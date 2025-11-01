Michael Saylor, Ketua MicroStrategy dan salah satu pendukung Bitcoin paling bersemangat di dunia, baru-baru ini menggunakan media sosial untuk merayakan peristiwa bersejarah yang menggerakkan seluruh gerakan kripto. Saylor menghormati pencipta anonim, Satoshi Nakamoto, atas tindakan penting yang sejak itu telah mengubah lanskap keuangan global. Merayakan Digital ...
Lanjutkan membaca "Michael Saylor Memuji Langkah Fundamental Bitcoin Satoshi"
Postingan Michael Saylor Memuji Langkah Fundamental Bitcoin Satoshi pertama kali muncul di Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.