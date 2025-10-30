Penawaran publik MegaETH telah mengumpulkan $954 juta, kelebihan langganan sebesar 19,1 kali.

PANews melaporkan pada 30 Oktober bahwa, menurut data resmi, penjualan publik MegaETH telah mengumpulkan $954 juta (permintaan penawaran, dengan batas aktual $50 juta), kelebihan langganan sebesar 19,1 kali. Penjualan publik akan berakhir dalam 11 jam dan 50 menit.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.