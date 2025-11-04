BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Paus beralih dari Solana ke LivLive ($LIVE), kripto besar berikutnya dengan potensi 100x, menggabungkan AR, blockchain, dan hadiah dunia nyata untuk keuntungan eksplosif di tahun 2025.Paus beralih dari Solana ke LivLive ($LIVE), kripto besar berikutnya dengan potensi 100x, menggabungkan AR, blockchain, dan hadiah dunia nyata untuk keuntungan eksplosif di tahun 2025.

LivLive ($LIVE) Mendapatkan Perhatian Whale saat Trader Solana Mencari Kripto Besar Berikutnya dengan Potensi 100x

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/04 03:41
SecondLive
LIVE$0.00121-51.60%
GAINS
GAINS$0.01678+0.59%
Arweave
AR$5.594-18.50%
RealLink
REAL$0.06743+1.29%
solana whale4

Pasar kripto semakin memanas saat para whale melakukan repositioning menjelang bull run besar berikutnya. Solana, yang dulu menjadi primadona rantai berkinerja tinggi, menunjukkan volatilitas baru, sementara pesaing baru, LivLive ($LIVE), muncul sebagai favorit presale kripto teratas di kalangan investor yang mencari kripto besar berikutnya dengan adopsi dunia nyata dan potensi 100x.

Dalam beberapa minggu terakhir, trader Solana besar dilaporkan telah mengalihkan fokus ke presale awal seperti LivLive, tertarik dengan kombinasi uniknya yang mencakup augmented reality, integrasi blockchain, dan tokenomics yang mengutamakan komunitas. Dengan lebih dari $2 juta yang telah terkumpul dan momentum yang kuat, LivLive dengan cepat memposisikan dirinya sebagai salah satu presale kripto teratas untuk dibeli sebelum lonjakan harga berikutnya.

livlive

Mesin Nilai Dunia Nyata LivLive Menarik Perhatian

LivLive mendefinisikan ulang apa yang dapat dicapai oleh ekosistem kripto dengan menjembatani dunia digital dan fisik. Tidak seperti token sosial pada umumnya, LivLive mengubah tindakan dunia nyata menjadi nilai yang ditokenisasi. Setiap langkah, pemindaian, atau ulasan terverifikasi yang dilakukan melalui platform langsung diterjemahkan menjadi token $LIVE — mengubah perilaku sehari-hari menjadi output ekonomi yang terukur. Inovasi ini tidak hanya memberi penghargaan kepada pengguna atas keterlibatan mereka; ini membangun sistem loyalitas on-chain yang sepenuhnya dapat diverifikasi yang dapat digunakan merek untuk melacak ROI asli, menciptakan efek jaringan yang berkelanjutan antara pengguna dan bisnis.

Para early adopter juga bergegas untuk mengamankan Token & NFT Packs eksklusif, yang memberikan kekuatan mining jangka panjang, token tambahan, dan entri ke dalam Treasure Vault senilai $2,5 juta. Sistem ini memastikan bahwa investor awal tidak hanya dihargai dengan potensi apresiasi, tetapi juga dengan hasil berkelanjutan dari ekosistem keterlibatan LivLive yang terus berkembang. Bagi investor, ini berarti peluang pasif dan majemuk — yang tumbuh seiring dengan skala adopsi dunia nyata.

Potensi ROI Eksplosif dalam Presale LivLive

Saat ini dihargai hanya $0,02, presale LivLive memberikan pembeli awal titik masuk yang kuat sebelum harga peluncurannya $0,25. Investasi moderat sebesar $1.000 hari ini mengamankan 50.000 token — dan dengan kode bonus EARLY30, investor menerima 30% lebih banyak, total 65.000 $LIVE. Pada perkiraan valuasi $1 pasca-peluncuran, $1.000 tersebut bisa tumbuh menjadi $65.000, pengembalian 65x. Analis yang memprediksi harga jangka panjang mencapai $5-$10 menunjukkan bahwa peserta awal bisa melihat keuntungan enam digit, berpotensi mengubah $1.000 yang sama menjadi $250.000 hingga $650.000.

