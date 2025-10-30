Ironlight Memenangkan Persetujuan FINRA untuk ATS Teregulasi Pertama di A.S. Dengan Penyelesaian Atomik Onchain

Ironlight Markets, broker-dealer terdaftar FINRA dan anak perusahaan dari Ironlight Group Inc., mengatakan telah menerima persetujuan regulasi untuk mengoperasikan sistem perdagangan alternatif (ATS) untuk sekuritas tradisional dan tokenisasi, termasuk aset dunia nyata (RWA).
Otorisasi ini menjadikan Ironlight sebagai salah satu dari sedikit platform yang diregulasi AS yang diizinkan untuk memperdagangkan sekuritas aset digital dan satu-satunya yang mampu melakukan penyelesaian atomik on-chain, di mana perdagangan diselesaikan dan diselesaikan secara instan.
"Persetujuan FINRA mengkonfirmasi kepemimpinan Ironlight dalam membangun pasar akses terbuka pertama dengan kualitas institusional untuk aset tokenisasi," kata Robert McGrath, CEO Ironlight Group, dalam sebuah pernyataan.
"Dengan memberikan penyelesaian atomik dan pencocokan perdagangan di bawah 20 mikrodetik, kami menghilangkan gesekan dari proses kliring lama dan menciptakan jembatan langsung antara sistem keuangan AS dan teknologi blockchain."
ATS Ironlight mengintegrasikan buku pesanan terpusat dengan penyelesaian atomik on-chain, memungkinkan perdagangan dan kliring real-time.
Sistem ini memungkinkan bank, broker, dan penasihat investasi terdaftar untuk terhubung melalui antarmuka FIX atau API, membawa efisiensi blockchain ke pasar yang diregulasi.
Dengan persetujuan yang telah diperoleh, Ironlight berencana untuk memulai platform dengan peserta institusional di berbagai kredit swasta, modal ventura, dan investasi alternatif.
Perusahaan ini bertujuan untuk memperluas akses, bermitra dengan kustodian yang diregulasi, dan mempercepat adopsi infrastruktur tokenisasi dalam keuangan global.
Baca lebih lanjut: Veteran TradFi Menawarkan Pasar Aset Tokenisasi Dengan Pandangan Pada Persetujuan Regulasi AS
Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/29/ironlight-wins-finra-approval-for-first-u-s-regulated-ats-with-onchain-atomic-settlement