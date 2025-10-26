BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
$HUGS oleh Milk Mocha adalah prapenjualan kripto terbaik untuk penggemar dan investor cerdas. Dengan staking, NFT, game, dan akses whitelist tanpa KYC, memecoin ini memiliki potensi pengembalian 1000x yang nyata. Jangan lewatkan kesempatan kedua Anda.$HUGS oleh Milk Mocha adalah prapenjualan kripto terbaik untuk penggemar dan investor cerdas. Dengan staking, NFT, game, dan akses whitelist tanpa KYC, memecoin ini memiliki potensi pengembalian 1000x yang nyata. Jangan lewatkan kesempatan kedua Anda.

Melewatkan Dogecoin? Memecoin Baru Ini Bisa Jadi Kesempatan Anda untuk Mendapatkan Keuntungan 1000x

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/26 02:00
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004052-6.33%
MilkyWay
MILK$0.03124+0.09%
Smart Blockchain
SMART$0.003351+0.08%
RealLink
REAL$0.06736+1.21%
Salamanca
DON$0.000421-0.70%
HUGS

Setiap siklus memiliki penyesalannya. Mungkin penyesalan Anda adalah menyaksikan Dogecoin melesat meninggalkan Anda. Atau mendengar tentang Shiba Inu setelah kenaikan 100x pertama. Jika Anda pernah bergumam, "Seharusnya saya membeli lebih awal", sekarang saatnya untuk bertindak berbeda. Karena kali ini, sinyalnya tidak datang dari avatar anjing anonim atau tren tanpa wajah. Ini datang dari Milk Mocha, IP emosional yang dikenal secara global dengan 25 juta penggemar dan ekonomi digital yang berkembang yang berbicara langsung kepada investor ritel dan veteran kripto. Memecoin mereka, $HUGS, saat ini dalam tahap presale. Dan seperti Doge dulu, ini sedang diremehkan, sampai tidak lagi.

Lebih dari Sekadar Imut: Juga Cerdas

Brand Milk Mocha bukanlah sesuatu yang baru dan tidak dikenal. Ini adalah salah satu IP karakter yang paling banyak dibagikan di dunia, dengan konten yang menyebar melalui stiker, komik, dan postingan sosial seperti api liar. Yang dilewatkan oleh sebagian besar investor adalah bahwa resonansi emosional semacam ini, ketika dipasangkan dengan tokenomics dan utilitas produk nyata, menciptakan aset viral yang sempurna. $HUGS adalah hasil dari perpaduan itu, manisnya keakraban yang dipadukan dengan logika ekosistem yang berfungsi.

Dan kali ini, tidak ada tebak-tebakan. Roadmap-nya jelas. $HUGS mendukung staking dengan APY 50%, membuka koleksi digital, menggerakkan mini-game, dan bertindak sebagai token akses untuk seluruh dunia yang didorong oleh merchandise dan NFT. Ini adalah memecoin dengan kekuatan, dibangun tidak hanya untuk membuat orang tersenyum, tetapi juga untuk memberi penghargaan kepada mereka yang melihat hal berikutnya yang akan datang.

Setup Presale Menguntungkan Mereka yang Cepat dan Berani

Presale $HUGS terstruktur dalam 40 tahap, dengan setiap tahap meningkat harganya. Pembeli Tahap 1 menerima 500.000 token hanya dengan $100. Pada Tahap 40, jumlah yang sama hanya mendapatkan 2.147 token. Ini bukan hanya sistem penghargaan untuk kecepatan, ini adalah hitungan mundur langsung pada potensi keuntungan Anda. Tidak ada perang gas, tidak ada alokasi pribadi, dan tidak ada manipulasi oleh orang dalam. Semua orang masuk dengan cara yang sama: dengan bergabung dalam whitelist.

Inilah kejutannya. Tidak diperlukan KYC. Tidak ada batasan dompet yang diberlakukan. Yang Anda butuhkan hanyalah alamat email untuk mendaftar, dan Anda berhak membeli sebanyak yang Anda inginkan. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar alokasi dan potensi keuntungan Anda. Ini dirancang untuk siapa saja yang melewatkan Doge, dan sekarang siap berhenti menonton dari pinggir lapangan.

