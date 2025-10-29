Apakah XRP Tundra Sah atau Penipuan?

Poin Kunci XRP Tundra adalah protokol yang memungkinkan staking dalam buku besar XRP, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Proyek DeFi ini bekerja berdasarkan model token ganda.

Harga presale TUNDRA-S adalah $0,132. Peserta akan mendapatkan TUNDRA-X senilai $0,066 secara gratis saat membeli TUNDRA-S.

Untuk menghindari kerugian, investor disarankan untuk meninjau dengan cermat dokumen terkait proyek dan ulasan komunitas.

XRP Tundra menciptakan riak di dunia kripto dengan klaim teknologinya. Token asli proyek ini saat ini sedang dalam presale. Banyak di komunitas kripto yang skeptis tentang legitimasi proyek ini. Artikel ini membahas detail proyek XRP Tundra, presale, dan memeriksa legitimasi proyek.

Apa itu XRP Tundra? Bagaimana Cara Kerjanya?

Menurut white paper yang diterbitkan oleh perusahaan, XRP Tundra adalah protokol yang memungkinkan staking dalam buku besar XRP, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Pemegang XRP dapat menyimpan token mereka untuk berbagai periode, selama 7, 30, 60, atau 90 hari. Ketika periode berakhir, token asli akan dilepaskan, dan pemegang juga akan mendapatkan reward TUNDRA. Proyek DeFi ini bekerja berdasarkan model token ganda. Kedua token tersebut termasuk TUNDRA-X pada buku besar XRP dan token TUNDRA-S pada Solana.

Detail Presale XRP Tundra

Proyek XRP Tundra memiliki dua token asli dalam presale: TUNDRA-S dan TUNDRA-X. Harga presale TUNDRA-S adalah $0,132. Peserta akan mendapatkan TUNDRA-X senilai $0,066 secara gratis saat membeli TUNDRA-S.

Untuk TUNDRA-S, proyek ini mengklaim kecepatan lebih tinggi dari 65.000 TPS, finalitas kurang dari satu detik, dan biaya transaksi minimal. TUNDRA-X, di sisi lain, adalah token tata kelola yang akan memberdayakan peserta untuk mempengaruhi peningkatan dalam ekosistem. Presale: Tabel berikut menunjukkan perbedaan utama antara kedua token.

Fitur TUNDRA-S TUNDRA-X Blockchain Solana XRP Fungsi Utama Token untuk staking penghasil yield tinggi. Penyediaan likuiditas. Partisipasi DeFi & lintas rantai. Hak tata kelola dan voting. Biaya transaksi Layer 2 masa depan. Manajemen treasury komunitas.

Tokenomics TUNDRA-S dan TUNDRA-X

TUNDRA-S: Alokasi Token dari Total Pasokan 100M

Presale – 40%

Reward Staking – 25%

Penyediaan Likuiditas – 15%

Dana Pengembangan – 10%

Tim & Penasihat – 7%

Pemasaran & Kemitraan – 3%

TUNDRA-X: Alokasi Token dari Total Pasokan 200M

Alokasi Presale – 40%

Pengembangan GlacierChain – 25%

Insentif Tata Kelola -15%

Treasury Komunitas – 10%

Tim & Penasihat – 7%

Cadangan Strategis – 3%

Apakah XRP Tundra Sah?

Ada pendapat yang bertentangan mengenai legitimasi XRP Tundra; oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Proyek ini menyajikan klaim menarik, seperti model token ganda dan membawa staking ke buku besar XRP untuk pertama kalinya.

Para pendukung proyek mengklaim bahwa proyek ini telah menjalani audit independen yang ketat dan verifikasi KYC. Namun, tim di balik proyek tetap tersembunyi. Kurangnya transparansi adalah penyebab utama kekhawatiran. Selain itu, bahkan ada laporan yang menyarankan bahwa proyek ini bahkan tidak ada.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa bahkan Bitcoin memiliki pendiri/para pendiri yang anonim. Contoh lain yang patut diperhatikan adalah Shiba Inu, yang didirikan oleh kelompok atau orang di bawah nama samaran "Ryoshi" pada tahun 2020. Proyek ambisius dengan pendiri anonim tidak jarang di dunia kripto; oleh karena itu, investor disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum sampai pada keputusan investasi.

Haruskah Anda Berinvestasi di XRP Tundra?

Jadi, pertanyaan jutaan dolar adalah: haruskah Anda berinvestasi di XRP Tundra? Berikut adalah daftar pro dan kontra yang akan membantu Anda memutuskan apakah akan berinvestasi di XRP Tundra atau tidak.

Pro Kontra Memungkinkan staking XRP, menurut klaim Tim tetap anonim Model token ganda (TUNDRA-S dan TUNDRA-X) Klaim teknologi belum terbukti layak Diaudit oleh Cyberscope, Solidproof, dan Fresh Coins Risiko volatilitas tinggi, terutama untuk token baru Tim dilaporkan telah diverifikasi KYC Tidak ada hubungan resmi dengan Ripple Labs Roadmap ambisius termasuk GlacierChain (Layer 2 pada XRP Ledger) Fluktuasi harga diperkirakan selama listing awal

Secara keseluruhan, proyek ini sangat berisiko dengan klaim yang menarik. Untuk menghindari kerugian, investor disarankan untuk meninjau dengan cermat dokumen terkait proyek dan melihat ulasan komunitas. Pada akhirnya, apakah akan berinvestasi atau tidak tergantung pada tujuan keuangan pribadi dan toleransi risiko Anda. Dalam proyek berisiko, selalu disarankan untuk berinvestasi apa yang Anda mampu untuk kehilangan.

Cara Membeli XRP Tundra: Panduan Pembelian Presale

Pembeli diharuskan membuat akun di XRP Tundra untuk berpartisipasi dalam presale. Berikut adalah panduan terperinci.

Kunjungi situs web resmi dan ketuk "Buy TUNDRA-S Now."

Buat akun dengan memberikan nama dan email Anda dengan mengklik "Sign up here."

Pada langkah berikutnya, Anda perlu mengintegrasikan dompet Solana dan XRP Anda dengan mengklik "Connect Wallet."

Masukkan jumlah yang ingin Anda beli dan klik "Buy".

Konfirmasi transaksi pada ekstensi dompet Solana, dan TUNDRA-S akan dikreditkan ke dompet Anda.

Postingan Apakah XRP Tundra Sah atau Penipuan? pertama kali muncul di BiteMyCoin.