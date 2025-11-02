BursaDEX+
Di Dunia Baru Salary Cap NHL, Komitmen Jangka Panjang Datang dengan Cepat

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 04:29

Pemain muda Utah Mammoth Logan Cooley dan calon UFA Martin Necas keduanya mendapatkan kontrak bernilai delapan digit pada kesepakatan baru minggu lalu. (Foto oleh Chris Gardner/Getty Images)

Getty Images

Kenaikan batas gaji NHL dan perubahan yang akan datang pada perjanjian kerja kolektif telah memicu banyak penandatanganan kontrak jangka panjang selama bulan pertama musim 2025-26.

Setelah 15 September 2026, batas maksimum jangka waktu akan berkurang satu tahun. Untuk saat ini, pemain dapat menandatangani kembali kontrak dengan tim mereka saat ini hingga delapan tahun, dan hingga tujuh tahun dengan tim baru jika mereka adalah agen bebas. Meskipun batas atas gaji saat ini berada dalam periode pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemain yang menyukai situasi mereka saat ini bergerak cepat untuk membuat komitmen jangka panjang.

Tiga penandatanganan besar minggu lalu melibatkan pemain pada tahap karier yang berbeda.

Martin Necas – Colorado Avalanche

Pada usia 26 tahun, Necas akan menjadi agen bebas tanpa batasan pada 1 Juli 2026. Dipilih sebagai urutan ke-12 secara keseluruhan oleh Carolina Hurricanes pada 2017, pencetak gol yang lihai ini telah menemukan rumah di sayap kanan Nathan MacKinnon sejak Avalanche membawanya sebagai bagian kunci dalam pertukaran Mikko Rantanen Januari lalu.

Di Carolina, dia tidak pernah bisa mendapatkan kesepakatan yang akan memberinya keamanan jangka panjang. Ketika dia menandatangani kontrak dua tahun yang akan membawanya ke status UFA setelah mengajukan arbitrasi pada Juli 2024, hampir dipastikan bahwa dia akan pindah.

Pada hari Kamis, Necas akhirnya menandatangani kontrak jangka panjang itu, berkomitmen untuk delapan musim dengan cap hit sebesar $11,5 juta. Itu membuatnya berada di bawah MacKinnon, yang berada di angka $12,6 juta, tetapi di atas bek superstar Cale Makar setidaknya untuk satu tahun. Cap hit Makar saat ini adalah $9 juta per tahun tetapi kontraknya berakhir pada akhir musim 2026-27. Itu membuatnya memenuhi syarat untuk menandatangani perpanjangan kontrak Juli depan.

Kesepakatan Necas berada sedikit di bawah cap hit $12 juta yang diterima Rantanen dari Dallas Stars — dan juga sedikit lebih rendah dalam hal nilai dolar saat ini, karena dimulai satu tahun kemudian. Namun, ini adalah bayaran yang rapi untuk pemain dengan banyak bakat yang memasuki masa puncak kariernya sebagai anggota kunci dari kontender Piala Stanley.

Logan Cooley – Utah Mammoth

Pada usia 21 tahun, Logan Cooley sedang menjalani tahun ketiga dan terakhir dari kontrak level pemula, mendapatkan gaji dasar maksimum NHL $950.000 untuk pemain di posisinya, bersama dengan potensi bonus kinerja.

Itu akan berubah musim depan. Pada hari Rabu, Utah Mammoth menandatangani perpanjangan delapan tahun dengan cap hit sebesar $10 juta per musim.

Dipilih sebagai urutan ketiga secara keseluruhan pada 2022, kesepakatan itu akan menjadikan Cooley pemain dengan bayaran tertinggi Mammoth mulai 2025-26, melampaui cap hit $8,5 juta dari bek Mikhail Sergachev. Tiga penyerang dengan bayaran tertinggi tim, J.J. Peterka, Clayton Keller dan Dylan Guenther, semuanya berada di kisaran $7 juta.

Keempat pemain tersebut penting bagi tim yang berkembang pesat sejak pindah dari Arizona satu setengah tahun lalu dan memulai musim ini dengan rekor 8-3. Waktu berakhirnya kontrak Cooley menempatkannya pada posisi untuk menaikkan tarifnya ke level baru, dan performanya telah mendukung permintaannya. Dengan dua musim mencetak 20 gol sudah di bawah ikatannya dan delapan gol dalam 11 pertandingan sejauh musim ini, Cooley berada sedikit di depan Juraj Slafkovsky sebagai pemain dengan produksi tertinggi hingga saat ini dari draft 2022.

