Pendapatan JPMorgan Chase (JPM) Q3 2025

Postingan JPMorgan Chase (JPM) pendapatan Q3 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. CEO JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon tiba untuk dengar pendapat Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat di Capitol Hill pada 22 September 2022 di Washington, DC. Drew Angerer | Getty Images JPMorgan Chase dijadwalkan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebelum bel pembukaan pada hari Selasa. Berikut yang diharapkan Wall Street: Pendapatan per saham: $4,84, menurut LSEG Pendapatan: $45,4 miliar, menurut LSEG Pendapatan bunga bersih: $24,16 miliar, menurut StreetAccount Pendapatan Perdagangan: Pendapatan tetap sebesar $5,3 miliar, Ekuitas sebesar $2,97 miliar, menurut StreetAccount JPMorgan akan memberikan pandangan kepada investor tentang bagaimana konsumen dan perusahaan AS berkinerja pada kuartal ketiga. Jika, seperti yang diharapkan analis, tren utama tahun ini berlanjut — pendapatan perdagangan yang kuat, momentum dalam kebangkitan merger dan IPO Wall Street, dan konsumen yang tangguh — tahun yang menguntungkan bagi bank kemungkinan akan berlanjut. Sejauh ini tahun ini, bank-bank Amerika terbesar telah mendapat keuntungan di bawah administrasi Presiden Donald Trump. Mereka telah memperoleh pendapatan perdagangan yang lebih tinggi karena gejolak dari kebijakan perdagangannya telah mengguncang pasar di seluruh dunia, memaksa investor untuk memposisikan ulang diri mereka. Bankir investasi lebih sibuk berkat sikap yang lebih santai terhadap merger, dan regulator bank Trump telah mengusulkan cara untuk melonggarkan persyaratan modal dan tes stres. Selain itu, indeks pasar saham yang berada pada atau mendekati level rekor juga merupakan pertanda baik bagi divisi manajemen kekayaan bank-bank termasuk JPMorgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Akibatnya, bank-bank besar telah mengungguli pemberi pinjaman regional; Indeks Bank KBW telah naik hampir 15% tahun ini, sementara Indeks Perbankan Regional KBW telah turun sekitar 1%. Goldman, Citigroup dan Wells Fargo juga melaporkan pendapatan pada hari Selasa, dengan Bank of America dan Morgan Stanley merilis hasil pada hari Rabu. Cerita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali untuk pembaruan. Sumber: https://www.cnbc.com/2025/10/14/jpmorgan-chase-jpm-earnings-q3-2025.html Postingan JPMorgan Chase (JPM) pendapatan Q3 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. CEO JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon tiba untuk dengar pendapat Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat di Capitol Hill pada 22 September 2022 di Washington, DC. Drew Angerer | Getty Images JPMorgan Chase dijadwalkan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebelum bel pembukaan pada hari Selasa. Berikut yang diharapkan Wall Street: Pendapatan per saham: $4,84, menurut LSEG Pendapatan: $45,4 miliar, menurut LSEG Pendapatan bunga bersih: $24,16 miliar, menurut StreetAccount Pendapatan Perdagangan: Pendapatan tetap sebesar $5,3 miliar, Ekuitas sebesar $2,97 miliar, menurut StreetAccount JPMorgan akan memberikan pandangan kepada investor tentang bagaimana konsumen dan perusahaan AS berkinerja pada kuartal ketiga. Jika, seperti yang diharapkan analis, tren utama tahun ini berlanjut — pendapatan perdagangan yang kuat, momentum dalam kebangkitan merger dan IPO Wall Street, dan konsumen yang tangguh — tahun yang menguntungkan bagi bank kemungkinan akan berlanjut. Sejauh ini tahun ini, bank-bank Amerika terbesar telah mendapat keuntungan di bawah administrasi Presiden Donald Trump. Mereka telah memperoleh pendapatan perdagangan yang lebih tinggi karena gejolak dari kebijakan perdagangannya telah mengguncang pasar di seluruh dunia, memaksa investor untuk memposisikan ulang diri mereka. Bankir investasi lebih sibuk berkat sikap yang lebih santai terhadap merger, dan regulator bank Trump telah mengusulkan cara untuk melonggarkan persyaratan modal dan tes stres. Selain itu, indeks pasar saham yang berada pada atau mendekati level rekor juga merupakan pertanda baik bagi divisi manajemen kekayaan bank-bank termasuk JPMorgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Akibatnya, bank-bank besar telah mengungguli pemberi pinjaman regional; Indeks Bank KBW telah naik hampir 15% tahun ini, sementara Indeks Perbankan Regional KBW telah turun sekitar 1%. Goldman, Citigroup dan Wells Fargo juga melaporkan pendapatan pada hari Selasa, dengan Bank of America dan Morgan Stanley merilis hasil pada hari Rabu. Cerita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali untuk pembaruan. Sumber: https://www.cnbc.com/2025/10/14/jpmorgan-chase-jpm-earnings-q3-2025.html