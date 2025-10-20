[LIVE] Platform Online Besar Mengalami Pemadaman di Tengah Gangguan AWS — Coinbase Termasuk yang Terdampak

Beberapa platform online besar — termasuk Snapchat, Amazon, Coinbase, Robinhood, Reddit, Hulu, Electronic Arts (EA), Max, dan Xbox Network — mengalami pemadaman secara bersamaan pada Senin pagi. Gangguan yang meluas ini telah dikaitkan dengan masalah pada Amazon Web Services (AWS), salah satu penyedia layanan komputasi awan terbesar di dunia.
Pengguna mulai melaporkan masalah akses di beberapa platform pada waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan adanya masalah terpusat yang mempengaruhi infrastruktur backend. AWS, yang menggerakkan sebagian besar tulang punggung digital internet, tampaknya mengalami pemadaman sementara yang berdampak pada banyak layanan yang bergantung pada servernya.
Coinbase, salah satu bursa cryptocurrency terbesar, termasuk yang terkena dampak. "Beberapa pengguna mungkin mengalami kesulitan mengakses Coinbase karena pemadaman AWS," kata perusahaan melalui akun dukungannya di X. "Tim kami sedang aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah ini."
Pemadaman AWS dapat memiliki efek berantai pada layanan digital di seluruh dunia, karena banyak situs web dan aplikasi bergantung pada hosting dan infrastruktur datanya. Insiden sebelumnya telah sementara mengganggu segala hal mulai dari platform streaming hingga sistem perbankan online.
Sementara AWS belum mengeluarkan pernyataan lengkap tentang penyebab gangguan, sebagian besar platform yang terkena dampak secara bertahap kembali online saat para insinyur bekerja untuk memulihkan operasi normal. Insiden ini menggarisbawahi ketergantungan besar layanan digital global pada penyedia cloud terpusat — dan efek riak ketika mereka mengalami gangguan.