Slafkovsky melakukan debut NHL-nya satu tahun lebih awal, dan telah bermain 43 pertandingan lebih banyak. Itu juga berarti bahwa kontrak level pemulanya berakhir lebih cepat. Ketika dia menandatangani perpanjangan delapan tahunnya pada 1 Juli 2024, dia dianggap telah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan cap hit sebesar $7,6 juta dan catatan prestasi yang agak lebih kecil.

Menurut Emily Kaplan dari ESPN, Cooley mulai berproduksi dengan sungguh-sungguh musim ini setelah percakapan tentang kontrak di mana pemilik Mammoth Ryan Smith meyakinkannya bahwa dia siap untuk membuat komitmen jangka panjang.

"Itu memungkinkan saya untuk bebas," kata Cooley. "Mungkin di awal musim itu ada di belakang pikiran saya. Tapi sekarang saya merasa pikiran saya bebas dan saya bisa melakukan hal-hal yang saya suka lakukan."

Beberapa bintang muda menjanjikan lainnya yang akan keluar dari kontrak level pemula mereka pada akhir musim ini termasuk Connor Bedard dari Chicago Blackhawks, Leo Carlsson dari Anaheim Ducks dan Adam Fantilli dari Columbus Blue Jackets. Tergantung bagaimana tahun ini berkembang bagi mereka, kesepakatan Cooley bisa menjadi tolak ukur bagi agen masing-masing.

Thomas Harley – Dallas Stars

Bek Thomas Harley telah menandatangani perpanjangan kontrak delapan tahun dengan Dallas Stars. (Foto oleh Sam Hodde/Getty Images)

Getty Images

Penandatanganan jangka maksimum ketiga minggu lalu terjadi pada hari Selasa, ketika bek Thomas Harley menandatangani perpanjangan delapan tahun dengan Dallas Stars yang membawa cap hit sebesar $10,587 juta.

Itu adalah kenaikan yang rapi untuk pemain berusia 24 tahun. Dia berada di tahun kedua dari kesepakatan jembatan dua tahun yang dia tandatangani setelah kontrak level pemulanya, yang memiliki nilai tahunan rata-rata $4 juta.

Setelah mencetak 47 poin di musim 2023-24, Harley bisa saja mendapatkan bayaran yang lebih besar pada kesepakatan keduanya, tetapi struktur gaji Stars membatasi apa yang bisa mereka bayar. Dan sementara Dallas menambahkan $12 juta Rantanen dan komitmen baru sebesar $8,4 juta untuk Wyatt Johnston dan $8,25 juta untuk Jake Oettinger mulai musim ini, kesepakatan panjang Jamie Benn senilai $9,5 juta kini sudah tidak ada dalam pembukuan sementara Tyler Seguin berada di tahun kedua terakhir dari cap hit $9,85 juta.

Salah satu tantangan menjadi kontender Piala yang permanen adalah bahwa sejumlah besar pemain roster layak mendapatkan bayaran besar. GM NHL tiga kali berturut-turut Jim Nill memiliki satu kontrak rumit lagi yang harus dinegosiasikan, untuk penyerang point-per-game abadi Jason Robertson. Pemain berusia 26 tahun ini berada dalam posisi tawar yang kuat: dengan kontrak yang akan berakhir senilai $7,75 juta, dengan hak arbitrasi dan hanya satu tahun lagi menuju status agen bebas tanpa batasan.

RFA tertunda lain dengan hak arbitrasi yang sedang membuat kasus untuk kenaikan gaji yang signifikan di bawah ketentuan saat ini dari batas gaji NHL adalah Pavel Dorofeyev dari Vegas Golden Knights. Setelah mengumpulkan 35 gol dan 52 poin musim lalu, pemain berusia 25 tahun ini telah menemukan kimia yang cepat dengan rekan setim baru Mitch Marner dan saat ini berada di antara pemimpin pencetak gol liga. Dorofeyev berada dalam kontrak yang akan berakhir yang membawa cap hit hanya $1,835 juta. Dia juga memenuhi syarat untuk arbitrasi gaji, tetapi masih dua tahun lagi dari status tanpa batasan.

Source: https://www.forbes.com/sites/carolschram/2025/11/01/in-new-nhl-salary-cap-world-long-term-commitments-are-coming-quickly/

