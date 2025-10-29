JimmyBossCollective (JBC) Mengumumkan Pendaratannya: 46 Hari Tersisa

Poin Kunci Menurut situs resmi, hanya tersisa 46 hari untuk listing JimmyBossCollective (JBC).

Menurut situs resmi, tersisa 46 hari untuk listing JimmyBossCollective (JBC). Proyek ini telah menarik perhatian di dunia kripto dengan peluncuran airdrop dan listing yang akan datang. Para pendukung mengklaim bahwa proyek ini mewakili "keberlanjutan, transparansi, dan tujuan".

Namun demikian, banyak anggota komunitas yang skeptis terhadap proyek ini karena kurangnya transparansi mengenai utilitas token, teknologi pendukung dan tim di balik proyek.

Apa itu JimmyBossCollective (JBC)?

JimmyBossCollective (JBC) adalah proyek kripto yang mengklaim berfokus pada utilitas nyata, nilai jangka panjang, dan keterlibatan komunitas di Web3.

Menurut dokumen yang dipublikasikan oleh proyek ini, Alamat kontraknya adalah 0xa9CC0D38E57dBEC771D7EaCd133d509E40cb6473, 18 desimal. Token asli proyek ini dibangun di atas BNB. Menurut postingan X terbaru yang dibagikan oleh para pendukung, upaya ini telah melampaui 127.000 pengguna dan 95.000 pemegang.

Tokenomics Proyek JBC

Total pasokan token berjumlah 1000000000. 50% token dialokasikan untuk komunitas dan airdrop. Alokasi token secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

Komunitas dan Airdrop: 50%

Tim inti: 15%

Perbendaharaan dan Ekosistem: 10%

Pemasaran dan Kemitraan: 10%

Listing CEX dan DEX: 10%

Cadangan dan Darurat: 5%

JimmyBossCollective (JBC): Peta Jalan

Proyek ini menetapkan peta jalan yang terdiri dari 4 fase. Acara utama dalam fase awal termasuk Pengembangan sistem inti seperti Bot Telegram, kontrak pintar, dan pembangunan merek dan komunitas.

Fase kedua melibatkan pengenalan sistem airdrop dan referral, pengujian beta publik JBC Bot, distribusi token, dan modifikasi ekosistem berdasarkan umpan balik komunitas. Fase ke-3 terutama berfokus pada aktivasi mekanisme staking dan burn, sementara fase keempat berfokus pada ekspansi proyek. Saat ini, airdrop proyek sedang berlangsung. Menurut para pendukung, akan ada presale juga.

Airdrop JBC: Bagaimana Cara Bergabung?

Para peserta dapat bergabung dengan airdrop JBC melalui bot Telegram mereka. Tautan ke komunitas Telegram mereka diberikan di situs resmi. Setelah bergabung, para peserta diharuskan mengikuti instruksi yang diberikan melalui Bot Telegram kami.

Token diberikan sebagai hadiah untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana sesuai dengan instruksi. Selain itu, ada juga program referral di mana peserta dapat memperoleh hadiah dengan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.

Kesimpulan: Apakah JimmyBossCollective (JBC) Layak Diinvestasikan?

Mengingat fakta bahwa proyek ini belum sepenuhnya mengungkapkan utilitas tokennya atau teknologi yang terbukti, dan kurangnya transparansi menunjukkan bahwa ini adalah investasi yang sangat berisiko. Aspek teknologi dan utilitas dijelaskan dalam istilah yang samar tanpa benar-benar menunjukkan apa yang membuat proyek ini unik. Tim inti proyek dipimpin oleh seseorang yang menggunakan nama JimmyBoss dan individu anonim lainnya.

Proyek ini kurang transparan dan dokumen yang solid. Tidak ada penyebutan tentang audit publik proyek atau verifikasi KYC tim. Selain itu, proyek ini tampaknya mendorong taktik FOMO untuk menarik peserta.

Para penggemar kripto disarankan untuk melihat situs web resmi, dokumentasi yang tersedia, dan akun media sosial proyek sebelum membuat keputusan investasi. Penelitian menyeluruh dan saran dari profesional industri selalu direkomendasikan.

