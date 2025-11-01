Meta bergerak untuk membatalkan gugatan pembajakan konten dewasa yang 'minim, tidak terkoordinasi'

Meta Platforms telah meminta pengadilan Amerika Serikat untuk menolak gugatan yang menuduh perusahaan tersebut secara ilegal mengunduh dan mendistribusikan ribuan konten dewasa untuk melatih sistem kecerdasan buatannya. Diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, mosi penolakan tersebut berpendapat bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim-klaim ini.

Dalam pengajuannya, Meta mengklaim bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa model-modelnya berisi atau dilatih menggunakan materi berhak cipta. Perusahaan tersebut juga mengklaim bahwa tuduhan tersebut "tidak masuk akal dan tidak didukung." Mosi tersebut pertama kali dilaporkan oleh Ars Technica, dengan Meta mengeluarkan penolakan langsung, mencatat bahwa klaim tersebut palsu.

Para penggugat telah "berusaha keras untuk merangkai narasi ini dengan tebakan dan sindiran, tetapi klaim mereka tidak masuk akal dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang diajukan dengan baik," demikian bunyi mosi tersebut.

Meta ingin pengadilan menolak gugatan pembajakan konten dewasa

Pengaduan awal diajukan pada Juli oleh Strike 3 Holdings. Platform tersebut menuduh bahwa Meta menggunakan alamat IP perusahaan dan tersembunyi untuk men-torrent hampir 2.400 film dewasa sejak 2018. Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut adalah bagian dari upaya yang lebih luas dari perusahaan untuk membangun sistem kecerdasan buatan multimodal. Strike 3 adalah perusahaan film dewasa yang berbasis di Miami, mendistribusikan konten di bawah merek seperti Vixen, Tushy, dan Blacked, di antara yang lainnya.

Dalam mosinya, Meta berpendapat bahwa skala dan pola unduhan yang dituduhkan bertentangan dengan teori pelatihan AI Strike 3. Selama tujuh tahun terakhir, hanya 157 konten dewasa yang diproduksi oleh Strike yang diduga diunduh menggunakan alamat IP perusahaan Meta. Ini berarti rata-rata sekitar 22 unduhan per tahun di 47 alamat IP yang berbeda.

Angela Dunning, pengacara Meta, menggambarkan gugatan tersebut sebagai "aktivitas minim, tidak terkoordinasi" dari "individu-individu yang berbeda."

Dunning mengatribusikan unduhan tersebut kepada individu, mencatat bahwa mereka untuk penggunaan pribadi, dan bukan bagian dari upaya raksasa teknologi untuk mengumpulkan data untuk pelatihan AI seperti yang dituduhkan Strike 3. Mosi tersebut juga menolak klaim Strike 3 bahwa Meta menggunakan lebih dari 2.500 alamat IP pihak ketiga tersembunyi, mencatat bahwa Strike 3 tidak memverifikasi alamat tersebut dan sebaliknya membuat korelasi yang longgar. Mereka mengklaim bahwa salah satu rentang IP diduga terhubung dengan organisasi nirlaba Hawaii yang tidak memiliki hubungan dengan Meta, sementara yang lain tidak memiliki pemilik yang teridentifikasi.

Meta juga mengklaim bahwa tidak ada bukti bahwa mereka mengetahui tentang unduhan yang dituduhkan, dan juga tidak ada bukti bahwa mereka bisa menghentikannya. Mereka juga menambahkan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari unduhan tersebut dan bahwa memantau setiap file di jaringan global mereka tidak akan sederhana atau diwajibkan oleh hukum.

Dermot McGrath, co-founder perusahaan modal ventura Ryzen Labs, mengatakan, "Jika Meta mengakui data tersebut digunakan dalam model, mereka harus berargumen tentang penggunaan wajar, membenarkan penyertaan konten bajakan, dan membuka diri mereka untuk penemuan sistem pelatihan dan audit internal mereka." Dia juga menambahkan bahwa alih-alih menyangkal bagaimana data tersebut digunakan, Meta telah memilih untuk menyangkal bahwa mereka pernah menggunakannya sama sekali. Namun, McGrath mengklaim bahwa jika pengadilan menerima pembelaan tersebut, itu bisa membuka "celah besar."

Dia mengklaim bahwa itu bisa "secara efektif melemahkan perlindungan hak cipta untuk kasus data pelatihan AI" sehingga kasus-kasus di masa depan akan membutuhkan "bukti yang lebih kuat tentang arahan perusahaan, yang akan lebih baik disembunyikan oleh perusahaan."

Meski demikian, ada alasan yang sah untuk menggunakan konten eksplisit, dengan beberapa perusahaan menggunakannya untuk mengembangkan alat keamanan atau moderasi. "Sebagian besar perusahaan AI besar memiliki 'tim merah' yang tugasnya adalah menguji model untuk kelemahan dengan menggunakan prompt berbahaya dan mencoba membuat AI menghasilkan konten eksplisit, berbahaya, atau terlarang," kata McGrath.

Pertajam strategi Anda dengan mentorship + ide harian – 30 hari akses gratis ke program trading kami

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/meta-urges-court-to-dismiss-piracy-lawsuit/