Proyeksi ROI yang luar biasa ini menjelaskan mengapa para whale kini mengelilingi LivLive, melihatnya sebagai peluang nyata untuk menjadi yang pertama dalam revolusi Web3 berikutnya. Dengan $2 juta yang telah terkumpul menuju softcap $15 juta dan daya tarik global yang terus dibangun, FOMO semakin cepat. Presale tidak akan bertahan pada level harga ini untuk waktu yang lama, menjadikan saat ini momen utama untuk bertindak.

LivLive 426246

Solana: Mencari Momentum Baru

Solana telah lama dipuji karena kecepatan dan skalabilitasnya, tetapi fluktuasi baru-baru ini membuatnya tidak dapat merebut kembali posisi tertinggi sebelumnya. Para pengembang terus membangun, dan aktivitas ekosistem tetap kuat, namun para trader mulai melakukan diversifikasi. Banyak investor awal Solana kini mencari eksposur ke proyek-proyek baru yang dapat mengungguli selama siklus pasar berikutnya — yang menjelaskan minat crossover yang berkembang dalam presale LivLive.

Meskipun Solana tetap menjadi landasan infrastruktur blockchain, ia kekurangan kebaruan yang ditawarkan oleh proyek tahap awal seperti LivLive. Bagi trader yang terbiasa dengan keuntungan eksplosif, perpaduan LivLive antara augmented reality, reward loyalitas, dan pertumbuhan yang didorong komunitas terasa mengingatkan pada masa-masa awal Solana sendiri — tetapi dengan pasar yang belum dimanfaatkan yang bahkan lebih besar di depan.

Gelombang Kripto Besar Berikutnya Sedang Terbentuk

Analis di seluruh komunitas kripto utama menyerukan serangkaian token breakout baru untuk memimpin bull run 2025. Kripto besar berikutnya mungkin tidak berasal dari lapisan blockchain tradisional, tetapi dari ekosistem hybrid yang menggabungkan aktivitas dunia nyata dengan insentif yang ditokenisasi. LivLive menonjol dalam kategori ini dengan integrasi teknologi wearable-nya, model keterlibatan yang dapat diverifikasi, dan alokasi token yang mengutamakan pengguna — 65% dari semua token $LIVE didedikasikan untuk komunitas melalui presale, mining, dan rewards.

Penekanan pada keadilan dan transparansi ini dengan cepat menarik investor ritel dan institusional. Seiring dengan meningkatnya hype, jendela presale yang terbatas menciptakan urgensi yang meningkat di antara pembeli yang ingin mengamankan harga presale kripto terbaik sebelum lonjakan berikutnya.

LivLive

Panggilan Terakhir: Mengapa LivLive Memimpin Perburuan 100x

Berdasarkan riset pasar terbaru, LivLive memposisikan dirinya sebagai kripto besar berikutnya dengan potensi 100x tertinggi menjelang 2026. Model berbasis AR-nya, keterlibatan dunia nyata yang terverifikasi, dan tokenomics yang mengutamakan komunitas menciptakan perpaduan langka antara utilitas dan kegembiraan yang sulit ditandingi oleh presale lainnya.

Bagi investor yang melewatkan entri awal Solana atau Polygon, LivLive menawarkan kesempatan kedua pada eksposur tingkat dasar untuk proyek yang dibangun untuk adopsi mainstream. Waktu terus berjalan — investor masih dapat mengklaim bonus 30% menggunakan kode EARLY30, tetapi hanya untuk waktu yang terbatas. Dengan setiap milestone presale mendorong harga lebih tinggi, LivLive dengan cepat menjadi presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum kenaikan tahap berikutnya.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp     

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp  

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,950.41
$102,950.41$102,950.41

+1.21%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,462.94
$3,462.94$3,462.94

+2.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.24
$160.24$160.24

+2.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2840
$2.2840$2.2840

+1.22%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.00
$598.00$598.00

+17.00%