Pria yang Memprediksi Kejatuhan Kripto Mengungkapkan Harga Bitcoin Berikutnya

Analis riset terkemuka Ash Crypto memprediksi pada awal bulan bahwa Bitcoin akan turun mendekati level $106.000 pada Oktober, sementara Ethereum akan turun mendekati $3.800 atau lebih rendah. Prediksinya terbukti benar.
Namun, Ash Crypto juga memprediksi bahwa kuartal terakhir tahun ini akan menjadi kuartal paling sukses bagi Bitcoin. Dia mengatakan harga aset tersebut akan meroket hingga $150.000 dan memicu musim altcoin.
Ketepatan Mengejutkan dari Prediksi Awal
Pada 1 Oktober, peneliti kripto Ash Crypto memposting prediksi berani di akun Twitter-nya tentang pergerakan pasar kripto untuk sisa bulan ini dan hingga akhir tahun.
Crash pasar akhir pekan lalu membuktikan bahwa dia benar.
Pemicunya adalah pengumuman agresif Presiden Trump tentang tarif 100% pada produk China, yang menerjunkan pasar kripto global. Bitcoin turun ke level terendah $105.000, dan Ethereum sempat turun hingga serendah $3.500. Penjualan bahkan lebih parah untuk sebagian besar altcoin lainnya.
Jika peristiwa minggu ini mengkonfirmasi paruh pertama prediksinya, maka paruh kedua menawarkan harapan bagi pasar yang masih terguncang dari momen kehancuran mendadak.
Secercah Harapan
Meskipun prediksi Ash Crypto untuk sisa Oktober menggambarkan gambaran suram, ramalannya untuk sisa tahun ini menawarkan tempat perlindungan yang disambut baik oleh investor.
Menurutnya, pasar kripto akan memasuki fase bull yang belum pernah terjadi sebelumnya selama kuartal terakhir 2025. Fase bear terbaru ini akan mengirimkan pesan kepada investor bahwa tren kenaikan baru-baru ini dalam kripto telah selesai, menyebabkan mereka melakukan short secara massal.
Ketika pesimisme berada pada titik maksimum, pasar akan berbalik, menghasilkan kenaikan persentase besar, kemungkinan dimulai pada 10 hari terakhir Oktober.
Meskipun demikian, mengakui margin kesalahan yang melekat dalam setiap prediksi, Ash Crypto menguraikan strategi investasinya untuk mengelola ketidakpastian. Dia mengkonfirmasi bahwa dia menginvestasikan 85% di pasar untuk mendapatkan keuntungan jika pump terus berlanjut segera. Sisa 15% disimpan dalam bentuk uang tunai—cadangan yang dimaksudkan untuk "membeli saat harga turun" dalam crash pasar.
Jika sisa prediksi Ash Crypto terbukti akurat, investor kripto akan memiliki alasan signifikan untuk merayakannya.
Sumber: https://beincrypto.com/crypto-crash-analyst-bitcoin-prediction-q4/