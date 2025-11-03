BursaDEX+
Apakah Bull Run Bitcoin Sudah Berakhir? CEO CryptoQuant Menyajikan Datanya

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/03 22:38

Jake Simmons, seorang jurnalis kripto yang berdedikasi, telah bergairah tentang Bitcoin sejak 2016 ketika dia pertama kali mempelajarinya. Melalui karyanya yang ekstensif dengan NewsBTC.com dan Bitcoinist.com, Jake telah menjadi suara terpercaya dalam komunitas kripto, membimbing pendatang baru dan penggemar berpengalaman menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bidang dinamis ini.

Misinya sederhana namun mendalam: mendemistifikasi Bitcoin dan mata uang kripto serta membuatnya dapat diakses oleh semua orang.
Dengan karir profesional di dunia Bitcoin dan kripto yang dimulai segera setelah lulus dengan gelar Sistem Informasi pada 2017, Jake telah membenamkan dirinya dalam industri ini. Jake bergabung dengan Grup NewsBTC pada akhir 2022. Latar belakang pendidikannya memberinya keahlian teknis dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk membedah topik-topik kompleks dan menyajikannya dalam format yang dapat dipahami. Baik Anda adalah pembaca biasa yang penasaran tentang Bitcoin atau investor yang berusaha menavigasi tren pasar terbaru, wawasan Jake menawarkan perspektif berharga yang menjembatani kesenjangan antara teknologi kompleks dan penggunaan sehari-hari.

Jake bukan hanya reporter tentang tren teknologi; dia adalah seorang penganut teguh potensi transformatif Bitcoin dibandingkan mata uang fiat tradisional. Baginya, sistem keuangan saat ini berada di ambang kekacauan, didorong oleh tindakan pemerintah yang tidak terkendali dan kebijakan ekonomi Keynesian yang cacat. Mengambil dari prinsip-prinsip aliran ekonomi Austria, Jake memandang Bitcoin tidak hanya sebagai aset digital tetapi sebagai langkah penting menuju perbaikan sistem moneter yang gagal. Pandangan libertariannya memperkuat pendiriannya bahwa sebagaimana gereja dipisahkan dari negara, begitu juga uang harus dibebaskan dari kontrol pemerintah.

Bagi Jake, Bitcoin mewakili lebih dari sekadar investasi; ini adalah revolusi damai. Dia membayangkan masa depan di mana Bitcoin menumbuhkan kerangka kerja keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Advokasinya bukan tentang oposisi tetapi tentang evolusi, tentang meletakkan dasar untuk sistem yang memprioritaskan transparansi dan kesetaraan di atas kerahasiaan dan ketidaksetaraan.

Sebagai jurnalis, artikel Jake dibuat dengan presisi seorang sarjana dan gairah seorang penganut sejati. Dia tidak hanya menyediakan berita tetapi juga analisis bijaksana yang menghubungkan titik-titik antara perkembangan harian dan teori ekonomi yang lebih besar. Karyanya adalah mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam jargon teknis yang sering dikaitkan dengan diskusi kripto, menerangi implikasi praktis dan manfaat dari teknologi ini.

Singkatnya, Jake Simmons tidak hanya melaporkan tentang revolusi; dia ingin menjadi bagian darinya, sepenuhnya berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman publik dan adopsi Bitcoin dan mata uang kripto. Karyanya lebih dari sekadar kumpulan artikel; ini adalah sumber daya, panduan, dan pendamping bagi siapa saja yang siap menjelajahi potensi dari perbatasan digital ini. Baik Anda mengambil langkah pertama ke dalam kripto atau seorang veteran yang ingin tetap mengikuti tren terbaru, wawasan Jake memberikan kejelasan dan pandangan ke depan dalam industri yang sering tidak dapat diprediksi. Bergabunglah dengannya dalam perjalanan ini untuk membentuk kembali dunia keuangan, satu posting pada satu waktu.

Anda dapat terlibat dengan pendapat terbarunya di Twitter: @realJakeSimmons.

Sumber: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/bitcoin-bull-run-over-cryptoquant-ceo/

