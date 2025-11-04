Apakah Airdrop Solstice Nyata atau Palsu? Panduan Lengkap

Solstice, jaringan DeFi berbasis Solana, menyelenggarakan kampanye airdrop untuk memberikan token $SLX yang akan datang kepada semua peserta yang memenuhi syarat. Sekitar 8% dari total pasokan dialokasikan khusus untuk airdrop, dan pengguna dapat memperoleh bagian dengan mengumpulkan Flares.

Artikel ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk airdrop Solstice, memberikan proses klaim yang terperinci, memeriksa legitimasi, dan mendalami tanggal-tanggal penting. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai.

Apa Itu Solstice?

Solstice adalah ekosistem keuangan terdesentralisasi berbasis blockchain di mana pengguna dapat melakukan staking, trading, dan meminjam aset. Platform ini menggunakan USX, stablecoin sintetis yang dipatok ke USD, sebagai token staking utama. Token asli, dengan ticker $SLX, juga akan segera diluncurkan.

Apakah Airdrop Solstice Asli Atau Palsu? Pemeriksaan Legitimasi

Solstice tampak seperti platform yang sah yang dapat Anda percayai. Jaringan ini memiliki lebih dari $250 juta+ Total Value Locked (TVL) di poolnya, menunjukkan kepercayaan. Selain itu, platform ini secara rutin diaudit oleh perusahaan keamanan terkemuka. Platform ini melakukan pemindaian kerentanan secara berkala dan menyelenggarakan program bug bounty untuk pengguna.

Meskipun Solstice tampak seperti platform asli yang menyediakan airdrop nyata, penting untuk melakukan riset sendiri untuk memverifikasi kepercayaannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Solstice dengan mengunjungi situs web resminya, membaca white paper, mengakses blog, dan berinteraksi dengan komunitas.

Bagaimana Cara Kerja Airdrop Solstice?

Karena Solstice adalah platform penyedia yield yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan dengan terlibat dalam strategi yield, peserta airdrop harus menyelesaikan tugas-tugas seperti staking dan swap. Daftar rinci aktivitas disediakan di bawah ini.

Hubungkan Wallet Anda: Anda akan menerima 1.000 Flares saat menghubungkan wallet Solana Anda.

Anda akan menerima 1.000 Flares saat menghubungkan wallet Solana Anda. Hubungkan akun X Anda: Hubungkan akun X (Flares) yang sah untuk mendapatkan Flares.

Hubungkan akun X (Flares) yang sah untuk mendapatkan Flares. Kode Partner: Masukkan kode referral partner Anda untuk menerima 1.000 Flares.

Masukkan kode referral partner Anda untuk menerima 1.000 Flares. Tahan USX selama 3 Bulan: Tahan minimal 100 USX selama 3 bulan untuk mengumpulkan Flares. Hadiah harian akan dialokasikan sesuai dengan jumlah USX Anda.

Tahan minimal 100 USX selama 3 bulan untuk mengumpulkan Flares. Hadiah harian akan dialokasikan sesuai dengan jumlah USX Anda. Swap Pertama: Dapatkan Flares untuk swap pertama Anda menggunakan USX.

Dapatkan Flares untuk swap pertama Anda menggunakan USX. Perdagangan YieldVault Pertama: Akses swap YieldVault dan mulai perdagangan pertama untuk menerima 1.000 Flares.

Akses swap YieldVault dan mulai perdagangan pertama untuk menerima 1.000 Flares. Suplai Aset ke LP: Suplai alokasi USX Anda ke pool likuiditas eUSX/USX dan USX/USDC untuk mendapatkan Flares. Juga, suplai likuiditas USDC dan eUSX.

Apakah Airdrop Solstice Gratis? Kriteria Kelayakan

Minimal 100 USX diperlukan untuk menyelesaikan beberapa tugas acara airdrop. Jadi, airdrop ini tidak 100% gratis. Selain itu, peserta harus mengintegrasikan handle X yang sah ke platform. Jika ditemukan kecurangan, akun akan segera dihentikan.

Bagaimana Cara Mengklaim Airdrop Solstice? Panduan Langkah Demi Langkah

Anda harus memiliki wallet Solana untuk mengakses airdrop. Juga, periksa dua kali bahwa Anda mengakses situs web Solstice yang asli. Panduan terperinci diberikan di bawah ini. Kunjungi situs Kunjungi situs web resmi Solstice Finance. Luncurkan aplikasi Ketuk "Launch dApp" dan navigasikan ke sudut kiri bawah. Klik Earn Flares Klik pada "Earn Flares." Ketuk untuk Menghubungkan Wallet Ketuk "Connect Wallet" dan pilih penyedia wallet Anda. Hubungkan wallet Anda Hubungkan wallet Solana Anda dengan menandatangani permintaan autentikasi. selesaikan tugas & dapatkan sekarang Mulai menyelesaikan tugas dan mereferensikan teman untuk mendapatkan Flares.

Bagaimana Cara Menarik Penghasilan Solstice Anda?

Flares yang Anda peroleh dapat dikonversi menjadi SLX, aset asli platform yang akan datang. Setelah terdaftar, SLX dapat ditukar dengan aset lain atau mata uang fiat. Selain itu, Anda dapat melakukan staking SLX Anda untuk mendapatkan hadiah tambahan.

Tanggal Berakhir Airdrop Solstice & Tanggal Listing $SLX

Tanggal berakhir airdrop Solstice dan tanggal listing SLX belum diumumkan secara resmi. Laporan orang dalam menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan menyaksikan listing/TGE SLX pada Desember 2025. Anda dapat mengikuti handle media sosial resmi Solstice untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tanggal-tanggal penting.

Pemikiran Akhir: Apakah Airdrop Solstice Layak Diikuti?

Airdrop Solstice bermanfaat bagi mereka yang mencari program airdrop staking dengan hasil tinggi. Para peserta juga akan menjadi pemegang awal token SLX yang potensial. Namun, mereka yang mencari airdrop gratis dengan tugas minimal dapat melewatkan yang satu ini. Sekali lagi, cobalah untuk melakukan riset maksimal sebelum terlibat dengan platform.

Postingan Apakah Airdrop Solstice Asli atau Palsu? Panduan Lengkap pertama kali muncul di BiteMyCoin.