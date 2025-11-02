Bank Sentral Malaysia Meluncurkan Program Tokenisasi Aset Tiga Tahun untuk Mentransformasi Keuangan

Program ini, yang diumumkan pada 1 November 2025, membentuk Digital Asset Innovation Hub dan menyatukan bank, perusahaan fintech, dan pengembang blockchain untuk menguji aplikasi dunia nyata.

Peta jalan bank sentral berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi konkret daripada bereksperimen dengan teknologi demi teknologi itu sendiri. Malaysia bertujuan mengatasi kesenjangan pembiayaan besar sebesar $21,5 miliar yang dihadapi usaha kecil, memodernisasi pasar modal Islamnya, dan meningkatkan efisiensi di seluruh pasar keuangannya.

Digital Asset Hub Memimpin Perubahan

Digital Asset Innovation Hub pertama kali diluncurkan pada Juni 2025 selama Simposium Sasana, dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meresmikan acara tersebut. Hub ini menciptakan lingkungan pengujian terkendali di mana institusi keuangan dapat bereksperimen dengan solusi aset digital baru sementara regulator menyempurnakan kerangka keamanan dan pedoman.

Pendekatan sandbox ini memungkinkan perusahaan berinovasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan atau perlindungan konsumen. Hub ini secara khusus berfokus pada uang yang dapat diprogram dan stablecoin yang didukung ringgit, memposisikan Malaysia untuk bersaing dengan pusat keuangan Asia lainnya yang mengejar inisiatif serupa.

Sumber: bnm.gov.my

Bank Negara Malaysia kini telah memperluas misi hub ini dengan peta jalan tokenisasi aset formal tiga tahun. Rencana tersebut mencakup proyek bukti konsep pada 2026, diikuti oleh program percontohan yang diperluas pada 2027. Kelompok Kerja Industri Tokenisasi Aset, yang dipimpin bersama oleh bank sentral dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, akan mengoordinasikan eksplorasi dan mengidentifikasi tantangan regulasi.

Menyelesaikan Masalah Nyata untuk Usaha Kecil

Usaha kecil dan menengah membentuk tulang punggung ekonomi Malaysia, mewakili 97% bisnis dan mempekerjakan hampir setengah dari angkatan kerja. Namun perusahaan-perusahaan ini menghadapi kesenjangan pembiayaan melebihi RM101 miliar (sekitar $21,5 miliar), mempersulit mereka untuk mengakses modal yang diperlukan untuk berkembang.

Rantai pasokan tradisional menciptakan hambatan bagi pemasok yang lebih kecil. Pembayaran mengalir secara berurutan dari pembeli besar melalui beberapa tingkatan pemasok, mempersulit perusahaan kecil untuk memanfaatkan kelayakan kredit perusahaan jangkar utama. Bank Negara Malaysia percaya tokenisasi dapat mengubah dinamika ini.

Rencana tersebut melibatkan pemberian izin kepada perusahaan besar untuk menerbitkan piutang faktur yang ditokenisasi yang mewakili pembayaran masa depan kepada pemasok. Token digital ini akan membawa risiko kredit pembeli jangkar dan data transaksi yang dapat diverifikasi. Usaha kecil kemudian dapat menggunakan token ini sebagai jaminan untuk pembiayaan, mentransfernya ke pemasok mereka sendiri sebagai pembayaran, atau menahannya hingga jatuh tempo.

Pendekatan ini dapat secara dramatis meningkatkan likuiditas bagi eksportir dan importir sambil mengurangi penundaan penyelesaian yang sering merugikan perusahaan perdagangan yang lebih kecil. Tokenisasi akan memungkinkan transaksi selesai secara instan, bahkan di luar jam perbankan tradisional.

Memodernisasi Keuangan Islam Melalui Kontrak Pintar

Sukuk yang ditokenisasi (obligasi Islam) dapat mengotomatisasi pembayaran sambil mempertahankan kepatuhan penuh terhadap prinsip Syariah. Kontrak pintar akan memungkinkan pelaksanaan perjanjian secara instan, meningkatkan likuiditas, dan meningkatkan transparansi di seluruh ekosistem keuangan Islam. Otomatisasi ini dapat memangkas waktu penyelesaian dan mengurangi biaya operasional sambil mempertahankan kepatuhan agama.

