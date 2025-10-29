Pemegang jangka panjang menjual 325.600 Bitcoin dalam penurunan bulanan terbesar sejak Juli 2025

Poin-Poin Penting
- Pemegang Bitcoin jangka panjang menjual 325.600 BTC selama sebulan terakhir, mewakili penurunan bulanan terbesar sejak Juli 2025.
- Penjualan ini menandakan aktivitas pengambilan keuntungan besar di kalangan investor veteran, mengubah dinamika pasar.
Pemegang jangka panjang menjual 325.600 Bitcoin dalam 30 hari terakhir dalam penurunan bulanan terbesar sejak Juli 2025, menurut data yang dilacak oleh analis CryptoQuant JA Maartun.
Tekanan penjualan dari pemegang jangka panjang mencerminkan tren yang lebih luas dari pengambilan keuntungan di kalangan kelompok investor ini. Sementara itu, pembeli jangka pendek juga telah keluar dari posisi mereka, menurut laporan terbaru.
Aktivitas penjualan saat ini berbeda dengan pola akumulasi yang diamati pada kelompok investor lain. Saat investor jangka panjang mengurangi posisi, paus Bitcoin baru-baru ini telah masuk untuk menyerap peningkatan pasokan, menandakan akumulasi baru.
