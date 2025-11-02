BursaDEX+
Michael Saylor Mengumumkan Dividen Bulanan STRC 10,5% saat Bitcoin Treasuries Mengalami Penurunan $20B pada Oktober

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 03:43
Catatan Penting

  • Strategy menaikkan dividen bulanan STRC menjadi 10,5%, naik dari 10,25% minggu lalu.
  • Perusahaan perbendaharaan Bitcoin kehilangan $20 miliar dalam kapitalisasi pasar saat BTC turun 8%.
  • Meskipun mengalami kerugian, total kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan perbendaharaan meningkat sebesar 3.970 BTC pada Oktober.

Perusahaan yang fokus pada Bitcoin yang dipimpin oleh Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan dividen bulanan 10,5% pada saham STRC-nya, menandakan kepercayaan pada struktur keuangan yang didukung Bitcoin. Langkah ini mengikuti laporan Q3 yang positif, di mana perusahaan mengumumkan keuntungan sebesar $3,9 miliar, peningkatan besar dari kerugian $432,6 juta yang tercatat pada Q3 2024.

Dividen 10,5% menandai kenaikan 0,5% dari pembayaran 10,25% bulan lalu. Selama wawancara dengan Mark Moss, CEO Satsuma Technology Plc, perusahaan kripto dan AI terdesentralisasi berbasis Inggris, pada Oktober, Saylor menjelaskan bahwa STRC, saham preferen abadi MicroStrategy, dijamin berlebih oleh keuntungan Bitcoin historisnya, untuk menghilangkan volatilitas penurunan.

Peningkatan hasil dividen menandakan dorongan yang lebih agresif untuk mengumpulkan dana untuk pembelian BTC lebih banyak. Strategy saat ini memiliki total kepemilikan 640.808 BTC, dengan keuntungan yang belum terealisasi sebesar $23,2 miliar, menurut SaylorTracker.com

Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin Kehilangan $20B saat Harga Bitcoin Anjlok 8% pada Oktober

Penutupan Bitcoin Oktober sekitar $110.150 menandai penurunan 8% untuk bulan tersebut, memicu penjualan tajam di seluruh perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Data real-time dari The Block menunjukkan kapitalisasi pasar agregat perbendaharaan Bitcoin yang terdaftar secara publik turun dari $142,4 miliar pada 1 Oktober menjadi $123,6 miliar pada 31 Oktober, pemotongan besar sebesar $18,8 miliar, mewakili penurunan 13%, hampir dua kali lipat dari penurunan harga Bitcoin sendiri.

Kapitalisasi pasar agregat perusahaan Perbendaharaan Bitcoin menurun $18,8 miliar (13%) pada Oktober 2025 | Sumber: TheBlock

Ini menggambarkan sensitivitas investor tradisional yang meningkat terhadap volatilitas Bitcoin. Saham yang terpapar kripto seperti Marathon Digital, Galaxy Digital, dan Strategy semuanya mengalami penurunan saham dua digit untuk Oktober.

Total BTC yang dipegang oleh perusahaan perbendaharaan Bitcoin meningkat sebesar 3970 BTC ($437,8 juta) pada Oktober 2025 | Sumber: TheBlock

Namun, penurunan harga saham tidak menghalangi kegilaan pembelian. Total Bitcoin yang dipegang oleh perusahaan perbendaharaan meningkat dari 800.710 BTC menjadi 804.680 BTC, mewakili kenaikan 3.970 BTC, senilai sekitar $437,8 juta pada harga penutupan Oktober.

Pola pembelian kontrasiklikal ini memperkuat kepercayaan institusional pada Bitcoin sebagai aset perbendaharaan strategis, meskipun ada pembicaraan Fed yang hemat dan gejolak pasar derivatif kripto yang bermuatan geopolitik pada Oktober.

Ke depan, niat agresif pemimpin pasar Strategy untuk meningkatkan likuiditas untuk pembelian Bitcoin tambahan dapat mendorong pendatang baru untuk menjaga permintaan pada November.

Investor Awal Mendapat Keuntungan saat Penjualan Awal Best Wallet Mendekati $17M

Best Wallet (BEST) adalah dompet kripto kustodian yang dirancang untuk mengintegrasikan dukungan multi-rantai dan perlindungan multi-tanda tangan kelas institusional.

Dengan fitur yang didukung AI, proyek ini diposisikan untuk mengganggu pasar dompet kustodian senilai $26 miliar.

Penjualan Awal Best Wallet

Penjualan awal Best Wallet kini telah melampaui $16,8 juta, menandai salah satu siklus penggalangan dana tahap awal terkuat pada 2025. Token saat ini dihargai $0,026. Peserta yang tertarik dapat mengakses bonus penjualan awal eksklusif melalui situs web resmi Best Wallet.

selanjutnya

Disclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk menyediakan pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.

Ibrahim Ajibade adalah analis riset berpengalaman dengan latar belakang mendukung berbagai startup Web3 dan organisasi keuangan. Dia memperoleh gelar sarjana Ekonomi dan saat ini sedang menempuh gelar Master di bidang Blockchain dan Teknologi Distributed Ledger di University of Malta.

Ibrahim Ajibade di LinkedIn

Sumber: https://www.coinspeaker.com/michael-saylor-announces-10-5-strc-monthly-dividends-as-bitcoin-treasuries-take-20b-haircut-in-october/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

