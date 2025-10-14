Pendapatan JPMorgan Chase (JPM) Q3 2025

CEO JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon tiba untuk dengar pendapat Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat di Capitol Hill pada 22 September 2022 di Washington, DC.
Drew Angerer | Getty Images
JPMorgan Chase dijadwalkan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebelum bel pembukaan pada hari Selasa.
Berikut ekspektasi Wall Street:
- Laba per saham: $4,84, menurut LSEG
- Pendapatan: $45,4 miliar, menurut LSEG
- Pendapatan bunga bersih: $24,16 miliar, menurut StreetAccount
- Pendapatan Trading: Pendapatan tetap sebesar $5,3 miliar, Ekuitas sebesar $2,97 miliar, menurut StreetAccount
JPMorgan akan memberikan pandangan kepada investor tentang bagaimana kinerja konsumen dan perusahaan AS pada kuartal ketiga.
Jika, seperti yang diharapkan analis, tren utama tahun ini berlanjut — pendapatan trading yang kuat, momentum dalam kebangkitan merger dan IPO Wall Street, dan konsumen yang tangguh — tahun yang menguntungkan bagi bank kemungkinan akan berlanjut.
Sejauh ini tahun ini, bank-bank Amerika terbesar telah mendapat keuntungan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Mereka telah memperoleh pendapatan trading yang lebih tinggi karena gejolak dari kebijakan perdagangannya telah mengguncang pasar di seluruh dunia, memaksa investor untuk memposisikan ulang diri mereka. Bankir investasi lebih sibuk berkat sikap yang lebih santai terhadap merger, dan regulator bank Trump telah mengusulkan cara untuk melonggarkan persyaratan modal dan tes stres.
Selain itu, indeks pasar saham yang berada pada atau mendekati level rekor juga menjadi pertanda baik bagi divisi manajemen kekayaan bank-bank termasuk JPMorgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley.
Akibatnya, bank-bank besar telah mengungguli pemberi pinjaman regional; Indeks Bank KBW telah naik hampir 15% tahun ini, sementara Indeks Perbankan Regional KBW telah turun sekitar 1%.
Goldman, Citigroup dan Wells Fargo juga melaporkan pendapatan pada hari Selasa, dengan Bank of America dan Morgan Stanley merilis hasil pada hari Rabu.
Berita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali untuk pembaruan.
Sumber: https://www.cnbc.com/2025/10/14/jpmorgan-chase-jpm-earnings-q3-2025.html