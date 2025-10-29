Yayasan Hak Asasi Manusia Memberikan 1 Miliar Satoshi untuk Teknologi Kebebasan

Dana Pengembangan Bitcoin HRF memberikan 1 miliar satoshi (10 BTC) untuk proyek-proyek yang mendukung privasi, desentralisasi, dan para pembangkang. Human Rights Foundation (HRF) mengumumkan hibah sebesar 1 miliar satoshi dari Dana Pengembangan Bitcoin (BDF), mendanai pengembangan sumber terbuka, komunikasi tahan sensor, desentralisasi penambangan, dan proyek privasi keuangan di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Penerima hibah termasuk Nymius, Daniela […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/human-rights-foundation-grants-1-billion-satoshis-to-freedom-tech/