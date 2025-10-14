Pria yang Memprediksi Kejatuhan Kripto Mengungkapkan Harga Bitcoin Berikutnya

Postingan Pria Yang Memprediksi Crash Crypto Mengungkapkan Harga Bitcoin Berikutnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis riset terkemuka Ash Crypto memprediksi pada awal bulan bahwa Bitcoin akan turun mendekati level $106.000 pada Oktober, sementara Ethereum akan turun mendekati $3.800 atau lebih rendah. Prediksinya terbukti benar. Namun, Ash Crypto juga memprediksi bahwa kuartal terakhir tahun ini akan menjadi kuartal paling sukses bagi Bitcoin. Dia mengatakan harga aset tersebut akan meroket hingga $150.000 dan memicu musim altcoin. Disponsori Disponsori Akurasi Mengejutkan dari Prediksi Awal Pada 1 Oktober, peneliti crypto Ash Crypto memposting prediksi berani di akun Twitter-nya tentang pergerakan pasar crypto untuk sisa bulan dan hingga akhir tahun. "Saya pikir kita sedang melihat pump yang membuat semua orang percaya PUMPtober itu nyata dan segera kita bisa mendapatkan penurunan drastis di mana Bitcoin turun mendekati level $106k dan ETH turun mendekati $3800 atau lebih rendah, dan semua orang akan berpikir Uptober dibatalkan," bunyi tweet-nya. Crash pasar akhir pekan lalu membuktikan dia benar. Prediksi Oktober saya: Saya pikir kita sedang melihat pump yang membuat semua orang percaya PUMPtober itu nyata dan segera kita bisa mendapatkan penurunan drastis di mana Bitcoin turun mendekati level $106k dan ETH turun mendekati $3800 atau lebih rendah, dan semua orang akan berpikir Uptober dibatalkan. Ini akan terjadi pada... — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) 1 Oktober 2025 Pemicunya adalah pengumuman agresif Presiden Trump tentang tarif 100% pada produk Tiongkok, yang menjerumuskan pasar crypto global. Bitcoin turun ke level terendah $105.000, dan Ethereum sempat turun hingga serendah $3.500. Penjualan besar-besaran bahkan lebih parah untuk sebagian besar altcoin lainnya. Disponsori Disponsori Jika peristiwa minggu ini mengkonfirmasi setengah pertama dari prediksinya, maka setengah kedua menawarkan harapan bagi pasar yang masih terguncang dari momen kehancuran mendadak. A... Postingan Pria Yang Memprediksi Crash Crypto Mengungkapkan Harga Bitcoin Berikutnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis riset terkemuka Ash Crypto memprediksi pada awal bulan bahwa Bitcoin akan turun mendekati level $106.000 pada Oktober, sementara Ethereum akan turun mendekati $3.800 atau lebih rendah. Prediksinya terbukti benar. Namun, Ash Crypto juga memprediksi bahwa kuartal terakhir tahun ini akan menjadi kuartal paling sukses bagi Bitcoin. Dia mengatakan harga aset tersebut akan meroket hingga $150.000 dan memicu musim altcoin. Disponsori Disponsori Akurasi Mengejutkan dari Prediksi Awal Pada 1 Oktober, peneliti crypto Ash Crypto memposting prediksi berani di akun Twitter-nya tentang pergerakan pasar crypto untuk sisa bulan dan hingga akhir tahun. "Saya pikir kita sedang melihat pump yang membuat semua orang percaya PUMPtober itu nyata dan segera kita bisa mendapatkan penurunan drastis di mana Bitcoin turun mendekati level $106k dan ETH turun mendekati $3800 atau lebih rendah, dan semua orang akan berpikir Uptober dibatalkan," bunyi tweet-nya. Crash pasar akhir pekan lalu membuktikan dia benar. Prediksi Oktober saya: Saya pikir kita sedang melihat pump yang membuat semua orang percaya PUMPtober itu nyata dan segera kita bisa mendapatkan penurunan drastis di mana Bitcoin turun mendekati level $106k dan ETH turun mendekati $3800 atau lebih rendah, dan semua orang akan berpikir Uptober dibatalkan. Ini akan terjadi pada... — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) 1 Oktober 2025 Pemicunya adalah pengumuman agresif Presiden Trump tentang tarif 100% pada produk Tiongkok, yang menjerumuskan pasar crypto global. Bitcoin turun ke level terendah $105.000, dan Ethereum sempat turun hingga serendah $3.500. Penjualan besar-besaran bahkan lebih parah untuk sebagian besar altcoin lainnya. Disponsori Disponsori Jika peristiwa minggu ini mengkonfirmasi setengah pertama dari prediksinya, maka setengah kedua menawarkan harapan bagi pasar yang masih terguncang dari momen kehancuran mendadak. A...