penambangan crypto menggunakan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan sumber tenaga hidro dapat membantu mengurangi jejak karbon dan menghadirkan arsitektur penambangan hijau.
  • Pemerintah telah mulai mengatur aktivitas penambangan cryptocurrency melalui pelaporan konsumsi energi dan penetapan harga karbon. Kekhawatiran yang berkembang ini telah mendorong komunitas crypto menuju proyek yang memprioritaskan keberlanjutan. Pergeseran ini juga mendorong pengembang dan investor untuk mengejar solusi yang lebih ramah lingkungan.

Dampak Lingkungan Bitcoin vs perbankan

FiturBitcoinSistem perbankan tradisional
Mekanisme konsumsi energiBekerja pada mekanisme konsensus Proof of Work. Di mana komputer yang kuat bersaing untuk menambang koin baru.Memiliki infrastruktur global yang besar, termasuk cabang bank, ATM, pusat data, dll.
Konsumsi energi tahunanPerkiraan tergantung pada kerangka waktu dan metodologi, tetapi beberapa analis mengatakan 113 TWh per tahun adalah total penggunaan listrik.Perbankan memiliki jaringan dan kompleksitas yang besar; angka yang komprehensif dan terstandarisasi sulit dihitung, tetapi beberapa analis memprediksi bahwa perbankan tradisional menggunakan lebih banyak energi secara keseluruhan daripada jaringan Bitcoin.
Jejak lingkunganKekhawatiran terutama mengenai penggunaan energi tinggi dari penambangan PoW dan emisi karbon terkait. Jutaan ton metrik emisi karbon setiap tahun.Membutuhkan energi untuk konstruksi gedung, bahan bakar untuk kendaraan yang mengangkut uang tunai, dan konsumsi sumber daya untuk mencetak uang dan membuat koin. Dan energi yang dibutuhkan untuk infrastruktur IT global. 
Sumber energiTerutama menggunakan bahan bakar fosil, khususnya di wilayah dengan listrik yang lebih murah dan intensif karbon.Sumber campuran, termasuk bahan bakar fosil, sumber energi terbarukan seperti tenaga surya untuk cabang dan pusat data.
TransparansiInisiatif, seperti Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), melacak data ini. Oleh karena itu, relatif transparan dan mudah untuk melacak konsumsi energi dan emisi karbon.Tidak ada titik tunggal pengumpulan data. Penggunaan energinya terfragmentasi di berbagai institusi dan aktivitas, membuat mekanisme pelacakan transparan menjadi tidak mungkin 
Potensi perbaikanBeberapa cryptocurrency telah beralih ke model yang mengkonsumsi energi lebih sedikit, seperti Proof of Stake, untuk secara drastis mengurangi konsumsi energiIndustri perbankan dapat fokus pada peningkatan jejak digitalnya dengan berinvestasi dalam energi terbarukan untuk menjalankan operasinya.

Pemikiran Akhir – Dampak Lingkungan dari Penambangan Crypto

Cryptocurrency seperti Bitcoin membutuhkan jumlah energi yang besar, dan mereka menciptakan limbah elektronik setiap tahun. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya membawa sistem keuangan kepada jutaan orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke pinjaman, perbankan, atau layanan keuangan lainnya. Beberapa percaya bahwa cryptocurrency tidak memiliki nilai karena tidak memiliki properti berwujud, beberapa memiliki keraguan bahwa crypto hanya untuk mereka yang mampu membeli peralatan penambangan yang mahal dan nilai pasar yang tinggi, terutama bisnis dan mereka yang sudah kaya.

Singkatnya, cryptocurrency memiliki dampak lingkungan. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga energi dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan sistemnya sangat membebani ekosistem planet. Ini mengkonsumsi bahan bakar fosil dan menghasilkan jutaan ton metrik CO2 setiap tahun.

FAQs

Apa jejak karbon Bitcoin yang mengkhawatirkan?

Menurut beberapa peneliti, menyelesaikan satu transaksi bitcoin menciptakan jumlah emisi gas rumah kaca yang sama dengan mobil berukuran sedang yang melakukan perjalanan sejauh 1.600 hingga 2.600 kilometer.

Berapa banyak CO2 yang dihasilkan Bitcoin?

Penambangan Bitcoin mengeluarkan lebih dari 85,89 Mt CO2 selama periode 2020-2021.

Apakah Bitcoin atau AI mengkonsumsi lebih banyak listrik?

AI mengkonsumsi lebih banyak daya daripada Bitcoin pada akhir 2025.

Bisakah Crypto menjadi Hijau?

Cryptocurrency hijau harus mempertahankan integritas blockchain sambil menjadi hemat energi dan meminimalkan jejak karbonnya. 

Bisakah Bitcoin bertahan tanpa listrik?

Tidak, Bitcoin membutuhkan listrik dan internet untuk bertahan.

