Cara Membatalkan Transaksi Bitcoin

Membatalkan transaksi Bitcoin adalah prosedur yang sangat kompleks. Jika transaksi telah dikonfirmasi, membatalkan transaksi tersebut tidak mungkin dilakukan karena blockchain bersifat tidak dapat diubah dan tidak dapat dibalik.

Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, karena kemacetan jaringan, beberapa transaksi dapat membutuhkan waktu untuk dikonfirmasi; dalam kasus seperti itu, Anda dapat membatalkan transaksi Bitcoin menggunakan metode yang tercantum dalam artikel ini.

Mengapa Kita Tidak Dapat Membatalkan Transaksi yang Sudah Dikonfirmasi?

Transaksi Bitcoin disimpan sebagai blok di blockchain. Setiap blok ditambahkan ke blockchain, yang berisi transaksi tersebut.

Setiap blok mereferensikan blok sebelumnya dalam hash-nya. Jadi untuk membatalkan transaksi berarti mengubah isi blok. Tetapi untuk melakukannya, setiap blok sebelumnya perlu diubah. Bahkan setelah hanya satu konfirmasi, ini menjadi tantangan yang secara komputasi tidak mungkin dilakukan.

Bagaimana Cara Membatalkan Transaksi yang Belum Dikonfirmasi?

Satu-satunya transaksi yang dapat dibatalkan adalah yang belum dikonfirmasi, atau singkatnya, belum ditambahkan ke blockchain. Transaksi 'yang belum dikonfirmasi' ini dapat dibatalkan menggunakan metode tertentu:

Replace-By-Fee (RBF) Abandon Transaction (Spesifik Dompet) Double Spend/Transaksi Konflik (Biaya Lebih Tinggi) Pembatalan Spesifik Exchange (Hanya cocok di exchange yang mengizinkan pembatalan)

Kita akan melihat secara detail setiap metode yang dapat digunakan untuk membatalkan transaksi Bitcoin. Harap dicatat bahwa metode ini hanya efektif terkadang, dan jika transaksi telah dikonfirmasi, tidak efektif sama sekali.

Replace By Fee(RBF)

Metode ini menggunakan prinsip berikut: untuk membatalkan transaksi asli, transaksi serupa dengan biaya lebih tinggi diinisiasi. Penambang mungkin memilih transaksi dengan biaya lebih tinggi, mengabaikan transaksi asli.

RBF hanya efektif jika penambang memilih transaksi kedua dengan biaya lebih tinggi; jika tidak, mereka akan menambahkan transaksi asli ke blockchain, membuatnya tidak dapat dibalik.

Metode ini hanya berfungsi jika transaksi dibuat sebagai transaksi yang dapat diganti. Beberapa dompet modern memiliki fasilitas untuk membuat transaksi dapat diganti. Jika transaksi dibuat dapat diganti, Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk secara realistis melakukan RBF.



Di dompet Electrum, Anda dapat mengklik kanan transaksi dan klik pada increase fee atau replace by fee.

Di Bitcoin Core, Anda dapat menggunakan input kode berikut: bumpfee <txid>

Double Spend/Transaksi Konflik

Metode ini secara konseptual mirip dengan metode RBF sebelumnya, karena kita mencoba memanfaatkan biaya yang lebih tinggi. Di sini, transaksi konflik dengan parameter yang sama dikirim ke rute yang berbeda atau kembali kepada Anda.

Namun, metode ini relatif berisiko karena, jika transaksi asli ditandai sebagai 'replaceable-false', node tidak akan menerima upaya tersebut, dan transaksi akan masuk ke blockchain. Selain itu, beberapa dompet mencegah Anda membuat transaksi yang bertentangan.

Pembatalan Spesifik Exchange

Sejauh ini, kita telah membahas kasus pembatalan transaksi dari sudut pandang dompet Bitcoin tertentu. Namun, kesalahan transaksi yang paling umum terjadi pada pengguna yang tidak berpengalaman yang terbiasa mengoperasikan transaksi berbasis exchange.

Karena ini adalah masalah yang berulang, sebagian besar exchange sekarang memiliki penundaan waktu kecil sebelum mereka mengirim transaksi untuk dikonfirmasi oleh penambang. Selama interval singkat ini, jika seseorang menyadari kesalahannya, mereka dapat membatalkan transaksi menggunakan tombol batal yang disediakan di dekat transaksi.

Prosedur pasti untuk membatalkan transaksi mungkin berbeda untuk exchange yang berbeda, tetapi ide umumnya adalah, menunda konfirmasi transaksi untuk waktu yang telah ditentukan, jika pengguna membatalkan dalam waktu tersebut, dana tidak ditransfer.

Pemikiran Akhir

Membalikkan transaksi Bitcoin yang telah dikonfirmasi adalah tidak mungkin, karena blockchain dirancang untuk tidak dapat diubah. Satu-satunya kemungkinan untuk pembalikan dapat terjadi jika transaksi belum dikonfirmasi. Namun, peluang transaksi yang belum dikonfirmasi namun telah diproses untuk dibatalkan sangat kecil.

Metode yang telah kita lihat spesifik untuk dompet atau exchange. Tidak ada metode universal untuk membatalkan transaksi Bitcoin, karena ini adalah tindakan yang tidak mungkin dilakukan setelah blockchain menerima transaksi.

FAQs

Bisakah saya membatalkan transaksi Bitcoin setelah hanya 1 konfirmasi? Tidak. Bahkan 1 konfirmasi berarti bahwa transaksi sekarang menjadi bagian dari blockchain, oleh karena itu Anda tidak dapat membatalkan transaksi. Apa yang dapat saya lakukan jika transaksi saya belum dikonfirmasi? Anda dapat mencoba menggunakan metode RBF, tetapi sangat tidak mungkin Anda akan berhasil karena ini adalah fitur yang hanya tersedia untuk dompet tertentu. Jika saya berhasil membatalkan transaksi yang belum dikonfirmasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dana tersedia kembali? Bahkan jika transaksi dibatalkan, bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari sebelum node menghapusnya. Hanya setelah node menghapus transaksi, Anda dapat mengakses dana tersebut. Apakah tidak ada sistem yang tersedia untuk membalikkan kasus kesalahan transaksi seperti itu? Tidak. Bitcoin adalah sistem terdesentralisasi, dan tidak ada otoritas pusat yang dapat menyelesaikan atau membalikkan kesalahan transaksi seperti itu. Mengapa blok yang berisi tidak dapat diubah setelah ditambahkan ke blockchain? Seluruh proses dilakukan sebagai fungsi hash kriptografi. Dengan cara ini untuk memutasi atau mengubah blok, seseorang harus mengubah semua blok sebelumnya hingga blok genesis, yang tidak mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini.