Staking yang Tidak Mengunci Anda

Sementara kebanyakan proyek presale membuat pembeli awal menunggu berbulan-bulan untuk menggunakan token mereka, $HUGS memungkinkan Anda untuk mulai staking segera. APY-nya adalah 50% flat, didistribusikan setiap hari dan tanpa penalti untuk unstaking. Bahkan ada fitur auto-compound yang membuat penghasilan Anda bekerja lebih keras dengan sendirinya.

Model staking semacam ini mendukung strategi jangka pendek dan jangka panjang. Ini mendorong holding tanpa memaksanya. Pada saat yang sama, ini mengurangi pasokan yang beredar, yang membantu menstabilkan harga pasca-listing, kelemahan utama pada banyak memecoin yang naik parabolik dan kemudian jatuh. $HUGS memperbaiki masalah itu dengan sistem yang membayar loyalitas sambil memberikan kebebasan.

NFT, Mini-Game, dan Kepemilikan Digital

Detail lain yang terlewatkan? $HUGS sedang membangun seluruh ekosistem NFT dan gaming di sekitar tokennya. Semua NFT eksklusif untuk pemegang $HUGS. Anda tidak dapat membelinya dengan fiat. Ini bukan sekadar gambar statis, melainkan aset interaktif yang membuka mini-game, keuntungan merchandise, dan akses ke drop metaverse di masa depan.

Mini-game yang dibangun oleh tim Milk Mocha akan menggunakan $HUGS sebagai mata uang utama untuk akses, upgrade, dan pendaftaran turnamen. Persentase dari setiap token yang dihabiskan dalam game kembali ke pool hadiah, sebagian lain dibakar selamanya, dan sisanya mendanai pengembangan. Ini adalah ekonomi lingkaran penuh yang didukung oleh permainan, loyalitas, dan kelangkaan, semuanya didukung oleh basis penggemar yang sudah mencintai brand tersebut.

Benar-benar Baik. Tata Kelola Nyata.

Sementara Dogecoin tidak pernah memiliki rencana atau struktur nyata, $HUGS memiliki tata kelola sejak hari pertama. Sistem HugVotes memungkinkan pemegang yang melakukan staking untuk membentuk masa depan proyek. Proposal dapat mencakup apa saja mulai dari tema drop NFT hingga perubahan pool staking dan alokasi pendanaan amal.

HUGS 3151 3

Ya, amal. $HUGS tidak hanya dibuat untuk kesenangan digital, tetapi juga dirancang untuk menciptakan dampak dunia nyata. Sebagian dari pendapatan ekosistem diarahkan ke pool amal, dan pemegang memilih penyebab mana yang akan didanai. Setiap donasi dilacak on-chain, membangun transparansi dan kepercayaan komunitas. Ini adalah jenis sistem yang memberi orang alasan untuk tetap tinggal, di luar potensi pengembalian 1000x.

Jangan Lewatkan Ini

Penyesalan memiliki pola. Terlihat seperti keraguan di awal dan ketidakpercayaan di puncak. Dogecoin pernah dianggap sebagai lelucon sampai tidak lagi. Kali ini, token $HUGS dari Milk Mocha memiliki semua bahan, basis penggemar global, utilitas yang berfungsi, tata kelola transparan, dan presale publik tanpa hambatan. Ini adalah jenis peluang yang jarang datang berbalut warna lembut dan beruang kartun. Tetapi mereka yang memahami bahwa IP emosional dapat mendorong efek jaringan dan nilai pasar sudah tahu apa yang akan datang.

Tidak ada KYC. Tidak ada batasan alokasi. Hanya whitelist terbuka yang menunggu email Anda. Jika Anda melewatkan Doge, ini adalah kesempatan kedua Anda. Jangan tertipu oleh kelembutan. $HUGS mungkin saja adalah permainan memecoin terpintar tahun ini.

Jelajahi Milk Mocha Sekarang:

Website: ​​https://www.milkmocha.com/

X: https://x.com/Milkmochahugs

Telegram: https://t.me/MilkMochaHugs

Instagram: https://www.instagram.com/milkmochahugs/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,896.85
$102,896.85$102,896.85

+1.16%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.84
$3,457.84$3,457.84

+2.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

+2.07%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2775
$2.2775$2.2775

+0.93%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$595.82
$595.82$595.82

+16.58%