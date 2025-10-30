Pasar Mengharapkan Pemotongan Suku Bunga Fed pada Oktober saat Bitcoin Mengulangi Pola

Pedagang Bitcoin sedang bersiap untuk kenaikan atau penurunan harga Bitcoin, saat waktu pertemuan kebijakan Federal Reserve untuk Oktober semakin dekat. Keputusan tersebut akan menurunkan suku bunga dana federal ke kisaran target antara 3,75% dan 4,00%, melanjutkan siklus pelonggaran bertahap bank sentral yang dimulai pada awal tahun ini.

Pedagang Memperhatikan Komentar Powell saat Pasar Sepenuhnya Memperhitungkan Pemotongan Fed

Data pasar dari CME Group dan Kalshi menunjukkan ekspektasi yang sangat tinggi untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin, dengan probabilitas mencapai 97,8% hingga 98%. Data CME menunjukkan minat terbuka tetap tinggi di sekitar kontrak futures Fed.

Grafik mencerminkan keyakinan kuat pedagang terhadap pemotongan suku bunga Fed sebesar 25bps bulan ini

Sebelumnya, peningkatan peluang pemotongan suku bunga Oktober membantu mendorong lonjakan harga Bitcoin. Sementara itu, pasar Kalshi telah memperdagangkan volume perdagangan lebih dari $34 juta terkait dengan hasil ini untuk bulan ini. Konsensus yang sangat kuat untuk pemotongan 25 basis poin menegaskan keyakinan pasar bahwa Fed mendekati akhir siklus pengetatan.

Analis kripto Daan Crypto Trades mencatat bahwa hari ini menandai hari FOMC penting lainnya. Dia mengatakan pemotongan 25 basis poin itu sendiri sudah diperhitungkan secara luas dan tidak mungkin menggerakkan pasar melampaui volatilitas jangka pendek. Pedagang dapat mengikuti pertemuan FOMC dan memperhatikan ekspektasi utama yang dapat mempengaruhi pasar kripto.

Selain itu, analis Daan menekankan bahwa fokus akan beralih ke komentar Ketua Jerome Powell pasca-pertemuan. Pedagang akan mencari kejelasan tentang kapan Fed mungkin mengakhiri pengetatan kuantitatif (QT) dan kemungkinan memulai putaran baru pelonggaran kuantitatif (QE) pada tahun 2026.

Menurut Daan, pemotongan suku bunga Fed lainnya sudah diperhitungkan untuk pertemuan Desember 2025 dengan probabilitas lebih dari 95%. Dia mengharapkan nada Powell tentang kebijakan likuiditas dan manajemen neraca akan mendorong reaksi pasar berikutnya.

Pola Bitcoin Pasca-FOMC Mengisyaratkan Pemulihan Harga November

Sementara itu, pola harga Bitcoin di sekitar pertemuan FOMC sebelumnya telah menarik perhatian baru. Analis Ted Pillows mengamati bahwa BTC telah turun antara 6% dan 8% setelah tiga pengumuman Fed terakhir.

Setelah penurunan tersebut, Bitcoin melanjutkan untuk mencapai rekor tertinggi baru hingga pertemuan berikutnya. Pengaturan yang sama kini terbentuk kembali dengan harga BTC mendekati level $113.000 sebelum keputusan suku bunga Oktober. Analisis menunjukkan bahwa harga Bitcoin bisa mengincar zona $120.000 karena kemungkinan pemotongan suku bunga Fed menguat.

Semua pemotongan suku bunga Fed telah memberikan tekanan jual pada Bitcoin dalam jangka pendek sebelum kembali mendapatkan tren naik. Jika pengaturan ini terulang kembali, maka penurunan yang diikuti oleh periode pemulihan hingga November harus diperkirakan.