Inisiatif ini juga meluas ke keuangan hijau dan investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Institusi keuangan Malaysia telah berkomitmen lebih dari RM240 miliar (sekitar $55 miliar) dalam pembiayaan terkait ESG hingga 2027. Obligasi hijau yang ditokenisasi dapat menghubungkan pembayaran langsung ke metrik iklim yang terverifikasi, membantu mencegah greenwashing dan membangun kepercayaan investor pada klaim keberlanjutan.

Tiga Prinsip Panduan Membentuk Pendekatan

Bank Negara Malaysia telah menetapkan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi proyek tokenisasi. Pertama, setiap kasus penggunaan yang diusulkan harus menunjukkan manfaat dunia nyata yang nyata daripada mengandalkan asumsi. Proyek perlu menunjukkan nilai konkret, bukan hanya keuntungan teoretis.

Kedua, teknologi buku besar terdistribusi hanya boleh digunakan ketika benar-benar menyelesaikan masalah lebih baik daripada solusi tradisional. Bank sentral mengakui bahwa pendekatan konvensional seperti API mungkin bekerja lebih baik untuk beberapa tantangan bisnis. Adopsi teknologi harus bertujuan, bukan mengikuti tren.

Ketiga, setiap proyek harus secara teknis layak dengan kemampuan saat ini. Seiring dengan kematangan industri dan peningkatan infrastruktur, Bank Negara Malaysia berencana untuk memperluas ke kasus penggunaan yang lebih kompleks. Pendekatan bertahap memastikan proyek benar-benar dapat diimplementasikan daripada tetap konseptual.

Bank sentral secara aktif mencari umpan balik industri tentang makalah diskusinya hingga 1 Maret 2026. Pemangku kepentingan dapat mengirimkan tanggapan tertulis melalui email ke [email protected], dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung untuk saran mereka.

Persaingan dan Kolaborasi Regional

Inisiatif Malaysia memposisikan negara ini di antara regulator Asia yang secara aktif memodernisasi infrastruktur keuangan melalui tokenisasi. Project Guardian Singapura kini mencakup lebih dari 40 institusi keuangan yang menguji pilot aset yang ditokenisasi. Hong Kong sedang mengembangkan Project Ensemble, membangun infrastruktur penyelesaian grosir untuk transaksi yang ditokenisasi.

Bank sentral berencana untuk mengeksplorasi deposito yang ditokenisasi dalam denominasi MYR dan stablecoin sambil mempertahankan apa yang disebutnya sebagai "keunikan uang" – memastikan konvertibilitas penuh dengan mata uang tradisional. Integrasi mata uang digital bank sentral grosir juga akan diuji untuk penyelesaian antarbank dan pembayaran lintas batas.

Meskipun pendekatan yang berorientasi ke depan terhadap tokenisasi aset ini, Malaysia mempertahankan sikap hati-hati terhadap cryptocurrency. Bank Negara Malaysia menekankan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena volatilitas harga dan faktor risiko. Pasar kripto mewakili kurang dari 1% dari total deposito sistem perbankan di Malaysia.

Bank sentral akan membatasi partisipasi dalam pilot tokenisasi hanya untuk institusi keuangan berlisensi dan diregulasi. Pendekatan yang diizinkan ini bertujuan untuk mempertahankan standar tata kelola dan akuntabilitas sambil mengeksplorasi inovasi. Pilot awal akan berfokus pada aset keuangan yang familiar seperti obligasi, pinjaman, dan deposito sebelum memperluas ke instrumen yang lebih kompleks.

Jalan ke Depan

Peta jalan tokenisasi tiga tahun Malaysia mewakili langkah terukur namun ambisius menuju transformasi keuangan digital. Dengan berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi nyata – dari pembiayaan usaha kecil hingga modernisasi keuangan Islam – inisiatif ini melampaui eksperimen teknologi.

Jika berhasil, program ini dapat membentuk kembali lanskap keuangan Malaysia pada 2027, menetapkan negara ini sebagai pemimpin regional dalam keuangan tokenisasi yang diregulasi. Kombinasi pengawasan regulasi yang cermat, kolaborasi industri, dan fokus pada penciptaan nilai praktis menetapkan template tentang bagaimana bank sentral dapat mendekati inovasi blockchain secara bertanggung jawab.