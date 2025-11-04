Apakah Airdrop Solstice Nyata atau Palsu? Panduan Lengkap

Solstice, jaringan DeFi berbasis Solana, menyelenggarakan kampanye airdrop untuk memberikan token $SLX yang akan datang kepada semua peserta yang memenuhi syarat. Sekitar 8% dari total pasokan dialokasikan khusus untuk airdrop, dan pengguna dapat memperoleh bagian dengan mengumpulkan Flares.
Artikel ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk airdrop Solstice, memberikan proses klaim yang terperinci, memeriksa legitimasi, dan mendalami tanggal-tanggal penting. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai.
Solstice adalah ekosistem keuangan terdesentralisasi berbasis blockchain di mana pengguna dapat melakukan staking, trading, dan meminjam aset. Platform ini menggunakan USX, stablecoin sintetis yang dipatok ke USD, sebagai token staking utama. Token asli, dengan ticker $SLX, juga akan segera diluncurkan.
Solstice tampak seperti platform yang sah yang dapat Anda percayai. Jaringan ini memiliki lebih dari $250 juta+ Total Value Locked (TVL) di poolnya, menunjukkan kepercayaan. Selain itu, platform ini secara rutin diaudit oleh perusahaan keamanan terkemuka. Platform ini melakukan pemindaian kerentanan secara berkala dan menyelenggarakan program bug bounty untuk pengguna.
Meskipun Solstice tampak seperti platform asli yang menyediakan airdrop nyata, penting untuk melakukan riset sendiri untuk memverifikasi kepercayaannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Solstice dengan mengunjungi situs web resminya, membaca white paper, mengakses blog, dan berinteraksi dengan komunitas.
Karena Solstice adalah platform penyedia yield yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan dengan terlibat dalam strategi yield, peserta airdrop harus menyelesaikan tugas-tugas seperti staking dan swap. Daftar rinci aktivitas disediakan di bawah ini.
Minimal 100 USX diperlukan untuk menyelesaikan beberapa tugas acara airdrop. Jadi, airdrop ini tidak 100% gratis. Selain itu, peserta harus mengintegrasikan handle X yang sah ke platform. Jika ditemukan kecurangan, akun akan segera dihentikan.
Anda harus memiliki wallet Solana untuk mengakses airdrop. Juga, periksa dua kali bahwa Anda mengakses situs web Solstice yang asli. Panduan terperinci diberikan di bawah ini.
Kunjungi situs web resmi Solstice Finance.
Ketuk "Launch dApp" dan navigasikan ke sudut kiri bawah.
Klik pada "Earn Flares."
Ketuk "Connect Wallet" dan pilih penyedia wallet Anda.
Hubungkan wallet Solana Anda dengan menandatangani permintaan autentikasi.
Mulai menyelesaikan tugas dan mereferensikan teman untuk mendapatkan Flares.
Flares yang Anda peroleh dapat dikonversi menjadi SLX, aset asli platform yang akan datang. Setelah terdaftar, SLX dapat ditukar dengan aset lain atau mata uang fiat. Selain itu, Anda dapat melakukan staking SLX Anda untuk mendapatkan hadiah tambahan.
Tanggal berakhir airdrop Solstice dan tanggal listing SLX belum diumumkan secara resmi. Laporan orang dalam menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan menyaksikan listing/TGE SLX pada Desember 2025. Anda dapat mengikuti handle media sosial resmi Solstice untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tanggal-tanggal penting.
Airdrop Solstice bermanfaat bagi mereka yang mencari program airdrop staking dengan hasil tinggi. Para peserta juga akan menjadi pemegang awal token SLX yang potensial. Namun, mereka yang mencari airdrop gratis dengan tugas minimal dapat melewatkan yang satu ini. Sekali lagi, cobalah untuk melakukan riset maksimal sebelum terlibat dengan platform.
Postingan Apakah Airdrop Solstice Asli atau Palsu? Panduan Lengkap pertama kali muncul di BiteMyCoin.