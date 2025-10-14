BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Kapitalisasi pasar besar bergerak lebih lambat, dan potensi ledakan berada di sudut lain. Investor cerdas sudah berotasi, berburu [...] Artikel Melewatkan Shiba Inu Dan Dogecoin? Pepeto Adalah Peluang Yang Harus Diambil Sekarang, Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang pertama kali muncul di Coindoo.Kapitalisasi pasar besar bergerak lebih lambat, dan potensi ledakan berada di sudut lain. Investor cerdas sudah berotasi, berburu [...] Artikel Melewatkan Shiba Inu Dan Dogecoin? Pepeto Adalah Peluang Yang Harus Diambil Sekarang, Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang pertama kali muncul di Coindoo.

Melewatkan Shiba Inu Dan Dogecoin? Pepeto Adalah Peluang Yang Harus Diambil Sekarang, Crypto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang

Oleh: Coindoo
2025/10/14 06:46
BitShiba
SHIBA$0.000000000521-1.32%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Smart Blockchain
SMART$0.003378+1.19%

Kapitalisasi pasar besar bergerak lebih lambat, dan potensi ledakan berada di sudut lain. Investor cerdas sudah berotasi, berburu kripto terbaik untuk dibeli sekarang dalam permainan awal di mana harga sangat kecil dan momentum dapat bertumpuk. Di pasar kripto saat ini, itu biasanya mengarah ke presale.

Itulah mengapa perhatian beralih ke Pepeto (PEPETO), presale yang menarik minat serius para trader, koin meme Ethereum yang dibangun untuk melaju di siklus berikutnya. Investor yang mengejar 100x berikutnya tidak terpaku pada cerita kemarin, mereka mendukung koin meme yang masih dini, berorientasi budaya, dan membangun daya tarik sebelum kerumunan yang lebih luas bahkan muncul. Dengan bull run yang diharapkan secara luas di depan, Pepeto adalah jenis entri yang Anda pelajari sekarang, untuk menangkap pergerakan lebih awal dan mendapatkan keuntungan darinya, sehingga Anda tidak membacanya setelah harganya melambung.

Mengapa Dogecoin Dan Shiba Inu Tidak Akan Mengulangi 2021

Ingat ketika taruhan kecil Dogecoin atau Shiba Inu sudah cukup untuk mengubah hidup. Kembali pada 2021, DOGE mencetak jutawan dalam semalam dan all time high SHIB di Oktober berubah menjadi legenda. Mereka yang berhasil masih membicarakannya, sama seperti mereka yang melewatkannya, dan masih menyesalinya hingga hari ini.

Mari kita jujur, strategi 2021 tidak lagi bekerja untuk DOGE dan SHIB. Volatilitas SHIB yang terealisasi merosot ke level terendah baru, pasangan SHIB DOGE turun ke level terakhir yang terlihat pada November 2021, dan pinjaman kilat Shibarium senilai $2,4 juta yang terkait dengan BONE tidak membantu. Anda dapat merasakan kepercayaan yang menipis, tawaran yang ragu-ragu. Dogecoin memiliki batas momentum sendiri, pasokan tak terbatas dengan ~5 miliar koin baru setiap tahun mengencerkan setiap reli. Kenyataannya adalah mereka tidak dapat memberikan lonjakan liar 50x hingga 100x yang pernah mendefinisikan mereka. Mengejar keajaiban yang sama sekarang adalah mengejar bayangan.

Jika Anda mengejar gelombang nyata berikutnya, Anda melihat lebih awal pada kurva, proyek yang mencoba hal-hal baru, mengirimkan alat yang benar-benar digunakan orang, di mana penggunaan mendorong permintaan dan mendukung kekuatan daripada hype murni. Jalur itu mengarah langsung ke Pepeto.

Bisakah Dogecoin Dan Shiba Inu Berlari Lagi, Atau Apakah Pepeto Adalah Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang

Pepeto bukanlah lemparan dadu lain, Anda dapat merasakan tujuan tim untuk meningkatkan cara kerja koin meme. Sejak hari pertama ia hidup di mainnet Ethereum dan memperlakukan pemegang seperti investor, bukan penjudi. Budaya ada di sini, tetapi didukung oleh alat yang akan benar-benar Anda gunakan, yang akan digunakan oleh sebagian besar trader, dan Hub yang bertujuan untuk menampung semua koin meme yang sah, dengan lebih dari 850+ proyek yang sudah mendaftar.

