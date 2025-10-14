Nilai Pasar Perusahaan Berbasis Jepang Metaplanet Turun Di Bawah Cadangan Bitcoin-nya! Berikut Detailnya

Perusahaan publik berbasis Jepang, Metaplanet, telah menarik perhatian dengan kapitalisasi pasar yang telah jatuh di bawah nilai total cadangan Bitcoin-nya.
Kapitalisasi Pasar Metaplanet Turun Di Bawah Cadangan Bitcoin
Perusahaan ini memposisikan dirinya sebagai "MicroStrategy-nya Jepang" dengan beralih ke strategi akumulasi Bitcoin pada April 2024. Strategi ini menarik minat pasar yang cukup besar untuk sementara waktu, dan Metaplanet mencapai valuasi premium yang signifikan dibandingkan dengan aset Bitcoin.
Harga saham Metaplanet mencapai rekor tertinggi pada pertengahan Juni, periode puncak minat investor. Namun, sejak saat itu, saham tersebut anjlok, mengakibatkan kerugian sekitar 70% dari total nilai pasar perusahaan.
Menurut data terbaru, mNAV (rasio nilai pasar terhadap aset bersih) perusahaan turun menjadi 0,99 pada hari Selasa, menunjukkan bahwa Metaplanet kini memiliki kapitalisasi pasar lebih rendah dari cadangan Bitcoin-nya. Ini menunjukkan kepercayaan investor yang memudar terhadap strategi Bitcoin jangka panjang perusahaan.
Manajemen Metaplanet belum secara resmi berkomentar tentang penurunan harga, tetapi para analis mengatakan fluktuasi harga Bitcoin dan tren risk-off di pasar saham Jepang memberikan tekanan pada saham perusahaan.
*Ini bukan nasihat investasi.
Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/japan-based-company-metaplanets-market-value-drops-below-its-bitcoin-reserves-here-are-the-details/