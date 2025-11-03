Kiyosaki memperingatkan: kejatuhan besar telah dimulai. Bitcoin sebagai tempat perlindungan untuk melindungi kekayaan Anda

Penulis dan investor keuangan Robert Kiyosaki telah memperbarui peringatannya yang keras bahwa sedang terjadi kejatuhan pasar yang dalam, menyatakan bahwa "crash besar" sudah berlangsung dan "jutaan orang akan tersapu".

Kiyosaki mengajak untuk berlindung di aset riil

Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada 1 November, Kiyosaki mendesak orang-orang untuk memindahkan uang mereka ke aset riil, seperti perak, emas, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Dia juga menegaskan kembali prediksi yang telah lama dipertahankannya: Bitcoin bisa mencapai 1 juta dolar, sementara perak merupakan "kesempatan paling menguntungkan", dengan kemungkinan nilainya meningkat tiga kali lipat.

Arus institusional dan sinyal regulasi memperkuat Bitcoin

Menurut beberapa laporan, Bitcoin menarik minat yang kuat dari investor institusional besar. Peningkatan adopsi dan kejelasan regulasi yang lebih besar telah membawa modal baru ke ETF kripto, berkontribusi pada rekor tertinggi baru BTC.

Dalam enam bulan terakhir, harga Bitcoin naik 11%, sementara volume perdagangan mencapai 47 miliar dolar. Para analis menekankan perbaikan Lightning Network dan arus masuk yang kuat ke ETF sebagai faktor kunci yang membuat Bitcoin lebih efisien dan menarik bagi pemegang besar.

Prediksi Kiyosaki: sebuah cerita yang berulang

Peringatan Kiyosaki bukanlah hal baru. Dia telah memprediksi krisis pasar pada 2011, 2016, 2020, dan awal 2023, tetapi dalam tidak satu pun dari kasus-kasus ini kejatuhan terjadi dengan keparahan dan waktu yang dia umumkan.

Para kritikus berpendapat bahwa prediksinya sering kali prematur atau berlebihan, dan ini telah mengurangi kredibilitasnya di antara beberapa analis. Namun, banyak yang mengakui bahwa tingkat utang yang tinggi, tekanan inflasi, dan perubahan teknologi di pasar tenaga kerja memang merupakan alasan untuk khawatir.

Mengapa beberapa investor masih mendengarkannya

Mereka yang takut akan penurunan pasar sedang memindahkan sebagian portofolio mereka ke aset yang dianggap sebagai cadangan nilai, seperti emas dan Bitcoin, tujuan yang dapat menarik modal jika koreksi semakin dalam.

Kiyosaki berpendapat bahwa tabungan tradisional dan mata uang fiat adalah "uang palsu", dan menyarankan untuk memiliki logam mulia dan beberapa cryptocurrency untuk melindungi daya beli.

Pasar menengah: sinyal yang bertentangan

Meskipun ada arus rekor ke produk kripto institusional, indikator lain tampak kurang stabil. Volume perdagangan terkadang menurun bahkan saat harga naik, dan beberapa analis memperingatkan bahwa arus masuk yang kuat dapat diikuti oleh keluarnya yang sama cepatnya dan bergejolak.

Exchange dan dana oleh karena itu memantau dengan cermat likuiditas dan perilaku investor, untuk menghindari ketegangan mendadak di pasar di mana leverage keuangan atau buku pesanan tipis dapat memperbesar pergerakan.

Emas, perak, dan kripto di pusat perdebatan

Strategi Kiyosaki berputar di sekitar pemindahan kekayaan ke aset fisik dan digital. Dia dengan tegas menunjuk perak, memprediksi pengembalian yang kuat pada emas dan menunjukkan Bitcoin dan Ethereum sebagai pilihan utama di sektor kripto.

Namun, jangkauan efektif dari "rotasi" ini akan bergantung pada kecenderungan risiko investor dan langkah-langkah bank sentral dalam menghadapi inflasi dan utang dalam beberapa bulan mendatang.