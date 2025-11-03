Perusahaan Investasi Bitcoin Institusional Strategy Membeli Bitcoin Lagi! Inilah Jumlah Pembelian Terbaru

Perusahaan investasi institusional Strategy mengumumkan bahwa mereka membeli total 397 Bitcoin (BTC) antara 27 Oktober dan 2 November. Harga pembelian rata-rata perusahaan adalah $114.771, sementara jumlah investasi total tercatat sebesar $45,6 juta.
Pembelian ini menunjukkan kepercayaan berkelanjutan Strategy terhadap Bitcoin meskipun volatilitas pasar meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Perusahaan sebelumnya telah menyatakan dalam laporan triwulanannya bahwa mereka memandang aset digital sebagai cadangan strategis jangka panjang.
Menurut data pasar, Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran $110.000-$115.000 dalam beberapa hari terakhir, dengan banyak investor institusional melihat koreksi harga sebagai peluang pembelian. Pembelian terbaru Strategy dipandang sebagai bagian dari tren ini.
Para ahli mengatakan pembelian Bitcoin rutin oleh Strategy adalah indikator kunci dari meningkatnya minat terhadap aset kripto dari investor institusional. Permintaan yang meningkat untuk ETF Bitcoin spot, terutama di AS, mempercepat masuknya modal institusional ke pasar kripto.
Langkah Strategy adalah bagian dari tujuan perusahaan untuk memperluas portofolio aset digitalnya pada kuartal terakhir tahun ini. Analis mencatat bahwa institusi serupa akan terus menggunakan potensi penurunan harga Bitcoin sebagai peluang akumulasi strategis.