Toolkit ini menyelesaikan masalah nyata. Pertukaran tanpa biaya untuk perdagangan cepat, jembatan lintas rantai untuk memindahkan nilai tanpa gesekan, dan staking sehingga tumpukan Anda dapat bekerja saat Anda menunggu, saat ini pada 221% APY. Sederhana, berguna, langsung, dirancang untuk mengubah aktivitas menjadi permintaan.

Itulah mengapa modal berputar sekarang. Investor yang menginginkan 100x berikutnya bertaruh pada waktu + utilitas + viralitas saat bull run mendekat. Anda cukup awal untuk bertindak sebelum campuran itu terbakar, jika Anda tidak ragu-ragu, karena keraguan bisa mahal dalam kasus pepeto.

Presale sedang berlangsung pada $0,000000159, dengan lebih dari $7M yang telah terkumpul, bukti jelas permintaan awal. Setiap tahap menaikkan harga masuk, staking aktif, dan antreannya semakin panjang. Itulah keunggulannya, tujuan plus utilitas, budaya plus alat, diatur untuk mendorong harga melalui penggunaan, membuat target 100x terlihat lebih dapat dicapai, bukan spekulasi.

Ini adalah jenis keuntungan yang masih dikejar investor kecil, karena banyak dari mereka masih menyesal melewatkan SHIB atau DOGE, dan tepat asimetri yang diinginkan investor besar ketika mereka mendiversifikasi ke dalam permainan meme berpotensi tinggi dengan utilitas nyata, peluang mengubah hidup yang jarang datang dua kali.

Rotasi Besar, Meninggalkan Warisan Untuk Pepeto

Uang pintar sudah berotasi keluar dari koin meme lama dan masuk ke proyek dengan potensi nyata. Mengapa terus berpegang pada SHIB atau DOGE berharap untuk replay 2021 ketika Anda bisa melakukan staking PEPETO dan mengunci ekonomi awal, dengan lebih banyak ruang untuk tumbuh, dan dengan utilitas sejak hari pertama. Dengan staking aktif dan harga presale naik setiap tahap, matematika tidak lagi mendukung kesetiaan pada token yang mencapai puncak bertahun-tahun yang lalu.

Pepeto mewakili apa yang tidak pernah sepenuhnya menjadi SHIB, koin meme mainnet Ethereum dengan alat yang berguna dan tokenomics yang mengutamakan pemegang. Perdagangan tanpa biaya, jembatan lintas rantai, dan staking yang benar-benar memberi penghargaan partisipasi, ini adalah budaya yang didukung oleh utilitas. Ini adalah pergeseran dari perjudian ke investasi, dan Anda dapat merasakannya.

Jika Anda membaca ini sekarang, Anda masih awal, dan melewatkan presale ini bisa menjadi keputusan termahal yang Anda buat dalam siklus ini, terutama jika Anda cukup beruntung untuk mendengarnya pada tahap ini. Jendela terbuka hari ini, tidak akan tetap terbuka selamanya.

Selalu beli Pepeto hanya dari situs web resmi: https://pepeto.io. Waspadalah terhadap penipuan yang menggunakan nama proyek.

Untuk informasi lebih lanjut tentang PEPETO, kunjungi tautan di bawah ini: Website: https://pepeto.io

Whitepaper: https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true
Telegram: https://t.me/pepeto_channel
Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/
Twitter/X: https://x.com/Pepetocoin

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Melewatkan Shiba Inu Dan Dogecoin? Pepeto Adalah Peluang Yang Harus Diambil Sekarang, Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.00448-11.28%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00208+2.97%
Bitcoin
BTC$103,273.8+1.23%
Major
MAJOR$0.1+2.45%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,185.09
$103,185.09$103,185.09

+1.44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,518.45
$3,518.45$3,518.45

+4.19%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.05
$161.05$161.05

+2.79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3009
$2.3009$2.3009

+1.97%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$631.08
$631.08$631.08

+23.47%