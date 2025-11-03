BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Penulis dan investor keuangan Robert Kiyosaki telah memperbarui peringatannya yang keras bahwa pasar sedang mengalami kejatuhan yang dalam, menyatakan bahwa "crash besar" sudah terjadi dan "jutaan orang akan tersapu". Kiyosaki mengajak untuk berlindung di aset riil. Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada tanggal 1 [...]Penulis dan investor keuangan Robert Kiyosaki telah memperbarui peringatannya yang keras bahwa pasar sedang mengalami kejatuhan yang dalam, menyatakan bahwa "crash besar" sudah terjadi dan "jutaan orang akan tersapu". Kiyosaki mengajak untuk berlindung di aset riil. Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada tanggal 1 [...]

Kiyosaki memperingatkan: kejatuhan besar telah dimulai. Bitcoin sebagai tempat perlindungan untuk melindungi kekayaan Anda

Oleh: Bitcoinist
2025/11/03 22:34
Lagrange
LA$0.41299-3.28%
Octavia
VIA$0.0138-9.80%

Penulis dan investor keuangan Robert Kiyosaki telah memperbarui peringatannya yang keras bahwa sedang terjadi kejatuhan pasar yang dalam, menyatakan bahwa "crash besar" sudah berlangsung dan "jutaan orang akan tersapu".

Kiyosaki mengajak untuk berlindung di aset riil

Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada 1 November, Kiyosaki mendesak orang-orang untuk memindahkan uang mereka ke aset riil, seperti perak, emas, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Dia juga menegaskan kembali prediksi yang telah lama dipertahankannya: Bitcoin bisa mencapai 1 juta dolar, sementara perak merupakan "kesempatan paling menguntungkan", dengan kemungkinan nilainya meningkat tiga kali lipat.

Arus institusional dan sinyal regulasi memperkuat Bitcoin

Menurut beberapa laporan, Bitcoin menarik minat yang kuat dari investor institusional besar. Peningkatan adopsi dan kejelasan regulasi yang lebih besar telah membawa modal baru ke ETF kripto, berkontribusi pada rekor tertinggi baru BTC.

Dalam enam bulan terakhir, harga Bitcoin naik 11%, sementara volume perdagangan mencapai 47 miliar dolar. Para analis menekankan perbaikan Lightning Network dan arus masuk yang kuat ke ETF sebagai faktor kunci yang membuat Bitcoin lebih efisien dan menarik bagi pemegang besar.

Prediksi Kiyosaki: sebuah cerita yang berulang

Peringatan Kiyosaki bukanlah hal baru. Dia telah memprediksi krisis pasar pada 2011, 2016, 2020, dan awal 2023, tetapi dalam tidak satu pun dari kasus-kasus ini kejatuhan terjadi dengan keparahan dan waktu yang dia umumkan.

Para kritikus berpendapat bahwa prediksinya sering kali prematur atau berlebihan, dan ini telah mengurangi kredibilitasnya di antara beberapa analis. Namun, banyak yang mengakui bahwa tingkat utang yang tinggi, tekanan inflasi, dan perubahan teknologi di pasar tenaga kerja memang merupakan alasan untuk khawatir.

Mengapa beberapa investor masih mendengarkannya

Mereka yang takut akan penurunan pasar sedang memindahkan sebagian portofolio mereka ke aset yang dianggap sebagai cadangan nilai, seperti emas dan Bitcoin, tujuan yang dapat menarik modal jika koreksi semakin dalam.

Kiyosaki berpendapat bahwa tabungan tradisional dan mata uang fiat adalah "uang palsu", dan menyarankan untuk memiliki logam mulia dan beberapa cryptocurrency untuk melindungi daya beli.

Pasar menengah: sinyal yang bertentangan

Meskipun ada arus rekor ke produk kripto institusional, indikator lain tampak kurang stabil. Volume perdagangan terkadang menurun bahkan saat harga naik, dan beberapa analis memperingatkan bahwa arus masuk yang kuat dapat diikuti oleh keluarnya yang sama cepatnya dan bergejolak.

Exchange dan dana oleh karena itu memantau dengan cermat likuiditas dan perilaku investor, untuk menghindari ketegangan mendadak di pasar di mana leverage keuangan atau buku pesanan tipis dapat memperbesar pergerakan.

Emas, perak, dan kripto di pusat perdebatan

Strategi Kiyosaki berputar di sekitar pemindahan kekayaan ke aset fisik dan digital. Dia dengan tegas menunjuk perak, memprediksi pengembalian yang kuat pada emas dan menunjukkan Bitcoin dan Ethereum sebagai pilihan utama di sektor kripto.

Namun, jangkauan efektif dari "rotasi" ini akan bergantung pada kecenderungan risiko investor dan langkah-langkah bank sentral dalam menghadapi inflasi dan utang dalam beberapa bulan mendatang.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,966.58
$102,966.58$102,966.58

+1.23%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,463.80
$3,463.80$3,463.80

+2.57%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.37
$160.37$160.37

+2.36%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2840
$2.2840$2.2840

+1.22%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.67
$597.67$597.67

+16.94%