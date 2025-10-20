Kevin Durant Menyetujui Persyaratan Perpanjangan Kontrak Dengan Rockets

PHOENIX, ARIZONA – 30 MARET: Kevin Durant #35 dari Phoenix Suns melihat selama babak kedua melawan Houston Rockets di PHX Arena pada 30 Maret 2025 di Phoenix, Arizona. Rockets mengalahkan Suns 148-109. CATATAN UNTUK PENGGUNA: Pengguna secara tegas mengakui dan menyetujui bahwa, dengan mengunduh dan atau menggunakan foto ini, Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan Perjanjian Lisensi Getty Images. (Foto oleh Chris Coduto/Getty Images) Getty Images

Dalam langkah yang telah sangat diantisipasi selama berbulan-bulan, Kevin Durant menyetujui perpanjangan kontrak dua tahun senilai $90 juta dengan Houston Rockets. Kesepakatan ini akan mempertahankan Durant bersama Houston hingga musim 2027-2028; kontrak ini mencakup opsi pemain untuk musim 2027-2028, memberikannya tingkat fleksibilitas tertentu untuk menguji pasar free agency. Jumlah maksimum yang bisa diminta Durant adalah $120 juta selama dua tahun. Kesepakatan ini merupakan diskon signifikan yang akan memungkinkan tim memiliki fleksibilitas finansial untuk mempertahankan inti muda mereka saat melanjutkan fase akhir pembangunan kembali franchise.

Ketika ditanya sebelumnya di musim panas tentang apakah dia akan menandatangani perpanjangan kontrak, Durant mengungkapkan optimisme dengan menyatakan bahwa meskipun dia tidak tahu persis kapan itu akan terjadi, dia melihat dirinya akhirnya menandatangani perpanjangan dan membayangkan masa depan jangka panjang bersama Rockets. Dia tidak memandang pertukaran itu sebagai tujuan satu tahun. Durant telah berbicara secara terbuka tentang memanfaatkan pengaruhnya dari status kontraknya untuk mengarahkan diskusi pertukaran dengan Phoenix Suns, mengarahkan dirinya ke Houston, tim yang dianggapnya sebagai pesaing.

Durant kini memegang rekor pendapatan karier tertinggi dalam sejarah NBA. Total pendapatan kariernya dari gaji NBA saja diproyeksikan mencapai $598,2 juta, melampaui rekor sebelumnya milik LeBron James sebesar $583,9 juta. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan dari endorsement.

Selama musim 2024-2025, Durant tampil dalam 62 pertandingan dan rata-rata mencetak 26,6 poin, 6,0 rebound, dan 4,2 assist per pertandingan, dengan persentase tembakan 52,7% dari lapangan dan 43% dari jarak jauh. Rockets berharap dia dapat memberikan dampak serupa musim ini. Durant berusia 37 tahun.

Durant diproyeksikan akan bermain bersama center tahun kelima Alperen Sengun dan forward tahun keempat Jabari Smith Jr. di lini depan Houston. Sengun menandatangani perpanjangan kontrak musim panas lalu sementara Smith menandatangani kontraknya lebih awal musim panas ini. Fondasi jangka panjang Houston mulai terbentuk dengan banyaknya komitmen. Rockets selanjutnya berharap untuk mempertahankan forward tahun keempat Tari Eason. Batas waktu untuk melakukannya adalah hari Senin, sesuai dengan aturan perjanjian perundingan kolektif liga. Diskon yang diberikan oleh Durant membuat kesepakatan dengan Eason jauh lebih mungkin, mengingat fleksibilitas finansial tambahan. Houston memandang Eason sebagai anggota penting dari inti muda mereka.

Bintang yang sedang naik daun Amen Thompson menjadi memenuhi syarat untuk perpanjangan kontrak musim panas depan. Diperkirakan bahwa dengan lintasan kariernya, dia akan menuntut maksimum penuh yang diizinkan berdasarkan aturan.